Minas vence  Curitiba e permanece invicto na Superliga Feminina

O Minas entrou em quadra com a missão de se manter como único invicto da Superliga. E com o apoio do seu torcedor, as vice campeãs mundiais não decepcionaram e bateram o Curitiba por 3 a 0. A equipe de BH novamente não pôde contar com a ponteira Natália, que ainda se recupera de lesão no joelho. A oposta Bruna Honório foi a melhor da partida e levou o troféu VivaVôlei.

Com o triunfo, as mineiras seguem na caça à liderança. Com 28 pontos e um jogo a menos, o time da Rua da Bahia depende apenas de uma vitória contra o Barueri para terminar o turno no posto mais alto.

Na próxima terça-feira (15) o Minas entra em quadra para o jogo atrasado da 6ª rodada contra o Barueri, às 19h30, no interior paulista. Já o Curitiba, só volta a jogar no dia 18, contra o Sesc-RJ, no Paraná.

Como foi o jogo

Embalado na Superliga, o Minas começou a partida dominando a equipe paranaense e em lindo saque de Gabi, abriu 3 pontos de vantagem (4/1). Com muita tranquilidade, as donas da casa seguiram pontuando e abriram 15 a 9. O Curitiba até tentou esboçar uma reação, e em belo ataque de Priscila, viu a desvantagem cair para 3 (22/19). Porém, ficou por aí e o Minas fechou o set em 25 a 21 após bloqueio de Carol Gattaz.

O Curitiba começou o segundo set disposto a surpreender as donas da casa, abrindo 4 a 1. Mas, o Minas reagiu e quando Macris deixou Bruna Honório sem bloqueio, a oposta não desperdiçou a chance de empatar (7/7). Na pancada da ponteira Lana, o time assumiu a dianteira do marcador (17/16). Entretanto, o Curitiba mostrou força pra virar e fazer 22 a 17 quando o Valeskinha parou o ataque de Mallu. Protagonistas de várias viradas ao longo da temporada, as mineiras foram buscar mais uma. E no ataque forte de Honório, o marcador apontou o empate em 24 a 24. Foi quando Mayany sacou para dois aces, decretando a vitória na parcial (26/24).

O Minas começou o terceiro set ainda mais concentrado, e com ataque de Gabi, abriu 6 a 1. O Curitiba tentou se acertar durante o pedido de tempo, mas as donas da casa seguiam com bom aproveitamento de ataque e ampliaram a vantagem na china de Gattaz (10/3). Apesar dos esforços, o time paranaense não conseguia oferecer muita resistência ao poder ofensivo do Minas, que se aproximou da vitória quando Priscila atacou pra fora (23/15). E numa bola de aquecimento, Bruna Honório deu números finais à partida: 25 a 16 no terceiro set e invencibilidade mantida.