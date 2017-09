Montes Claros bate Juiz de Fora em casa e conquista primeira vitória no Campeonato Mineiro

Foto: Alexander Sezko/Divulgação FMV

O Montes Claros conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Mineiro de vôlei na noite dessa quarta-feira (13), e a vítima foi o Juiz de Fora - que ainda não conquistou nenhum triunfo no torneio. Com as parciais de 25/21, 25/23 e 28/26, o Pequi Atômico bateu o time da Zona da Mata por 3 sets a 0 no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros, e chegou à vice-liderança da competição.

O líder do Campeonato Mineiro é o Sada Cruzeiro, com 14 pontos, que venceu as cinco partidas disputadas até então no torneio. A equipe celeste precisou adiantar as suas partidas no estadual devido a uma competição que disputa na Argentina na semana que vem. Com isso, atuou mais vezes que as outras agremiações que jogam o Mineiro, sendo elas Minas Tênis Clube, Juiz de Fora e Montes Claros.

O jogo dessa quarta foi o terceiro do Pequi Atômico no campeonato regional, em que os dois anteriores consistiram em derrotas para o Cruzeiro. O Juiz de Fora também vinha de dois reveses para o time do técnico Marcelo Mendez e fez, no ginásio Tancredo Neves, sua terceira partida no Mineiro.

Agora, Juiz de Fora e Montes Claros voltam a se enfrentar nesta fase classificatória, novamente no norte de Minas Gerais, na sexta-feira (15), às 20h. Em mesmos dia e horário, Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube fazem o maior clássico do vôlei mineiro no ginásio do Riacho, em Contagem. No momento, a tabela do estadual tem o Cruzeiro na ponta, seguido por Montes Claros, Minas Tênis Clube e Juiz de Fora, respectivamente.

Montes Claros tem dia inspirado de Lorena e bate Juiz de Fora em casa

O primeiro set do duelo no Tancredo Neves não foi marcado por grandes diferenças no placar. Um jogo equilibrado foi se desenhando na etapa que abriu o encontro mineiro, até que o Montes Claros foi confirmando a vantagem no marcador e aproveitando erros do Juiz de Fora. Com isso, os donos da casa venceram a parcial de início do jogo por 25 a 21, abrindo 1 a 0 no placar da partida.

As equipes voltaram para o segundo set e fizeram uma etapa mais agitada que a primeira. Durante boa parte do set, o Montes Claros foi quem tomou a frente do marcador, mas o Juiz de Fora correu atrás do placar e virou a parcial a seu favor, chegando a fazer 20 a 17. Os donos da casa, no entanto, embalados pela empolgação de Lorena, viraram o set, fazendo 25 a 23.

O set que deu números finais ao jogo foi além dos costumeiros 25 pontos para uma das equipes. Embalado pela boa atuação na etapa anterior, o time da Zona da Mata até esboçou uma reação no terceiro set, mas voltar a pecar em alguns lances, o que lhe custou a sobrevida no jogo. Com isso, o Pequi Atômico fez 28 a 26 para cima do Juiz de Fora, fechando a partida no Tancredo Neves.

Tabela do Campeonato Mineiro 2017