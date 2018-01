Halep vence Davis em batalha de 48 games e avança à quarta rodada do Australian Open

Uma verdadeira batalha tomou conta da quadra Rod Laver no início do sexto dia de competições do Australian Open 2018, neste sábado (20). O confronto entre Simona Halep (#1) e Lauren Davis (#76) marcou 3h47, o mais longo desta edição. Após 48 games, a romena finalizou em dois sets a um, parciais de 4-6/6-4/15-13.

Brigando com uma lesão no tornozelo desde a primeira rodada, Halep valorizou a vitória de hoje. "Eu dei tudo de mim hoje e estou muito orgulhosa que pude me manter no jogo e ganhá-lo. Não foi nenhum pouco fácil. Ela jogou muito bem", afirmou a número um.

A adversária de Halep na próxima rodada será a japonesa Naomi Osaka (#72), que desbancou a 18ª cabeça de chave do torneio, e tenista número um da Austrália, Ashleigh Barty por 6-4/6-2 na terceira rodada.

O jogo

"Tenho muito a tirar desse jogo. Eu joguei muito, muito bem. Fiz de tudo em quadra, dei meu melhor" - Lauren Davis

O jogo agressivo de Davis a colocou em condições de competição de igual para igual com a atual líder do ranking, inclusive de reverter o placar do set e de largar na frente no jogo. Halep alcançou a primeira quebra no quinto game (3-2), mas a resposta veio logo em seguida. Davis não só igualou a parcial, como também somou uma segunda quebra decisiva no décimo game para fechar em 4-6.

Halep retomou o controle do jogo no segundo set. Uma quebra no terceiro game lhe deu a vantagem necessária para repetir o placar de sua adversária e deixar tudo igual novamente.

A romena manteve o domínio na parcial decisiva. Pela terceira vez, conquistou a primeira quebra e chegou a abrir 3-1. Davis se recuperou e tratou de virar para 3-4. A norte-americana voltou a perder seu serviço (5-4) e ficou em uma posição delicada com Halep sacando para o jogo, mas Lauren se manteve firme e evitou que a romena fechasse.

A número um voltou a ter a mesma oportunidade no 6-5, assim como no 8-7, em todos sacando para fechar a partida, mas em nenhum chegou se quer ao match point. Quando a situação se inverteu e era Davis com a vantagem no placar (10-11), a norte-americana chegou aos três match points, mas todos salvos por Halep. A partida se alongou por mais seis games, quando no penúltimo a romena voltou a abrir vantagem (14-13) e, dessa vez, não a desperdiçou.

