Fluminense leva virada e é derrotado pelo Osasco na Superliga

O confronto entre Osasco e Fluminense marcou a 14ª vitória da equipe paulista na Superliga 2016/17. Com Gabi inspirada e eleita a melhor em quadra, superou o rival por 3 sets a 2, parciais de 25/18, 26/28, 22/25, 25/16 e 15/12, numa batalha de quase 2h30min, disputada no ginásio José Liberatti. Com a invencibilidade mantida em casa, após o décimo resultado positivo, o técnico Luizomar e suas comandadas chegaram aos 42 pontos, um a menos do que o Dentil/Praia Clube, vice-líder da competição, que tem um jogo a mais.



Gabi começou na reserva, entrou na metade do primeiro set e não saiu mais, sendo determinante para a vitória do Osasco. "Eu ou qualquer outra jogadora que comece de fora tem que entrar com energia para mudar o jogo. Quando chamada sempre procuro fazer algo diferente e hoje deu certo. O mais importante é a vontade de querer ajudar o time. Esses dois pontos foram fundamentais, pois diante das circunstâncias poderíamos ter saído sem nada. Sabemos que poderíamos ter feito uma partida melhor, mas temos que comemorar porque deixamos a quadra com uma vitória", afirmou a ponteira.



A oposta Bjelica iniciou como titular, foi para o banco e depois regressou atuando bem como nas partidas anteriores. "Foi um jogo muito difícil porque elas defenderam quase tudo e atuaram com grande motivação e força. Precisamos perder dois sets para acordar e só depois jogamos com a qualidade que podemos apresentar. Parabéns para a equipe que esteve junta em todos os momentos, principalmente nas adversidades. Essa vitória foi importante, porém, para o confronto contra o Minas precisamos jogar melhor", disse a atacante sérvia.



O Osasco tem um jogo a menos em relação ao Dentil/Praia Clube e pode assumir a segunda posição na próxima sexta-feira (17) quando enfrenta o Camponesa/Minas, em Belo Horizonte, na Arena Minas, às 20h, pela sétima rodada do segundo turno. No embate do primeiro turno, no José Liberatti, o clube de Osasco superou o adversário mineiro, por 3 a 0, parciais de 25/16, 25/11 e 25/20. Naquele duelo, a oposta Paula foi a maior pontuadora com 17 acertos e a líbero Camila Brait ganhou o troféu VivaVôlei, melhor em quadra.



O jogo - Depois de um início instável, quando chegou a ficar atrás em 14/7, o Osasco conquistou uma virada espetacular. Quatro bloqueios seguidos, sendo três da central Bia, colocaram as donas da casa em vantagem de 16/15. Mas não pararam por aí. Marcaram 11 pontos seguidos, chegando a 22/15. A central Bia continuou brilhando, fez 6 pontos na série, e Paula deu números finais ao set, 25/18.



Série muito equilibrada. As duas equipes erraram pouco e começaram a forçar mais o saque. Com isso trocaram pontos até o final, quando prevaleceu o maior esforço das visitantes, que empataram a partida em 28/26. Destaques: Gabi e Nati Martins, com 6 pontos cada.



O cenário se manteve. Uma equipe abria pequena vantagem e em seguida a outra chegava ao empate. Assim seguiu até 22/22, quanto uma boa sequência de saque das visitantes definiu o set em 25/22. Tandara, que voltou à quadra no lugar de Malesevic, fez 6 pontos.



Mordido pela desvantagem, o Osasco voltou concentrado e disposto a levar o jogo para o quinto set. Com garra, as donas da casa foram ampliando vantagem, contando com a boa performance de Bjelica (responsável por 7 pontos) . Resultado, 25/16 e a decisão ficou para o tie break.



Normalmente quem decide o tie break é a bola de segurança. Desta vez, foi bem diferente. A ponteira Gabi desequilibrou o set desempate, com uma sequência de três pontos, 6/4, e foi para o serviço. Forçou o saque e provocou erros das adversárias para abrir 11/5. A partir daí, o Osasco contou com Bjelica, 12/7, com Saraelen no bloqueio, 13/8, com Tandara, 14/11, e tinha de ser com Gabi para finalizar em 15/12.



Pelo Osasco jogaram e marcaram: Dani Lins (3), Bjelica (13), Tandara (13), Malesevic (3), Bia (13), Nati Martins (9) e a líbero Camila Brait. Entraram: Carol Albuquerque, Paula (6), Gabi (21), Saraelen (3) e Clarisse. Técnico: Luizomar de Moura.



Pelo Fluminense jogaram e marcaram: Pri Heldes (3), Renatinha (17), Letícia Hage (10), Lara (8), Jú Costa (18), Sassá (13) e a líbero Juju Perdigão. Entraram: Jordane, Arianne (2), Jú Odilon (1) e Eva (2). Técnico: Hylmer Dias.