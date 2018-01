Brasil estreia contra Egito no Mundial Masculino de Vôlei; confira tabela

Foto: Divulgação/FIVB

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou, nesta segunda-feira (8), a tabela do Mundial Masculino de 2018. O torneio será disputado entre os dias 9 e 30 de setembro, e terá a Itália e Bulgária como países-sedes. Campeão nas edições de 2002, 2006 e 2010, o Brasil fará sua estreia diante do Egito, no dia 12.

Os 24 times participantes estão divididos em dois países. A Itália receberá os jogos dos grupos A e C, enquanto as seleções das chaves B e D disputarão na Bulgária. A grande final acontecerá em solo italiano, no dia 30 de setembro.

Grupo A - (Florença, Itália)

Itália - Japão - Argentina - Bélgica - Eslovênia - República Dominicana

Grupo B - (Ruse, Bulgária)

Brasil - Egito - França - Holanda - China - Canadá

Dia 12 - Brasil x Egito

Dia 13 - Brasil x França

Dia 15 - Brasil x Holanda

Dia 17 - Brasil x Canadá

Dia 18 - Brasil x China

Grupo C - (Bari, Itália)

Camarões - Tunísia - Austrália - Sérvia - Rússia - Tunísia

Grupo D - (Varna, Bulgária)

Bulgária - Polônia - Irã - Cuba - Finlândia - Porto Rico

Em cada uma das rodadas após a primeira, dois times folgam e assim ficam sem entrar em quadra. O descanso da Seleção Brasileira será em 16 de setembro, mesmo dia que o Canadá também não vai jogar.

Vale ressaltar que quatro dos seis times de cada chave avançam para a segunda fase, iniciando, assim, uma outra fase de grupos com 16 equipes restantes. Na segunda etapa apenas as duas equipes melhores colocadas de cada grupo avançam. Já na reta final, os seis times serão divididos em duas chaves, com os dois melhores de cada grupo indo para as semifinais, e os vencedores, consequentemente, disputando a decisão em Turim (ITA).

Segunda fase

Grupo E - 1ºA, 2ºB, 3ºC e 4ºD (Milão-ITA)

Grupo F - 1ºB, 2ºA, 3ºA e 4ºC (Bolonha-ITA)

Grupo G - 1ºC, 2ºD, 3ºD 4ºB (Sofia-BUL)

Grupo H - 1°D, 2°C, 3°B e 4ºA (Varna-BUL)

Terceira fase

Grupo I - 1º E/F, 1º G/H e 2º melhor (Turim-ITA)

Grupo J - 1º E/F, 1º G/H e 2º melhor (Turim-ITA)