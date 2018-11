Guia VAVEL Superliga Feminina de Vôlei 2018/19: Hinode Barueri

O Hinode Barueri já prepara o seu saque inicial da temporada para a Superliga feminina de vôlei 2018-19. Em sua segunda temporada do torneio nacional, o time barueriense anseia superar a última campanha e mira as semifinais.

Elenco

O Barueri foi o mercado para trazer as ponteiras Amanda, Maira e a argentina Elina Rodriguez, de 21 anos. As centrais Milka, Lays e Vivian Pellegrino. As levantadoras Dani Lins e Juma. Além disso o clube renovou com a Natinha (líbero), Tainara Santos(ponta), Jacke Moreno (levantadora), Sara Dias (oposta) e a polonesa Kasia Skowronska (oposta).

Após ficar parada devido o nascimento da sua primeira filha, Dani Lins retorna às quadras pela sua nova equipe. A experiente jogada revelou que a meta do time paulista é achar uma vaga nas semifinais

"Todo mundo está falando que a Superliga está bastante equilibrada, cada ano é mais difícil para vencer, e depois brigar com os grandes, como Praia, Osasco, Rio, Minas... Então a meta é classificar, depois buscar semifinal e final”, salientou.

Técnico

O treinador da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães continua à frente do Barueri. Com uma surpreendente campanha na edição 2017-18, o ex-jogador foi categórico e argumento que o grupo não medirá esforços para conquistar as melhores posições.

“Nós estamos com algumas boas renovações para o nosso grupo e esperamos muito contar com a colaboração novamente de toda a torcida. Muito treinamento, muita dedicação, muitos jogos bons que teremos nesta temporada. Boas-vindas às novas jogadoras que farão parte da Hinode Barueri. Vamos disputar com muita força, muita vontade e muita atitude para alcançar voos ainda mais altos”, afirmou.

Última campanha da Superliga

Em sua primeira temporada na elite do vôlei brasileiro, o Hinode Barueri chegou a fase de classificação em 5ª lugar, com 37 pontos. Sendo 13 vitórias e nove derrotas. A equipe chegou as quartas de final, porém, foi eliminado pelo Osasco.