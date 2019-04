Irã se sobrepõe à Australia e vence a partida em quatro sets

Irã prevaleceu sobre a Austrália em quatro sets (23/25, 21/25, 25/21, 17/25), para dispor de sua primeira vitória no segundo turno no Grupo E do Mundial masculino de vôlei, no Luczniczka Hall, nesta quarta-feira (10).

Irã fez um 5/8 de vantagem sobre a Austrália no primeiro set, mas este último começou uma perseguição para cortar a liderança no segundo tempo técnico 15/16. Irã recuperou a sua compostura e levou a vantagem até 18/22, que levou o treinador Jon Uriarte, da Austrália, chamar um tempo.

Austrália teve mais alguns métodos para frustar a corrida iraniana para encerrar o jogo e manteve o placar em 23/24, próximo em favor do Irã. No final, a defesa australiana não conseguiu segurar a forte presença de Seyed Mohammad Mousavi Eraghi, e o meio iraniano terminou com um golpe rápido para finalmente fechar o set em 23/25.

Irã foi desafiado no início do segundo set pelos australianos, que colocaram à frente, com dois pontos para liderar 11/13. Uriarte chamou sua equipe para o banco, por eles encontrarem alguma dificuldade em sua defesa, que permitiu que os iranianos conquistassem alguns pontos na corrida para ampliar o placar para 18/21. O Irã ainda conseguiu conquistar o set 21/25.

Austrália começou com um vigor renovado no terceiro set e levou 7/4. A Austrália fechou a lacuna no segundo tempo técnico em 16/14. Austrália jogou melhor em todos os departamentos, especialmente em seu saque e ataque, enquanto o Irã se esforçou em seu contra-ataque. Aidan Zingel levantou a liderança em 21/15 para a Austrália e outro excelente ponto por Thomas Edgar fez a equipe australiana fazer 24/18.

Saques sensacionais de Farhad Ghaemi não permitiram que os australianos protegessem o conjunto e ainda reduziu a diferença para 24/21, mas um toque do Irã entregou o segundo set para a Austrália por 25/21.

Irã definiu seu curso na pista novamente no quarto set para o 5/8 e 8/16 levados para os dois tempos técnicos. Austrália não poderia fazer qualquer mudança na dinâmica e o jogo terminou em favor do Irã por 17/25.

