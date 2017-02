Com início promissor, Brasil avança sete duplas no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Google Plus

Foto: Divulgação/CBV

O desempenho das equipes brasileiras no Circuito Mundial – etapa de Fort Laudardale, nos Estados Unidos – vem chamando atenção de quem tem acompanhado o torneio.

Após um início de competição promissor, classificando três duplas de forma direta à fase eliminatória e quatro pela repescagem, o Brasil continua mostrando sua força no vôlei de praia em terras norte-americanas.

Pela categoria feminina, quatro duplas garantiram vaga nas quartas de final nessa sexta-feira (10). Após vencerem duas partidas na fase de grupos, Ágatha/Duda,e Larissa/Talita se classificaram ao levarem a melhor sobre as adversárias Fendrick/Hughes e Walsh/Rass, respectivamente.

Depois de passarem pela repescagem, Josi/Lilli e Fê Bertil/Bárbara Seixas também avançaram às quartas do torneio ao derrotarem Hermannova/Slukova e Wilkerson/Bansley. Garantindo assim ao menos uma dupla brasileira na semifinal da competição.

Foto: Divulgação/CBV

Já no masculino, apenas a dupla Álvaro Filho/Saymon se classificou de forma direta para a fase eliminatória. Porém, na repescagem, Evandro/André e Alison/Bruno Schmidt também garantiram vaga nas oitavas de final.

Nessa sexta (10), as três duplas voltaram a jogar e avançaram novamente no torneio. Álvaro/Saymon venceram os suiços Beeler/Krattiger, Evandro/André derrotaram a dupla norte-americana Brunnr/Patterson. E os atuais campeões olímpicos Alison/Bruno Schmidt passaram pelos poloneses Losiak/Kantor.

Ao todo, dez times disputaram a etapa de Fort laudardale, somadas as categorias no feminino e masculino. Derrotados na repescagem, as duplas Pedro Solberg/Guto e Ricardo/Harley deram adeus à competição ainda na fase de grupos. Os algozes foram os canadenses Mike/Grant e os austríacos Doppler/Horst.

Pelo feminino, Elize Maia/Taiana caíram nas oitavas de final para a dupla checa Kolocova/Kvapilova.