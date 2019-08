Brasil passeia sobre Camarões na estreia do Pré-Olímpico feminino de vôlei

Foi dado com sucesso o primeiro passo para Tóquio 2020. O Brasil bateu o Camarões, por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/13 e 25/16), na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, pelo Pré-Olímpico feminino de vôlei.

Destaque na partida, Gabi foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos.

Como foi

Bola no alto e a seleção brasileira não tomou conhecimento de Camarões. Aproveitando os contra-ataques, as mandantes aproveitaram os erros das africanas. Após boa defesa de Leia, Gabi mandou no corredor e fez 4/1. As visitantes deram uma ajudinha, ao cometer invasão (17/10). Tandara resolveu encerrar a brincadeira e explorou o bloqueio: 25 a 14.

Na segunda parcial, Camarões pecou na recepção. Tandara aproveitou o saque, colocou no chão e abriu 4 a 0. Tendo o passe na mão, Macrís distribuiu o jogo com tranquilidade. Na china, Bia soltou o braço, sem alcance para as adversárias: 16/7. Apesar da diferença do placar, as africanas vibravam com os pontos obtidos. Com dois aces seguidos, Bashorun diminuiu de 23 para 12. Novamente, Bia foi acionada no ataque, a defesa visitante não conseguiu segurar o match point (25/13).

Diferentemente das etapas anteriores, as visitantes tomaram a dianteira do marcador, em bela diagonal de Estelle (2/4). Na largadinha, Tandara diminuiu para 7/6. No ritmo da dança, Camarões encostou. Bashorun foi no segundo andar e impediu o ataque de Bia (13/12). A reação verde amarela veio e chegou aos 16/12. Na reta final, Adiana sacou na rede e confirmou o término da partida: 25 a 16.

Quem é o próximo?

Nesta sexta-feira (2), o Brasil encara o Azerbaijão, às 14h15 (de Brasília), pela segunda rodada da competição.