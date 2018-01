Atual campeão, Taubaté bate Minas e se classifica para a semifinal da Copa Brasil

Taubaté e Minas Tênis Clube fizeram nessa terça-feira (9) o primeiro jogo do ano de ambas as equipes, válido pela fase inicial da Copa Brasil masculina de vôlei 2018. A partida, que aconteceu no Abaeté, contou com casa cheia. A torcida do time paulista encheu o ginásio e deu força para o Taubaté vencer, de virada, por 3 sets a 1 (parciais de 19/25, 25/22, 25/21 e 26/24) e se classificar para a próxima etapa da competição.

“Não entramos bem na partida, deixando o jogo rolar e conseguimos mudar a situação com uma maior agressividade a partir do segundo set. Isso foi o principal e é algo que o Daniel (Castellani, técnico) sempre nos pede. Consequentemente, conseguimos fazer os fundamentos melhor. Passamos a sacar melhor, passar, defender, atacar e assim veio a vitória” , disse o líbero do Taubaté, Thales.

As semifinais e a final acontecerão no Sesi da Vila Leopoldina, em São Paulo. O próximo adversário do time paulista será o Sesi-SP, anfitrião, e a partida acontecerá no dia 25 de janeiro, às 17h30.

Para o central Solé, do Taubaté, a partida contra o Minas foi importante para dar confiança para equipe na próxima fase. “Jogamos muito bem, apesar de alguma irregularidade em alguns momentos. Mas acho que ganhar era o mais importante. Acredito que essa vitória nos dá muita confiança. O clima no grupo está muito bom, estamos trabalhando forte.” , comentou o argentino.

Também no dia 25 acontecerá a outra semifinal, entre Sada Cruzeiro e Sesc RJ, às 20h. Os times que passarem de fase se enfrentarão no sábado (27), às 21h30, fechando a competição.