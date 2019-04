Apesar da vitória, Murilo destaca equilíbrio do Taubaté: "A gente imagina uma série longa"

O Sesi-SP saiu na frente na série melhor de cinco jogos da Superliga Cimed 2018/2019, fechando o duelo em 3 a 0 (25x22, 25x22 e 25x22). A final inédita foi realizada no ginásio da Vila Leopoldina com torcida única do time da casa.

Vindo de um playoff forte, o time do SESI busca o bicampeonato e conta com finalistas experientes em seu elenco como levantador William, que disputa sua 9ª final consecutiva.

Com uma linha de passe muito equilibrada e autoridade na distribuição de bolas principalmente para os centrais, o Sesi se manteve regular durante toda a partida. Errando pouco e com agressividade no sistema ofensivo, a armação de bloqueio e a virada de bola foram fundamentais para a vitória.

Alan, além de maior pontuador com 14 pontos, foi eleito o melhor em quadra pela votação do Troféu Viva Vôlei Cimed e elogiou seus companheiros de equipe alegando ser um time muito difícil de ser marcado. Disse também que o grupo inteiro merecia o destaque:

"Primeiro jogo, e primeiro Viva Vôlei... Isso é importante demais! Fico feliz de ter recebido os votos, mas o jogo foi bem apertado, e todo mundo do time jogou bem, todo mundo merecia o Viva Vôlei."

O veterano, Murilo, ficou feliz e surpreso com a vitória. Comentou ter sido um jogo apertado e que nenhuma das duas equipes espera fechar a série em 3 a 0.

"A gente sempre entra com a cabeça para jogar um 3 a 2, um jogo muito pesado, muito difícil. A gente imagina uma série longa, nenhum dos dois times imagina fechar a série em 3 a 0, com tamanho equilíbrio entre as equipes. Fizemos o nosso dever de casa. Era importante para a gente jogar primeiro aqui dentro de casa com a torcida, fazer o resultado e agora tentar ir lá em Taubaté e beliscar alguma coisa.”

O segundo jogo da final será no próximo sábado (27), no ginásio do Abaeté, às 21h30, com torcida única do Taubaté.