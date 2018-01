Superliga de vôlei passa a contar com Cimed em seu nome

(Foto: Divulgação)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta sexta-feira, 19, que firmou parceria com o Grupo Cimed. A marca da indústria farmacêutica passa a fazer parte do nome da Superliga, principal competição do calendário nacional da modalidade. A partir de agora, o campeonato se chama Superliga Cimed masculina e feminina de vôlei.

A novidade leva, além da mudança no nome, um adesivo no piso das quadras das equipes participantes da Superliga até o fim da temporada, em maio deste ano. A empresa já se fazia presente na competição através do Troféu VivaVôlei Cimed, que é o prêmio entregue ao melhor jogador de cada partida, seja eleito pela comissão técnica do seu time ou por votação popular.

“O Grupo Cimed é um conglomerado farmacêutico que preza pela saúde e qualidade de vida do ser humano. Para isso, a empresa investe em pesquisas para desenvolver, produzir e comercializar medicamentos, suplementos e cosméticos e também acredita muito no esporte. Temos em nosso DNA uma histórica parceria com o vôlei e temos certeza de que este é mais um passo importante na consolidação de nossa marca com o fã de esporte”, diz Hélio Melo, diretor de marketing do Grupo Cimed.

Com 40 anos de história, a Cimed é atualmente uma das quatro maiores indústrias farmacêuticas do Brasil e também possui em sua plataforma de marketing esportivo investimentos no automobilismo e no futebol.