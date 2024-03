Na noite desta segunda (18), em jogo válido pela décima primeira e penúltima rodada da Superliga, o Sesc Flamengo venceu o Bluvôlei por 3 sets a 0 (25-21, 25-15, 25-21), em casa, no ginásio do Tijuca Tênis Clube (RJ). O resultado confirma a equipe carioca como líder absoluta e isolada da competição, com 58 pontos em 21 jogos. Já o Bluvôlei, que precisava da vitória para tentar se manter na primeira divisão nacional, viu sua situação se complicar mais.

O Sesc Flamengo já tinha garantido o primeiro lugar geral da primeira fase da Superliga na última rodada, mas com esta vitória, abriu 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o São Cristóvão Saúde/Osasco, que tem 48 pontos. O Bluvôlei está na décima primeira colocação, e para permanecer na Superliga, precisa vencer o próximo jogo contra o Osasco, e de uma derrota de Pinheiros, que jogará contra o já rebaixado São Caetano.

Visando os playoffs, o técnico Bernardinho decidiu descansar algumas de suas jogadoras titulares. A equipe carioca começou o jogo com a oposta Kimberlly, no lugar de Sabrina, e a central Juju, no lugar de Juciely. Ao longo do jogo, o treinador rubro-negro substituiu a ponteira titular Roni pela jovem Helena. A maior pontuadora do jogo foi a oposta Ivna, com 15 pontos. A segunda maior pontuadora do jogo foi a oposta Kimberlly, que foi escolhida pelo público a melhor da partida e levou o troféu Viva Vôlei.

A última rodada terá jogos simultâneos, na próxima sexta (22). O líder Sesc Flamengo vai à Brasília enfrentar o Brasília Vôlei, às 21h, no Sesi Taguatinga (DF). O Bluvôlei lutará pela permanência na Superliga contra o Osasco, em casa, no ginásio Galegão (SC).

Triunfo carioca dificulta a permanência catarinense na elite

O primeiro set começou disputado pelas duas equipes. O Sesc Flamengo vinha com seu time quase todo reserva, já que o técnico Bernardinho resolveu descansar algumas de suas titulares para os playoffs. As cariocas logo abriram 3 pontos de vantagem, no 14 a 11, e desestabilizou as catarinenses. A ótima marcação de bloqueio rubro-negra dificultou o jogo do Bluvôlei, que no erro da sua oposta Ariane, viu o Flamengo fechar o set em 25 a 21.

A segunda parcial foi a mais tranquila da partida para o Sesc Flamengo, que viu um Bluvôlei perdido e mal na recepção e na marcação. As cariocas chegaram a uma diferença de 10 pontos no placar, fechando o set em 25 a 15. No último set, as catarinenses tentaram reagir e chegaram a ter 4 pontos de vantagem no placar, mas o saque forte do Flamengo fez estrago na recepção do Bluvôlei, que apesar de encostar várias vezes no placar, não foi páreo para o líder, que fechou a parcial em 25 a 21 e venceu o jogo por 3 sets a 0. A maior pontuadora do jogo foi a oposta Ivna, com 15 pontos. A oposta Kimberlly foi eleita pelo público a melhor do jogo e levou para casa o troféu Viva Vôlei.