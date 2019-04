Atual campeão, Itambé/Minas vence Olympic pelo Sul-americano de Vôlei

O Minas iniciou bem o campeonato Sul-americano de Vôlei. Jogando diante da torcida, as atuais campeãs venceram o Olympic por 3 sets a 0 (25/11, 25/13 e 25/12).

Diante da sequência de jogos e fragilidade das adversárias, o Minas aproveitou para poupar as titulares na estreia do campeonato.

Os dois times voltam às quadras nesta quarta-feira (20), pela segunda rodada do torneio. A equipe boliviana enfrentará o San Lorenzo, às 18h. Mais tarde, às 20h, é a vez do Minas enfrentar as argentinas do Boca Juniors.

Como foi o jogo

Já no começo do jogo, o Minas mostrou sua superioridade e abriu 4 a 1 no ataque de Malu. Com ace de Bruninha, as minastenistas já tinham o dobro de ponto das adversárias (14/7). O time mineiro seguiu controlando a partida e, no ataque de Lana, ficou próximo de fechar a parcial: 20 a 9. E na boa sequência de saques da Malu, as mineiras deram números finais: 25 a 11.

O Minas começou sacando forte e no ace de Laura, fez 5 a 2. A equipe brasileira seguia pontuando com muita facilidade e no saque de Mara, o placar já apontava 15 a 7. Com bloqueio funcionando, as minastenistas chegaram ao 25 a 13 e fecharam mais um set.

Aproveitando que o Minas colocou as reservas em quadra, o Olympic ficou à frente do placar pela primeira vez quando Amanda acertou dois aces (5/6). Mas não demorou muito para as donas da casa voltarem ao comando do jogo e, na bola de xeque de Mayany, o placar era 9 a 7. No ace de Bruninha, o Minas já tinha dez pontos de vantagem (19/9). Jogando de oposta, Mara atacou para dar números finais: 25 a 12.