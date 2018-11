Vôlei Ribeirão vence segunda consecutiva e afunda Corinthians na Superliga 

Neste sábado, o Vôlei Ribeirão recebeu em casa o Corinthians-Guarulhos pela sexta rodada da Superliga Masculina de vôlei. O jogo foi de total equilíbrio, com altos e baixos das duas partes, mas no final o fator casa e o apoio da torcida pesou, e isso fez com que o Vôlei Ribeirão vencesse no tie-break com parciais de 25/21, 25/22, 21/25, 20/25 e 15/11.

Além disso, os donos da casa conquistaram sua segunda vitória consecutiva e primeira vitória em seus domínios, entretanto, o Corinthians conheceu sua sexta derrota e ainda não conseguiu vencer na competição. O troféu Viva Vôlei ficou com o central Petrus do Vôlei Ribeirão.

O jogo

Começo de jogo de bastante equilíbrio até que o Vôlei Ribeirão abriu vantagem e conseguiu mante-lá até o final e com ponto de bloqueio, os donos da casa fecharam o 1º set em 25/21.

Os times começaram o set trocando pontos, até que o Vôlei Ribeirão depois de um rali, abriu 11/9 sobre os visitantes. Corinthians-Guarulhos porém foi atrás do resultado e em ponto de bloqueio, virou pra 12/14, fazendo o técnico Pacheco pedir seu primeiro tempo no set. Com sequência de bons saques, os donos da casa viraram o jogo no momento mais importante do set, no final, 21/20 obrigando o técnico corintiano a pedir seu segundo tempo. Mantendo a vantagem, Vôlei Ribeirão fechou o 2º set em 25/22 abrindo 2/0 no jogo.

Corinthians voltou pro 3º set mais ligado e logo no começou abriu 0/4 obrigando Pacheco a gastar seu primeito tempo logo no início da parcial. Vôlei Ribeirão correu atrás do placar e após um rali, empatou o set em 7/7. Com bela passagem do Diogo pelo saque, Corinthians-Guarulhos abriu 8/10 sobre os donos da casa. Com Vôlei Ribeirão errando e Corinthians mantendo o bom aproveitando no ataque e bloqueio, os visitantes abriram 11/17 fazendo o técnico Pacheco a perder seu segundo tempo no set. Corinthians-Guarulhos manteve o ritmo e fechou o 3º set em 21/25 diminuindo o jogo pra 2/1.

O 4º set começou como todos os outros, os dois times trocando pontos e não dando oportunidade pro adversário abrir vantagem, até que o Corinthians-Guarulhos abriu 10/12. Com dois aces seguidos do Fábio, o time visitante ampliou a vantagem pra 11/16 obrigando Vôlei Ribeirão a pedir tempo na partida. Com Corinthians mantendo a vantagem de cinco pontos, fechou o set em 20/25 levando o jogo pro tie-break.

No 5º set as duas equipes começaram bem ligadas. Já que é um set mais curto, qualquer ponto perdido pode fazer falta depois. O Vôlei Ribeirão com dois bloqueios seguidos abriu 5/3 fazendo o time adversário pedir tempo. Com o time da casa na frente do placar, e contando com o apoio da torcida, abriram 8/6, após a troca de lado e com bloqueio de Alemão no Fábio, ampliaram a vantagem pra 12/10. E com erro do Corinthians-Guarulhos o Vôlei Ribeirão fechou o 5º set em 15/11 conquistando sua primeira vitória em casa.

No próximo sábado (1°) o Vôlei Ribeirão visita o Vôlei Renata ás 18h em Campinas, no Ginásio do Taquaral. No mesmo dia e horário o Corinthians-Guarulhos recebe em casa o Maringá Vôlei buscando sua primeira vitória na competição.