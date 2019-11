Resultado Barueri x Osasco pelas quartas de final da Superliga Feminina (1-3)

Encerramos nossa transmissão por aqui! Continue acompanhando tudo sobre o vôlei na VAVEL Brasil. Tenha uma boa noite de sábado!

Semifinais da Superliga Feminina 2017/18 - Série melhor de cinco



Osasco x Praia Clube

Camponesa/Minas x Rio de Janeiro

Com o resultado, Osasco fecha a série melhor de três com duas vitórias por 3 sets a 1. O adversário na semifinal será o Praia Clube, melhor equipe da fase classificatória.

Tandara, do Osasco, recebeu o troféu Viva Vôlei, mas o entregou a Mari Paraíba, sua companheira de time.

Vitória do Osasco no José Corrêa: 18/25, 25/17, 21/25 e 24/26.

Vitória de Osaco - 3 sets a 1. 4º SET: Vôlei Nestlé 26 x 24 Hinode Barueri #MaisOsascoDoQueNunca pic.twitter.com/aWtdE6rN78 — Vôlei Nestlé (@FamiliaNestle) 17 de março de 2018

24/26 - OSASCO FECHA O QUARTO SET!!!

24/25 - BLOOOOOOOCK DE TANDARA em cima de SHOWRONSKA!

24/24 - Carol Albuquerque salva primeiro set point.

24/23 - Camila Brai tenta defender bola de Showronska, mas não consegue. Set point para Barueri.

23/23 - Toque na rede de Jaqueline!

23/21- Em jogada de velocidade, Mari Paraíba coloca no chão.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco!

23/20 - Ataque de Mari Paraíba não toca em ni ninguém e sai pela linha de lado.

22/20 - Bloqueio de Lloyd vai fora.

22/19 - Fran aparece como elemento surpresa e solta pancada no meio da quadra.

21/20 - Leyva, pela entrada de rede, marca pelo Osasco.

21/19 - Showronska passa pelo meio.

20/19 - Bola de Showronska toca na antena.

20/18 - Showronska recebe bom passe de Lloyd e pontua pelo meio.

19/18 - Tandara solta o braço pra cima de Lloyd.

19/17 - Showronska parece bem pelo Barueri.

18/17 - Tandara pontua pelo Osasco.

18/16 - Bolão de Showronska na paralela.

17/16 - Virada do Barueri!

16/16 - Barueri chega ao empate! Tandara reclamou muito do lance. Bola relamente tocou em Suelle antes de cair.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco.

15/16 - Mari Paraíba salta bem, mas bola vai para fora sem tocar no bloqueio.

14/16 - Ponto do Barueri.

13/16 - Levantamento de Thaísa não sai legal, e Osasco pontua.

13/15 - Jaqueline, na entrada de rede, diminui.

12/15 - Barueri monta bloqueio pra cima de Leyva, mas bola vai para fora.

12/14 - Jaqueline coloca a bola no chão.

11/14 - PONTAÇO DE TANDARA!

11/13 - Showronska diminui para Barueri.

10/13 - QUE PANCADA! Tandara solta o braço na entrada de rede!

10/12 - Ataque forte de Showronska vai direto para fora.

10/11- Bloqueio de Fran sobre a peruana Angela Leyva.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães!

9/11 - Tássia recupera linda bola, Tandara joga na quadra adversária e Suelle se complica.

9/10 - Tandara explora bloqueio e bola não volta.

9/9 - Ponto de Thaísa para Barueri.

8/9 - Thaísa se atrapalha com a rede e cede ponto para Osasco!

8/8 - Jaqueline deixa tudo igual novamente.

7/8 - Jogada gringa! Bloqueio de Ninkovic em Showronska!

7/7 - Dois toques de Jaqueline.

7/6 - Jaqueline enfrenta a marcação, salta e pontua pelo meio.

6/6 - Bloqueio de Bia pra cima de Thaísa!

6/5 - Leyva marca para o Osasco!

6/4 - Bola de Jaqueline pega no bloqueio e sai.

5/4 - Bola de Bia vai para fora.

4/4 - Jaqueline explora bloqueio e pontua pelo Barueri.

3/4 - Erro de saque de Érika!

3/3 - Ninkovic erra saque.

1/2 - Ponto do Osasco!

Árbitro Silvio Cardoso da Silvera aplica cartão amarelo para Zé Guimarães, que o ignora, e na sequencia recebe o vermelho. Ponto para Osasco!

1/0 - Barueri larga na frente.

Vamos para as emoções do quarto set!!!

Vitória de Osasco - 2 sets a 1. 3º SET: Vôlei Nestlé 25 x 21 Hinode Barueri #MaisOsascoDoQueNunca pic.twitter.com/w5ubl8oHu6 — Vôlei Nestlé (@FamiliaNestle) 17 de março de 2018

Osasco fecha a terceira parcial e fica a um set de semifinal!

21/25 - Toque na rede de Jaqueline!

Camila Brait em quadra no lugar de Leyva. Ginásio aplaude jogadora do Osasco.

20/24 - Ponto do Barueri.

19/24 - TOCAÇO DE MARI PARAÍBA EM CIMA DE SARA!

19/23 - Na indecisão de Lloyd e Thaísa, Osasco pela o 23º ponto.

19/22 - Dani erra recepção. Osasco se aproxima da vitória no set!

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães!

19/21 - Invasão de Showronska.

19/20 - Bola de Ninkovic pela diagnal.

19/19 - Erro de Lorene permite empate do Barueri.

18/19 - Jaqueline diminui para Barueri.

17/19 - De novo? Barueri não consegue defesa no saque de Bia.

17/18 - Olha a virada!!!!!

17/17 - Confusão na área do Barueri.

17/16 - Bola de Showronska vem muito dentro.

16/16 - Empate do Osasco! Érika bloqueada!

16/15 - Que isso, meus amigos! Lloyd erra passe muito fácil e recoloca definitivamente o Osasco no jogo.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães, técnico do Barueri.

16/14 - BLOOOOOCK! Showronska não passa por Bia!

16/13 - Largdinha de Bia pelo meio.

16/12 - Showronska faz mais um.

15/12 - Bola de Érika não passa pelo bloqueio e fica na quadra do Barueri.

15/11 - Leyva diminui para Osasco.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco!

15/10 - Showronska chega pesado pra cima de Tássia! Polonesa achou espaço onde parecia não existir.

14/10 - Agora é Tandara quem retribui a gentileza!

13/10 - Ataque de Showronska pega bem fora.

12/10 - Saque de Ninkovic vai fora!

11/10 - Largadinha espetacular de Tandara!

11/9 - Saque de Jaqueline fica na rede.

11/8 - Leyva cede ponto para Barueri.

9/8 - AQUI NÃO, QUERIDA! Tandara cresce pra cima de Showronska!

9/7 - Bloqueio de Tandara!

9/6 - Toque na rede do Osasco.

8/6 - Ponto do Osasco, com Mari Paraíba.

8/5 - Jaqueline, minha filha! Jaque crava bola no meio!

7/5 - Showronska pontua pelo Barueri.

6/5 - Natinha até tentou defender, mas Tandara marca novamente!

6/4 - Tandara chega quente, de trás e solta pancada na diagonal.

Após quatro pontos seguidos do Barueri, Luizomar de Mora pede tempo.

6/3 - BLOOOOCK DO BARUERI!

5/3 - Showronska sobe até o último andar e solta na entrada de rede.

4/3 - Bola de Mari Paraíba sai sem tocar em ninguém.

3/3 - Fran deixa tudo igual novamente.

2/3 - Bola potente de Tandara cai dentro!

2/2 - Erro de saque de Tandara!

1/2 - Bolão de Mari Paraíba para Tandara, que vira na quadra adversária.

1/1 - Leyva tenta duas vezes, mas acaba ficando na defesa. No rebote, Showronska marcou.

0/1 - Ponto do Osasco!

O terceiro set vem aí!

25/17 - BLOOOCK SENSACIONAL DE FRAN PARA FECHAR O SEGUNDO SET!

24/17 - Fran, pelo meio, deixa Barueri e um ponto de levar o set.

23/17 - Leyva sai no fundo da quadra e solta bola em diagonal.

23/16 - De mão trocado, Érika aproveita levantamento e coloca no chão do Osasco!

22/16 - Mari Paraíba pega na paralela.

22/15 - Bola de Thaísa no rosto de Fabíola.

21/15 - PRA FORA! Thaísa recebe bolão de Lloyd, mas desperdiça lance.

21/14 - Osasco diminui com Mari Paraíba!

21/13 - Erro de Fabíola.

20/13 - Bola de Tandara não passa.

19/13 - Largadinha de Showronska!

18/13 - Jaqueline erra na recepção e cede ponto para Osasco!

18/12 - Mari Paraíba força erro do Barueri.

18/11 - Belo ponto de Showronska para o Barueri!

17/11 - Ponto do Osasco! Angela Leyva!

17/10 - Invasão por baixo de Bia!

17/10 - Bloqueio duplo do Barueri pra cima de Leyva!

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco!

16/10 - Mais uma indecisão do Osasco. Saque da equipe de Luizomar está muito falho neste segundo set.

15/10 - QUE BLOQUEIO LINDO! Fran fecha a porta para Lorena!

14/10 - Tandara apriveita passe maravilhoso de Leyva e marca.

14/9 - Toque sutil de Showronska pelo meio.

13/9 - Tandara sobe muito alto e solta pancada no contra-ataque.

13/8 - Thaísa erra saque.

12/7 - Pane geral na quadra do Osasco.

11/7 - Leyva não passa por Thaísa! BLOOOOOCK SENSACIONAL!!!

10/7 - Osasco marca ponto polêmico. Atletas do Barueri reclamam muito.

Técnico Luizomar de Moura para o jogo pela primeira vez no segundo set!

10/6 - Leyva vai mal no passe, e Érika solta o braço no meio do bloqueio.

9/6 - Após belo rally, Showronska pontua pelo time da casa.

8/6 - Lloyd erra saque para o Barueri.

8/5 - Jaqueline faz por fora da rede.

7/5 - Fran retribui a gentileza.

7/4 - Erro de sque de Leyva!

6/4 - Passe de Fabíola para Leyva, que pontua pela diagonal.

6/3 - ACEEEEEEEEE! Saque espetacular de Érika!

5/3 - Jaqueline pontua para Barueri.

4/3 - Tandara erra saque.

3/3 - BLOOOCK! Bia não dá chances para Lloyd.

3/2 - Ataque forte de Tandara desvia no meio e cai no fundo da quadra.

3/1 - Leyva fica no bloqueio duplo do Barueri.

2/1 - Bloqueio de Érika pra cima de Bia!

1/1 - Tandara deixa tudo igual!

1/0 - Primeiro ponto do segundo set é do Barueri, com Showronska!

O primeiro set é de Osasco. 1º SET: Vôlei Nestlé 25 x 18 Hinode Barueri #MaisOsascoDoQueNunca pic.twitter.com/JU5RtOXjfE — Vôlei Nestlé (@FamiliaNestle) 17 de março de 2018

Vamos para o segundo set!!!

18/25 - Tandara fecha o primeiro set com ataque na diagonal.

18/24 - Saque de Érika vai fora. Set point para Osasco!

18/23 - Ponto do Barueri.

17/23 - Thaísa diminui para Barueri.

16/23 - Jaqueline se confunde e cede ponto fácil para Osasco.

16/22 - Ataque de Showronska vai muito fora.

16/21 - Lloyd saca para fora.

16/20 - Bola de Ninkovic fica baixa e não passa.

15/20 - Com categoria, Jaqueline acha espaço no meio da defesa e coloca no chão.

14/20 - Agora sim! Tandara solta pancada pra cima de Érika!

Primeiro pedido de tempo de Luizomar de Moura!

14/19 - BLOOOOOCK DE NOVO! Dessa vez é Sara quem fecha a porta para Tandara. Ginásio vai à loucura!

13/19 - BLOOOOCK! Thaísa cresce pra cima de Tandara e marca seu primeiro ponto no jogo.

12/19 - Sara solta a canhota pra cima de Fabíola.

11/19 - Toque na rede de Ana Cristina.

Jogo é parado novamente para orientações do técnicos.

11/18 - Olha ela de novo! Ninkovic aproveita indecisão do Barueri e deixa largadinha pelo meio.

11/17 - Ninkovic marca pelo Osasco.

11/16 - Sara, que acabou de entrar, pontua pelo meio de rede.

10/16 - Terceiro ponto de bloqueio do Osasco.

10/15 - Pontaço de Tandara, que acha espaço no meio do bloqueio e coloca no fundo da quadra.

Pedido de tempo de José Roberto Guimarães, técnico do Hinode Barueri.

10/14 - Ponto do Osasco.

10/13 - Showronska erra saque.

10/12 - Ponto do Barueri.

9/12 - Bloqueio do Barueri não consegue parar Angela Leyva.

9/11 - Tandara erra mais um saque.

8/11 - Jaqueline erra o saque.

8/10 - Showronska coloca no chão para Barueri.

7/10 - Agora sim! No seu melhor estilo, Tandara solta o braço na entrada de rede.

7/9 - Erro de saque de Mari Paraíba.

6/9 - Pancada? Que nada! Tandara dá ótima largadinha e pontua pela primeira vez.

6/8 - Saque de Fabíla vai muito fora.

5/8- Lloyd não passa pelo bloqueio de Osasco.

5/7- Ninkovic pontua pelo Osasco.

5/7 - Bloqueio sensacional de Jaqueline sobre Ninkovic.

4/7 - Arbitragem marca condução do Osasco.

3/7 - Mari Paraíba fecha a porta na cara de Lloyd.

3/6 - Mais um erro de saque do Osasco.

2/6 - Bola de xeque de Fabíola.

2/5 - Saque de Tandara vai direto para fora.

1/4 - Leyva solta uma pancada na diagonal. Natinha não consegue defesa.

1/3 - Thaísa bloqueia Leyva, mas bola vai para fora.

1/2 - Jaqueline desconta para o Barueri.

0/2- Osasco faz o segundo, o primeiro de ataque.

0/1 - Invasão de quadra de Jaqueline. Ponto do Osasco!

É respeitado um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Bebeto de Freitas!

Vale vaga na semifinal!



O Osasco está a três sets de mais uma semifinal. Já o Hinode Barueri, por sua vez, precisa vencer o duelo de hoje por qualquer placar que seja, para então forçar o terceiro jogo da série.

OSASCO DEFINIDO!



Fabíola, Ninkovic, Mari Paraíba, Leyva, Bia, Tandara, Tássia (L).

BARUERI ESCALADO!



Lloyd, Thaísa, Jaqueline, Erika, Showronska, Francyenne, Natinha (L).

Dentro de instantes a bola vai subir para Barueri x Osasco, pelo segundo jogo das quartas de final da Superliga Feminina!

Seja muito bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe por aqui, ao vivo e em tempo real, a transmissão de Hinode Barueri x Vôlei Nestlé/Osasco, valendo pelas quartas de final da Superliga Feminina 2017/18. O jogo acontecerá no ginásio José Corrêa, em Barueri, a partir das 19h deste sábado (17).

?Osasco e Barueri vão se enfrentar pela oitava vez na temporada 2017/18. A equipe osasquense venceu cinco dessas partidas, sendo que elas aconteceram por três competições diferentes: Campeonato paulista (1), Superliga(3) e Copa Brasil (1).

Fala, Jaqueline! “A equipe de Osasco é muito forte, principalmente com a Tandara, que vem fazendo uma Superliga excelente. Fizemos um jogo de igual para igual na primeira partida da série, mas infelizmente não ganhamos. Acredito muito na nossa equipe e estamos treinando muito forte para surpreender o time delas e empatar a série."

A equipe do Hinode teve um importante desfalque no primeiro jogo. Responsável pela melhora do passe do time comandado por José Roberto Guimarães, a bicampeã olímpica Jaqueline, com inflamação no ombro, ficou de fora do jogo. Quem a substituiu foi a experiente Érika. Neste sábado, porém, Jaqueline estará em quadra.

A oposta Tandara foi o grande nome do jogo, com 30 acertos, sendo a maior pontuadora do confronto. Ela também fora eleita a melhor em quadra, recebendo, assim, o troféu Viva Vôlei. No entanto, não foi a única a se destacar. O Osasco novamente mostrou que a força da equipe está no jogo coletivo. As demais atacantes foram muito e contribuíram para a vitória do time: Mari Paraíba (14 pontos), Angela Leyva (12), Ninkovic (13) e Bia (9).

Fala, Bia! “Ganhar a primeira partida em casa foi muito importante, apesar de alguns erros que cometemos, acredito, até por excesso de vontade. Sabemos do potencial de Barueri, mas tivemos uma semana para nos preparar e aproveitamos bem todos os treinos e estudos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, pois Barueri tem um time que trabalha bem a bola e sabe jogar taticamente, mas vamos para cima, nos preparamos muito, estamos confiantes."

+ Em confronto equilibrado, Osasco larga na frente do Barueri por vaga na semifinal da Superliga

O equilibrado duelo rolou 2h01min. Os três primeiros sets terminaram com vantagem mínima. A liderança do placar se alternou bastante durante o jogo. Mas no quarto período, que acabou sendo o decisivo, o Osasco mostrou toda sua bagagem construída ao longo dos últimos anos e teve tranquilidade para superar o rival já combalido nesta altura do jogo.

É o segundo confronto da série melhor de três pelas quartas e final da Superliga Feminina 2017/18. No primeiro duelo, disputado em Osasco, a equipe da casa venceu por 3 sets a1, encaminhando a classificação para este sábado. Se vencer novamente, a equipe liderada por Tandara garantirá vaga nas semifinais da competição. No entanto, em caso de triunfo do Barueri, um terceiro jogo será realizado.

Encerrando a segunda rodada das quartas de final da Superliga Feminina, o Barueri recebe a equipe do Osasco, neste sábado (17), às 19h, no ginásio José Correia, em Barueri.