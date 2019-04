Conheça Fabi, líbero da Seleção Brasileira de Vôlei

Fabiana Alvim de Oliveira, ou carinhosamente chamada somente de Fabi. A líbero, de 36 anos, e jogadora da Seleção Brasileira de vôlei feminino entra no hall das melhoras atletas de todos os tempos com extrema facilidade. Bi-campeã olímpica, Fabi possue um currículo invejável com os prêmios de melhor líbero do Grand Prix de 2002, dos Sul-Americanos de 2003 e 2007, Olimpíadas de Pequim em 2012, Montreux Volley Masters de 2009 e da Super Liga em 2003.

Sua vida no vôlei começou aos 13 anos, quando estava participando de uma competição escolar. Devido a sua baixa estatura, medindo somente 1,69m de altura, se especializou na defesa, e logo assim que a posição de líbero foi criada, em 1998, passou a se destacar pelas boas recepções.

Sua primeira chance na Seleção foi em 2001, quando a equipe ainda era treinada por Marco Aurélio Motta. Na época, o time feminino sofreu uma forte crise, que dizimou o grupo, contudo, Fabi permaneceu na formação que foi ao Mundial da Alemanha, em 2002. A competição não foi uma das melhores para o Brasil, terminaram em sétimo, mas Fabi foi eleita a melhor receptora e defensora do torneio.

Com a queda de Marco Aurélio e a ascenção de José Roberto Guimarães, Fabi perdeu espaço na Seleção, e só voltou a ser convocada em 2005, disputando espaço com a veterana Arlene. No final de 2006, a carioca se firmou como titular ao ser chamada para compor a equipe que iria para o Mundial do Japão, onde o Brasil foi prata.

Toda sua carreira foi repleta de títulos, dentre eles, os mais importantes seriam os Grand Prix de 2005, 2006, 2008, 2009 e 2013, o ouro do Pan-Americano em Guadalajara, em 2011 e os ouros das Olimpíadas de Pequim, em 2008 e Londres, em 2012.

Fabi com a medalha de ouro dos Jogos de Pequim 2008 (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

Para os Jogos Rio 2016, Fabi está vem se dedicando ao máximo para poder levar o tri-olímpico. Ainda mais pelo fato de já ter uma idade avançada e essa pode ser a última Olimpíada da mesma. Fabiana projeta um bom futuro e está focada nisso, mas claro que respeitando as adversárias.