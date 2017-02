Jogo Minas x Cruzeiro ao vivo online pela Superliga Masculina de Vôlei (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei, no sábado (11), na Arena Minas, Em Belo Horizonte.

Tudo isso você vai saber logo mais, a partir de 14h10, aqui, na VAVEL Brasil!

O Minas vai conseguir arrancar a primeira vitória sobre o Cruzeiro na temporada e ainda jogar por terra a invencibilidade do rival na Superliga? O Cruzeiro ampliará sua hegemonia para cima dos minastenistas e ainda conseguirá se manter impecável na ponta da tabela da competição?

Vantagem essa que foi construída pelo time de Marcelo Mendez em três confrontos no Campeonato Mineiro, sendo dois na fase classificatória e um na final. Em todos esses casos, o Cruzeiro saiu de quadra com o placar de 3 a 0 na conta. O quarto jogo da temporada 2016/2017 foi pelo primeiro turno da Superliga, também vencido pelos cruzeirenses, mas por 3 sets a 1.

Se este é o primeiro clássico mineiro de 2017, não é o primeiro da temporada. As equipes se enfrentaram outras quatro vezes, com total vantagem do Cruzeiro.

FALA, NERY!

"O mundo está tentando vencer o Sada há alguns anos e não consegue. Estou mais preocupado com o Minas, em irmos bem e surpreendermos. Perder no sábado não será um problema, sabemos das condições que estarão do outro lado. Temos que fazer o nosso melhor e se isso for suficiente para uma vitória, ótimo", avaliou o técnico minastenista.

Já o comandante do Minas, Nery Tambeiro, sabe da dificuldade de enfrentar o absoluto Cruzeiro.

FALA, WILLIAM!

"O time deles melhorou muito, cresceu nas últimas rodadas após as mudanças, está equilibrado. O Minas está mais interessante, colocou o oposto de ponta, o Bisset está indo bem. Eles sabem trabalhar, o Nery faz um bom trabalho com o elenco, assim como aconteceu no ano passado. Em breve, vão se encaixar ainda mais. Eles não estão dando trabalho à toa. Vamos ver como eles se saem contra a gente", comentou o levantador cruzeirense.

Contra o time celeste, o Minas fecha uma sequência de cinco jogos contra os cinco primeiros da Superliga, e o retrospecto foi o seguinte:



Minas 3 x 0 Montes Claros (5º colocado)

Sesi (2º colocado) 3 x 2 Minas

Minas 3 x 2 Taubaté (3º colocado)

Campinas (4º colocado) 2 x 3 Minas

- Minas x Sada Cruzeiro (1º colocado)

# Equipe Pontuação Jogos Vitórias 1 Sada Cruzeiro 47 16 16 7 Minas Tênis Clube 22 16 8

De um lado da quadra, o líder invicto da competição, Cruzeiro, que não deu chances para nenhum adversário na Superliga até agora. Do outro, o sétimo colocado, Minas, time que vem de duas vitórias sobre equipes difíceis e que quer parar o rival.

Bom dia, torcedor! Você vai acompanhar, a partir de 14h10 deste sábado (11), lance a lance do primeiro clássico do vôlei mineiro em 2017. O Minas Tênis Clube recebe o Sada Cruzeiro, na Arena Minas, pela sexta rodada do returno da Superliga Masculina de Vôlei.