Dentil/Praia Clube derrota Sesi Bauru e vai à final da Superliga Feminina

O Dentil/Praia Clube está na final da Superliga Feminina 2018-19. A equipe aurinegra venceu o Sesi Bauru pela segunda partida por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/15), em Uberlândia, na noite desta segunda-feira (8).

Para aumentar a comemoração, a central Carol faturou o troféu VivaVôlei no dia do seu aniversário. Em busca do bicampeonato, o Praia aguarda o adversário entre Osasco-Audax e Itambé/Minas.

Como foi?

A equipe mineira começou superior na partida. Com ace de Fernanda Garay, as visitantes abriram cinco pontos de vantagem (7/2). Sem reação, o Bauru encontrou dificuldades nos contra-ataques. Tifanny deu uma chicotada e diminuiu para 14/8. Contudo, a norte-americana Fawcett encaminhou a vitória do Praia: 23/17. Carol calibrou a mão e encerrou em 25/18.

O início do segundo set foi disputado e com muitos erros para cada lado. Michelle tratou de deixar o time aurinegro na frente do marcador: 15/13. Edinara atacou no bloqueio, mas a bola acabou indo para fora (15/14). Lloyd acionou Fabiana na china, que ampliou para 22/18. Em belo bloqueio, Fawcett impediu a passagem de Andressa: 25/21.

A terceira também prosseguiu equilibrada. Em uma largada, Fawcett colocou o Praia Clube em 8/5. Valquiria tentou diminuir, mas parou em Fabiana (13/7). Em defesa espetacular, Michelle recuperou uma bola nas placas, Edinara tentou partir para o contra-ataque, porém, tomou o toco da camisa 1. Na reta final, as visitantes contaram com os erros do Bauru e garantiram a classificação. 25/14.