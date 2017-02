Vôlei Nestlé supera Brasília em partida equilibrada pela Superliga Feminina

INCIDENCIAS: Partida válida pela quinta rodada do returno da Superliga feminina. Realizada no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).

Nesta sexta-feira (10), a partida entre Vôlei Nestlé e Terracap/BRB/Brasília Vôlei marcou o fechamento da quinta rodada do returno pela Superliga feminina. Com as duas equipes muito próximas na tabela de classificação, o duelo no ginásio José Liberattí, em Osasco (SP), prometia total equilíbrio.

Ocupando o terceiro lugar com 37 pontos e ainda sem perder sob seus domínios, a equipe do Vôlei Nestlé buscava enconstar no topo da tabela. Quarto colocado com 32 pontos, o time do Brasília queria repetir o desempenho da partida no primeiro turno, quando venceu o adversário por 3 sets a 0, para assim poder se aproximar na classificação.

Um duelo equilibrado, assim pode ser resumido o jogo desta noite. Começando melhor, o Osasco venceu o primeiro set explorando o bloqueio do adversário. A equipe do Brasília, por sua vez, logo empatou a partida na segunda parcial usando o mesmo fundamento. A partir daí, o Vôlei Nestlé mostrou sua superioridade vencendo o terceiro set e abrindo vantagem no jogo. No período derradeiro, o equilíbrio ficou evidente. Após evitar quatro set points do time visitante, o Vôlei Nestlé venceu o duelo por 3 sets a 1.

O Jogo

Jogando em casa, o Osasco conseguiu fazer valer o mando de quadra para abrir vantagem logo no ínicio do primeiro set. Explorando bem os ataques e o bloqueio, a equipe paulista passou a administrar a pequena superioridade no placar durante o período.

O Brasília, apesar da desvantagem, demonstrava certa tranquilidade e bom volume do jogo, dificultando a vida do seu oponente e mantendo o equilíbrio na partida. Assim foi até o fim da etapa, quando no bloqueio, principal fundamento do set, o Vôlei Nestlé fechou em 25 a 23.

O equilíbrio permaneceu no segundo set, mas o panorama da partida mudou. A equipe do Brasília passou a explorar os bloqueios do adversário e procurou usar o recurso a seu favor. O Nestlé, por sua vez, contava com a ponteira Tandara - maior pontuadora da equipe no torneio -, que foi muito solicitada no período.

Porém, do outro lado da quadra, o Brasília tinha Roberta e a experiente Paula pequeno. Enquanto a central se destacava pelos bloqueios, a ponteira atacava com muita precisão. Invertendo assim a vantagem do set inicial. Com isso, o time brasiliense empatou a partida, fechando em 20 a 25.

A terceira etapa poderia ser decisiva. Com o duelo empatado e equilibrado, a equipe que conseguisse a vantagem teria boas chances de fechar a partida. O Vôlei Nestlé sabia disso. Assim, o time paulista começou a etapa em cima do adversário, repetiu o desempenho do início do confronto e passou a ter superioridade no placar.

Porém, após muitos erros em sequência, permitiu que o oponente voltasse para o jogo. Usando os contra-ataques e voltando a ter um bloqueio forte, a equipe do Osasco reagiu, abriu vantagem novamente e fechou o set em 25 a 18, colocando a essa altura 2 sets a 1 no placar.

Precisando empatar a partida para forçar o tie-break, foi o Brasília que começou o quarto set em cima do adversário. Abrindo boa vantagem no começo da parcial, o time brasiliense viu seu oponente paulista buscar o resultado e empatar o período, devolvendo assim o equilíbrio no confronto.

O time do Distrito Federal usava as armas que tinha para seguir com a vangatem na parcial. O adversário da casa, não deixava por menos. Buscando quatro set points, o Nestlé lutou para fechar o duelo, e conseguiu. Fazendo 30 a 28 no quarto set e fechando a partida em 3 sets a 1.