Osasco derrota Praia Clube, leva Copa Brasil e volta a vencer torneio nacional após quatro anos

O Osasco voltou a conquistar um título nacional após quatro anos. Em 18 de janeiro de 2014, a equipe paulista levou o bicampeonato da Copa Brasil de vôlei feminino, levantando a taça da competição pela terceira vez nesta sexta (19). O time bateu o Praia Clube na decisão do torneio por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/17 e 25/19) no ginásio Jones Minosso em Lages (SC), com um atuação bastante sólida.

A equipe paulista passou pelo Hinode Barueri nas quartas com uma vitória por 3 a 0 e teve uma pedreira na etapa seguinte. O Sesc RJ, até então atual campeão do torneio, caiu no percurso do Osasco na semifinal, mas o time de Luizomar conseguiu vencer por 3 sets a 1.

Com a conquista, o Osasco se igualou ao Sesc RJ com três títulos na competição (2008, 2014 e 2017), sendo cariocas e paulistas as maiores vencedoras do torneio. Já o Praia perdeu a chance de garantir a primeira taça da competição para o estado de Minas Gerais, que bateu na trave com o Camponesa/Minas no ano passado - o clube minastenista foi derrotado pelo Sesc RJ.

O Praia Clube é o atual líder da Superliga Feminina de vôlei com 14 vitórias em 14 jogos - 41 pontos conquistados em 42 disputados. Já o Osasco chega na terceira colocação, com 33 pontos e 11 triunfos em 15 compromissos já disputados na competição.

Foto: Divulgação/Vôlei Nestlé

Mais atento na decisão, Osasco bate Praia Clube e leva Copa Brasil

Embalado por uma vitória sobre o Sesc RJ na semifinal, o Osasco impôs um bom ritmo de jogo para cima do Praia já no começo do primeiro set. No entanto, a equipe paulista disparou no decorrer da parcial, fazendo 20 a 14 com ataque de Mari Paraíba. Mais ligado no jogo, o time de Luizomar não baixou o nível de concentração e venceu o primeiro set da decisão por 25 a 17.

O Osasco iniciou o segundo set novamente com muita propriedade, mas ainda assim com o Praia tentando se aproximar. No entanto, assim como na etapa inicial, as paulistas conseguiram uma arrancada e fizeram 19 a 11 com ponto de saque de Bia. Mais "inteira" em quadra, a equipe de Luizomar repetiu o enredo da parcial anterior na performance e no placar: 25 a 17 em pancada de Tandara.

A um set do título, o Osasco emendou três pontos seguidos no começo da terceira etapa e já forçou o técnico Paulo Coco a pedir tempo. No retorno para a continuidade do duelo, as paulistas falharam em erro de recepção e deixaram o time mineiro empatar em 7 a 7, mas logo voltaram a abrir vantagem. Em um belíssimo bloqueio, Bia chegou a fazer 21 a 14 para o Osasco, que fechou o terceiro set em 25 a 19.