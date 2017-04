Malesevic: da prata na Rio 2016 à final da Superliga 2016/2017

(Arte: Hugo Alves/VAVEL.com)

Título do Campeonato Europeu de 2011, medalha de bronze da mesma competição em 2015, vice-campeã da Copa do Mundo de 2015, terceiros lugares nos Grand Prix de 2011 e 2013 e vice-campeã dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esse é o currículo de Tijana Malesevic, de 1,85m e 26 anos, nascida na Sérvia.

Após passar por seis clubes e ganhar diversas medalhas com a seleção da Sérvia, a ponteira está na final da Superliga Feminina de Vôlei 2016/2017 com o Osasco.

Eleita a quinta melhor recepção na Copa do Mundo de 2015, Malesevic chamou a atenção da diretoria do Osasco. Antes da Olimpíada, o contrato entre o clube e a ponteira já estavam assinados. Com ótimas atuações de Malesevic, a seleção da Sérvia chegou à final da Rio 2016 e ficou muito perto de conquistar a medalha de ouro, mas levou a virada da China e ficou com o vice-campeonato.

Em julho, a sérvia foi apresentada oficialmente pelo Osasco como o novo reforço da equipe paulista, ao lado de sua companheira de seleção, Ana Bjelica. Encantada com São Paulo e com os brasileiros, Malesevic teve uma rápida adaptação.

A primeira partida pelo Osasco foi um mês após ser apresentada pela equipe. Em setembro de 2016, Malesevic estreou na vitória por 3 sets a 0 em cima do Sesi, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Na partida, a sérvia marcou cinco pontos.

Titular na maioria das partidas do Osasco, Malesevic foi uma das peças fundamentais da equipe durante a Superliga 2016/2017. Após terminar em segundo lugar na fase classificatória da competição, as paulistas precisaram passar pelo Fluminense nas quartas de final e pelo Praia Clube na semifinal. Agora, o Osasco enfrentará o Rio de Janeiro na final, que acontecerá neste domingo (23), às 10h (horário de Brasília), na Arena da Barra, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.