De virada, Pinheiros vence a segunda na Superliga contra o Camponesa Minas fora de casa

Pela segunda rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2017/2018, o Pinheiros visitou o Camponesa Minas, em Belo Horizonte. E as equipes seguiram o roteiro da primeira rodada: o Minas perdeu a segunda seguida, enquanto o time paulista engatou a segunda vitória na competição. O jogo foi extremamente equilibrado e, no final, melhor para o time paulista, que virou o jogo e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/19, 21/25, 25/9, 23/25 e 15/12.

A levantadora do Pinheiros, Diana, recebeu o maior número de votos no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e, por isso, foi premiada com o Troféu VIvaVôlei CIMED, de melhor jogadora da partida. Ao receber o prêmio, no entanto, a jogadora dividiu com a central Milka e com a outra levantadora da equipe, Bruninha. Rosamaria, do Minas, foi a maior pontuadora da partida, com 29 acertos. Pelo Pinheiros, a maior pontuadora foi Milka, com 17 pontos.

Na terceira rodada o Camponesa Minas irá ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, no próximo sábado (28), às 14h05. O Pinheiros jogará contra o Dentil/Praia clube, em casa, no dia anterior, às 21h30.

O jogo

O Minas não teve problemas para construir vantagem no placar logo no início do primeiro set. Com Rosamaria e Karol Tormena comandando o ataque, a equipe da casa marcou o dobro de pontos de seu adversário: 10/5. Com Milka, o Pinheiros marcou 7/12. Quando o marcador foi a 14/7, Paulo de Tarso pediu tempo. As donas da casa mantiveram o ritmo forte e a diferença no placar: 18/11. Administrando a boa vantagem, o Camponesa/Minas fechou em 25 a 19.

O segundo set foi mais disputado e marcado por erros da arbitragem. Quando o Minas abriria 22 a 20, o árbitro deixou passar dois lances seguidos de dois toques da levantadora Diana e marcou dentro um ataque fora de Vanessa. Aí o Pinheiros empatou a partida ao fazer 25 a 21, mudando a história do jogo.

O Camponesa/Minas saiu na frente no terceiro set e o Pinheiros empatou. Rosamaria pontuou e levou o time mineiro a 5/3. Melhor no momento, as donas da casa colocaram o dobro de pontos em 8/4. Após o tempo técnico, as meninas do Minas voltaram mais concentradas, e conseguiram uma vitória com boa vantagem no placar: 25 a 9.

Mesmo em casa, o Minas não conseguiu sentir o gosto da vitória e amargou a segunda derrota da temporada (Foto: Isabelly Morais/VAVEL)

O quarto set foi o da reação do Pinheiros. Jogando No erro do adversário, a equipe da capital paulista abriu três de vantagem em 8/5. Milka marcou 11/8. Na jogada seguinte, seu time errou, o placar foi a 12/8 e o técnico do Minas pediu tempo. O Minas até chegou a melhorar, mas não conseguiu evitar a derrota no quarto set por 25 a 23.

O set decisivo começou bastante disputado. O Minas errou bastante por nervosismo, o que fez o Pinheiros entrar em ação. Com ineficiente bloqueio, o tima de BH martelou, mas o Pinheiros não deixaria escapar a vantagem no marcador. Assim, fecharam o set decisivo por 15 a 12 e venceram o confronto por 3 sets a 2.