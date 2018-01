Atual campeão, Federer derrota Bedene com facilidade e avança no Australian Open

O atual campeão do Australian Open, Roger Federer, estreou no torneio nesta terça-feira (16), diante do esloveno Aljaz Bedene - 51º colocado no ranking mundial. Na quadra central do complexo de Melbourne Park, o suíço de 36 anos precisou de uma hora e 41 minutos para conquistar a vitória por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/4 e 6/3.

Com o triunfo, o natural da Basileia conquistou vaga na segunda rodada da competição. Seu próximo adversário será o alemão Jan Lennard Struff - número 55 do mundo - que derrotou, na primeira rodada, o sul-coreano Kwon Soon-woo em sets diretos: 6/1 6/2 e 6/4, em uma hora e 19 minutos em quadra.

Resumo da partida

Federer teve um início de jogo avassalador, sem dar nenhuma chance ao adversário em seus games de saque: nos quatro primeiros, fez 16 pontos e perdeu apenas um. Intimidado, Bedene não resistiu à intensidade do suíço e, no quarto game, cedeu a quebra. Com a vantagem no placar, o número dois do mundo fechou o primeiro set em 6/3, depois de um pouco mais de 25 minutos.

A segunda parcial teve um cenário parecido com o do primeiro. Porém, desde o primeiro game, Roger teve um break de vantagem. Ao longo do set, o esloveno ganhou confiança e achou uma maneira de, ao menos, conseguir confirmar seus games de saque: colocar bons primeiros serviços e forçar os rallys de fundo de quadra no backhand de Federer. Mantendo seu saque, o tenista da Suíça venceu o set por 6/4.

O terceiro set foi mais disputado que os anteriores - inclusive, Roger teve de salvar break points para manter seu saque. Entretanto, quando os rallys ficavam mais longos, a vantagem era do atual campeão. E foi dessa maneira que o suíço conquistou a quebra no terceiro game, para ficar à frente no placar. No nono game, quando Bedene sacava em 3/5, o vice-líder do ranking mundial encaixou boas devoluções para conquistar a vitória por 6/3.