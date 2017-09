Taubaté vence Itapê e sai na frente em busca de vaga às semifinais do Paulista de Vôlei

Foto: Rafinha Oliveira /Taubaté

Na noite desta quinta-feira (21), o Taubaté conseguiu um importante resultado para avançar às semifinais do Campeonato Paulista de vôlei masculino. A equipe do Vale do Paraíba derrotou de virada o Vôlei Itapetininga por 3 sets a 1, com parciais de (25 a 20, 23 a 25, 20 a 25 e 12 a 25), no Ginásio Ayrton Senna, em Itapetininga.

As duas equipes decidem a classificação no próximo domingo (24), às 18h30, no Ginásio Abaeté, em Taubaté. Caso o Vôlei Itapetininga ganhe, a série ficará empatada e será decidida no golden set.

Atual vice campeão da Superliga, o Taubaté contou com a volta de Wallace e Lucarelli, que estavam a serviço da Seleção Brasileira na Copa dos Campeões no Japão, torneio que foi conquistado pelo Brasil.

Mesmo com a volta de seus principais jogadores, o Taubaté saiu atrás na partida, onde a equipe da casa, incentivada pela torcida, fechou o set em 25 a 20. Na segunda parcial, o Taubaté reagiu e equilibrado empatou a partida: 25 a 23.

No terceiro set o favoritismo do Taubaté prevaleceu, além do set também ter sido equilibrado, a equipe da casa cedeu a virada e acabou derrotada: 25 a 20. Após a virada, o Taubaté dominou o Itapetininga e fechou o set em 25 a 12.

“Foi importantíssima a vitória nesse primeiro jogo. É importante também ressaltar também todo o trabalho que o grupo fez antes de nós (jogadores que estavam na Seleção Brasileira) chegarmos, estão todos de parabéns pela campanha e por terem fortalecido esse grupo, hoje somos um time bem sólido. Fomo felizes nessa noite, começamos com o pé direito e daqui pra frente a tendência é jogarmos cada vez melhor”, disse o levantador Rapha após a partida.