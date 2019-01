Sesi Bauru derrota Fluminense e termina turno em terceiro na Superliga

O Fluminense recebeu o Sesi Bauru nesta sexta-feira (11), no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, pela última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina de vôlei 2018/19. A equipe visitante ganhou a partida por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 21/25 e 23/25. A italiana Valentina recebeu o troféu Viva Vôlei.

Com o resultado, o time paulista terminou o turno na terceira colocação, com 21 pontos, enquanto que o carioca ocupa a oitava posição, com 16.

O próximo desafio das tricolores será contra o Pinheiros, nesta quinta (17), às 19h, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro. Já as paulistas pegam o Barueri, na próxima sexta (18), às 21h30, no ginásio José Correa, em São Paulo.

Resumo da partida

O jogo começou bem equilibrado: 9/9. No entanto, o Sesi Bauru conseguiu abrir quatro pontos, no ataque de Valquíria: 14/10. O domínio do time paulista continuou no decorrer do set: 21/18, no ponto de Valentina. Por fim, o Sesi fechou a etapa, no erro de saque de Lara: 25 a 22.

Na segunda parcial, o Fluminense teve um início melhor. Com um ponto de Pri, o Tricolor abriu boa vantagem: 7/3. Porém, no ace de Valentina, estava tudo igual na Hebraica: 10/10. Em um ataque, também da oposta, as visitantes conseguiram enfim dois pontos de frente: 19/17.

Após uma china de Andressa, o Sesi Bauru ia abrindo na parte decisiva do set: 21/18. Em uma largada de Tifanny, a equipe paulista levou também a segunda etapa: 25 a 21.

O time de vermelho começou a terceira parcial voando no placar: 6/0. A vantagem foi sendo administrada: 16/10. No ponto de Gabriela, o marcador apontava 19/13.

O Fluminense reagiu e melhorou em quadra. Tifanny foi bloqueada e o Tricolor ficou apenas um ponto atrás: 21/20. Apesar do placar apertado, com Valentina, o Sesi conseguiu o set point: 24/23. No ace de Vanessa, as paulistas fecharam a etapa: 25 a 23.