WTA: Halep supera Siniakova e conquista título em Shenzhen; Svitolina domina Brisbane

Foto: WTA/Divulgação

É dada a largada para uma nova temporada da WTA. Já nesta primeira semana começaram as preparações para o primeiro Grand Slam do ano - o Australian Open, que começa no próximo dia 15 - e estavam em disputa o Premier de Brisbane e os International de Shenzhen e de Auckland.

Estes dois primeiros consagraram suas campeãs neste sábado (6). Elina Svitolina (#6), já em solo australiano, levou o primeiro Premier do ano, enquanto Simona Halep (#1) estreou com vitória na China.

Halep veio a derrotar a jovem Katerina Siniakova (#47) na final de Shenzhen. Tudo indicava para uma vitória fácil da romena, que dominou o primeiro set ao vencer 29 dos 45 pontos jogados. Porém, a tcheca conseguiu se impor na segunda parcial com três quebras em quatro chances e levou a decisão para o set final.

Sem dar brechas na última parcial, Halep perdeu apenas quatro pontos em seu saque e aplicou um "pneu" para fechar. A romena venceu por dois sets a um, parciais de 6-1/2-6/6-0, em 1h14.

Este foi o 16º título da carreira de Halep, que assegurou seu nome como primeira cabeça de chave do Australian Open com esta vitória.

Svitolina conquista o primeiro Premier do ano

Foto: WTA/Divulgação

O primeiro título do ano ficou com a ucraniana Elina Svitolina (#6). Jogando em Brisbane, ela superou a búlgara Aliaksandra Sasnovich (#88) em sets diretos, parciais de 6-2/6-1, em pouco mais de 1h de partida.

A caminhada de Svitolina até a final contou com duas vitórias sobre tenistas top 10. Nas quartas, ela conseguiu uma vitória sobre Johanna Konta (#9) e, logo em seguida, despachou Karolina Pliskova (#4) na semifinal.

Este foi o décimo título da carreira da ucraniana, que segue com o bom ritmo da temporada passada. Em 2017, Svitolina teve um dos desempenhos mais vitoriosos, levantando cinco troféus (Taipei, Dubai, Istambul, Roma e Toronto) em cinco finais disputadas.

