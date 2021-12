El camino del Deportes Tolima hacia la gran final de la Liga 2021-II

Tras obtener el título de Liga en el primer semestre del año y por la ida de Jaminton Campaz a Gremio de PortoAlegre, se generaban dudas respecto a la producción ofensiva del Deportes Tolima pues el encargado en esa primera parte del campeonato en la Liga-II era Juan Pablo Nieto el cual a pesar de su mejoría en la serie que le dio el título al pijao contra Millonarios aquel 20 de Junio, el volante pereirano no convencía del todo y se notó cuando tras una victoria en el debut como local contra Deportivo Pereira y derrota en Medellín ante Atlético Nacional, en la tercera fecha, el hombre que estuvo en la función creativa hasta la jornada 10 fue Yohandry Orozco. En ese punto, el Vinotinto y Oro tenía acumulados 5 partidos ganados, 4 empatados y uno perdido.

Fuertes en el fondo

Ya que el andar en ataque no era el esperado, el rendimiento del equipo se veía soportado en la solidez defensiva sin importar los cambios que se daban por sanciones o lesiones. Álvaro Montero se mantenía bajo el arco pero en la lateral derecha inició Nilson Castrillón y a lo largo del torneo se vio relevado por Léider Riascos o Hárold Gómez, el actual titular. Aunque los defensores centrales habituales son Julián Quiñónes y Sergio Mosquera, hubo encuentros en los que aparecieron John Narváez, Eduard Caicedo y Ánderson Angulo. Y en el costado izquierdo, Jeison Angulo ha actuado con mayor regularidad, sin embargo, Leyvin Balanta y Junior Hernández también tuvieron sus minutos en cancha.

Alineación titular del Tolima contra Deportivo Cali. La última vez que Yohandry Orozco como inicialista en Liga. Foto: DIMAYOR

Los extremos y su explosión arriba

En el planteo actual del Deportes Tolima son vitales aquellos jugadores que se ubican en los costados tanto en fase defensiva ayudando a cubrir la banda como en ofensiva llevando el balón al 9. Ánderson Plata es el dueño de la posición por el lado derecho, eso sí, en la zona contraria ha habido alternancias gracias a la irregularidad de jugadores como Andrey Estupiñán, Luis Miranda y Omar Albornoz, este último es quien muestra mejor condición pero viene combinada con problemas físicos los cuales alteran su presencia continuamente en el campo.

La confirmación entre los 8

Tres empates y dos victorias después volvió la derrota, en la fecha 16 en el estadio Manuel Murillo Toro el marcador fue 1-0 contra el América de Cali. Y aunque no se vivía armonía total en la relación entre el plantel y la directiva gracias a la repentina salida de Álvaro Montero del club luego de publicarse la negociación exitosa con Millonarios y la llegada de William Cuesta a la titularidad como arquero del equipo, el tropezón contra el escarlata no fue caída pues el equipo siguió sumando y matemáticamente alcanzó el cupo en las semifinales a falta de dos encuentros cuando venció 3-2 a los albiazules en condición de local. Las bases de la clasificación son las ya conocidas, el trabajo cerrando los caminos de los rivales y las transiciones rápidas de defensa a ataque. En la recta final de la ronda de todos contra todos, fue Daniel Cataño quien se hizo al puesto como enlace tras mostrar un crecimiento de su nivel luego de superar sus inconvenientes musculares.

Resumen

Fecha 1: Victoria 1-0 vs. Pereira (L)

Fecha 2: Derrota 1-0 vs. Nacional (V)

Fecha 3: 1-1 vs. Alianza Petrolera (L)

Fecha 4: 0-0 vs. Junior (V)

Fecha 5: Victoria 1-0 vs. Pasto (L)

Fecha 6: 1-1 vs. Equidad (V)

Fecha 7: Victoria 0-3 vs. Jaguares (V)

Fecha 8: Victoria 2-0 vs. Envigado (L)

Fecha 9: Victoria 1-2 vs. Huila (V)

Fecha 10: 1-1 vs. Deportivo Cali (L)

Fecha 11: 0-0 vs. Patriotas (V)

Fecha 12: 0-0 vs. Santa Fe (L)

Fecha 13: Victoria 0-2 vs. Once Caldas (V)

Fecha 14: Victoria 1-0 vs. Huila (L)

Fecha 15: 2-2 vs. Independiente Medellín (V)

Fecha 16: Derrota 0-1 vs. América (L)

Fecha 17: 1-1 vs. Águilas Doradas (V)

Fecha 18: Victoria 3-2 vs. Millonarios (L)

Fecha 19: 1-1 vs. Bucaramanga (V)

Fecha 20: Victoria 3-1 vs. Deportes Quindío (L)

Ánderson Plata, Omar Albornoz y Juan Fernando Caicedo celebran uno de los goles en la victoria 3-2 contra Millonarios en Ibagué. Foto: DIMAYOR

El mediocampo, los goles guaraníes y el invicto en el grupo B

Así como la zona defensiva ha realizado un gran trabajo, la regularidad junto a las capacidades en marca, quite y salida rápida desde la mitad de la cancha desplegadas por Juan David Ríos y Cristian Trujillo fueron otra parte muy importante de la firmeza del vinotinto y oro. En la parte de adelante, el titular del equipo siempre ha sido Juan Fernando Caicedo cuyo nivel en la ronda semifinal venía siendo bastante bueno, siendo el punta en la victoria ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja y América de Cali en Ibagué, así como los empates en los dos partidos contra Millonarios aunque solamente con un tanto marcado, hasta que en el duelo de la quinta jornada el delantero de Carepa, Antioquia sufrió una contractura muscular que lo obligó a estar fuera del campo. Su reemplazante fue Gustavo Adrián Ramírez quien no solo marcó el tanto de la victoria ante el escarlata sino que se reportó con doblete contra los aurinegros en la última fecha.



Fecha 1: Victoria 1-4 vs. Alianza Petrolera (V)

Fecha 2: Victoria 1-0 vs. América de Cali (L)

Fecha 3: 1-1 vs. Millonarios (L)

Fecha 4: 1-1 vs. Millonarios (V)

Fecha 5: Victoria 0-1 vs. América de Cali (V)

Fecha 6: 2-2 vs. Alianza Petrolera (L)

En síntesis

Partidos Jugados: 26

Partidos Ganados: 12

Partidos Empatados: 12

Partidos Perdidos: 2

Goles Recibidos: 18

Partidos con el arco en 0: 11

Goles marcados: 36

Goles de pierna izquierda: 9

Goles de pierna derecha: 20

Goles de cabeza: 7

Tarjetas amarillas: 76

Tarjetas rojas: 4

Goleador: Juan Fernando Caicedo (7)