Com superioridade, Cruzeiro bate Juiz de Fora e segue na liderança da Superliga

No duelo mineiro da rodada entre Cruzeiro e Juiz de Fora, desta vez, pela Superliga Masculina, o time da capital manteve a invencibilidade no confronto. Na noite da última sexta-feira (11), pela sexta rodada da competição nacional, o líder Sada Cruzeiro não teve dificuldades para vencer o Juiz de Fora, por 3 sets a 0 (parciais de 25/20, 25/19 e 25/16), no ginásio da UFJF. O ponteiro Filipe, do Cruzeiro, foi eleito o melhor do jogo.

Com a vitória, equipe celeste segue na liderança da competição, agora, com 21 pontos. O Juiz de Fora segue sem pontuar e na penúltima colocação. A equipe da Zona da Mata mineira volta à quadra no dia 19, quando recebe o Sesc/Rio de Janeiro no ginásio da UFJF, às 13h. Um dia antes, o Cruzeiro faz o clássico mineiro contra o Minas, às 18h, na Arena Minas.

Resumo da partida

Mesmo frente do líder, os donos da casa conseguiram caminhar ao lado da Raposa no marcador do primeiro set. Porém, durante passagem longa de Uriarte pelo saque, o Cruzeiro conseguiu estabelecer a primeira grande vantagem no duelo: 9 a 5. O Juiz de Fora pediu tempo. Mesmo após a parada, a Raposa voltou a estabelecer frente e em erro de saque do próprio Juiz de Fora fechou a primeira parcial em 25 a 20.

O segundo set começou com cenário semelhante: início pegado, mas com a Raposa melhor nas ações ofensivas, abrindo 8 a 4. Após a parada, o Juiz de Fora empatou a partida. Quando o duelo estava 13 a 11 para o Cruzeiro, ocorreu um lance polêmico: o oposto Evandro sacou, a bola caiu do outro lado da quadra, e a arbitragem deu bola dentro. Após discussão, o ace foi confirmado. Evandro ainda teve grande sequência no saque, forçou erros do Juiz de Fora, e a Raposa fechou em 25 a 19.

Nos 20 primeiros pontos do terceiro set, 10 a 10 no marcador. Os donos da casa foram aguerridos, principalmente com as boas presenças de Bruno e Rammé. No Cruzeiro, mesmo com alguns erros, o time seguia capitalizando. E no embalo de Simon e Evandro, os visitantes repetiram o roteiro das parciais anteriores e fecharam o set com 25 a 16.