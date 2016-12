Atletas do projeto Sada Vôlei Sesi são campeões em Minas Gerais

O programa oferece aulas gratuitas de voleibol para cerca de 500 crianças (Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro)

O Sada Cruzeiro foi à Campinas nesta quarta-feira (21), para enfrentar o Brasil Kirin, em jogo válido pela 11ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe celeste superou os donos da casa, que também são considerados favoritos ao título, por três sets a zero, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/20. Além de fechar o primeiro turno da competição com chave de ouro, ainda invicto na liga nacional, a vitória também selou um ano repleto de conquistas para os cruzeirenses dentro das quatro linhas.

No entanto, os frutos colhidos pelo Sada Cruzeiro em 2016 não ficam restritos apenas aos grandes jogos e títulos expressivos. O clube também celebra conquistas dos jovens atletas que pertencem aos projetos sociais apoiados pela entidade. No último fim de semana, os garotos do projeto Sada Vôlei Sesi levantaram taças e concluíram o ano cheio de glórias para o time celeste.

Em parceria com o Sesi-MG, o programa foi criado em 2010 e desde então, oferece aulas gratuitas de voleibol para cerca de 500 crianças que residem na região metropolitana de Belo Horizonte. Os garotos da categoria Infantil, que treinam no Ginásio do Riacho, em Contagem, foram campeões da Liga Mineira 2016.

No núcleo do Clube Sesi, em Betim, três taças foram erguidas. No masculino, o time Infanto-juvenil também sagrou-se campeão da Liga Mineira, enquanto o Infantil ficou com o vice-campeonato. No feminino, a equipe Infantil conquistou o título Metropolitano e Estadual dos Jogos Sesi.

Atletas também recebem oportunidades para seguir carreira no esporte (Foto: Divulgação/Sada Cruzeiro)

“Acho que os títulos promovem a valorização da imagem do nosso projeto, mostram a importância que ele tem na vida dos meninos”, afirmou João Henrique Santana, supervisor do projeto. “Isso também motiva a entrada de novos alunos e ainda valoriza a equipe de profissionais envolvidos diariamente com o Sada Vôlei Sesi, em especial, os professores que se dedicam tanto”, concluiu.

Além das competições, que incentivam ainda mais os jovens atletas que sonham em jogar voleibol profissionalmente, outro grande estímulo é a possibilidade real de seguir carreira no esporte. As crianças que destacam-se no projeto, eventualmente recebem oportunidades nas categorias de base do Sada Cruzeiro. Recentemente dois atletas de 15 anos foram convidados para integrar o elenco Infantil, no Centro de Treinamento do Barro Preto.

Como participar do projeto

Os interessados em fazer parte do projeto Sada Vôlei Sesi, terão a oportunidade de se inscrever a partir do dia 2 de janeiro. Meninas e meninos com idade entre sete e 16 anos poderão se cadastrar no Clube Sesi Betim (Rod BR 381, Km 436, Sítio Olhos D’água) e Ginásio do Riacho (Rua Rio Paraopeba, 1200, Riacho das Pedras, em Contagem). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3592-1181 e (31) 3352-5377.