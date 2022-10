Previa Jaguares vs. Santa Fe: El 'león' quiere vencer en el duelo de 'felinos'

Jaguares de Córdoba recibe la visita de Independiente Santa Fe en el estadio Jaraguay de Montería este domingo a partir de las 20:15 horas, en compromiso correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay 2022-II. El elenco costeño ya no tiene opción matemática de ingresar entre los ocho y no peligra su permanencia en la primera división, pero, debe sumar puntos para que el próximo año no inicie tan colgado en la tabla del descenso. El conjunto cardenal, por su parte, busca un triunfo que le permita estar a un paso de asegurar su presencia en los cuadrangulares.

Jaguares ya piensa en 2023

El conjunto cordobés no tiene posibilidades de clasificar entre los ocho. Los resultados no lo han acompañado y su irregularidad no le permite aspirar a estar en el selecto grupo. Adicionalmente, este semestre no está en riesgo de descender, pero, necesita sumar los puntos que más pueda porque, para el próximo año, sí va a estar en la pelea por mantener la categoría y no puede arrancar tan colgado en la tabla del descenso.

El técnico Alexis Márquez dispone de sus mejores hombres para el duelo ante Santa Fe. Jugadores como Iván Scarpeta y Pablo Rojas se constituyen en hombres de experiencia que pueden aportar en la búsqueda de un buen resultado. Jaguares viene de obtener un empate ante América en Cali que le complicó la vida al elenco escarlata. Ahora enfrentarán un Santa Fe buscando clasificación.

Listado de convocados

Santa Fe: clasificar entre los ocho es el objetivo

El león aún no logra confirmar su clasificación en grupo de los ocho. Sus hinchas estaban a la expectativa de que en el anterior partido ante Alianza Petrolera el equipo lograra la victoria para quedar prácticamente instalado en la fase de cuadrangulares, pero, resultó goleado y con un horrible desempeño en ese compromiso. No obstante, el primer campeón continúa dependiendo de sus propios resultados y en caso de que lograse el triunfo en Montería, sumaría 31 puntos en la tabla de posiciones, lo que dejaría al elenco capitalino muy cerca de certificar su clasificación o, incluso, asegurarla definitivamente, dependiendo de los resultados que se den en la fecha.

Santa Fe registra como principal novedad la ausencia del lateral Dairon Mosquera luego que el Departamento Médico reportara que el jugador sufrió un esguince del complejo externo del cuello del pie izquierdo. Por otro lado, Andrey Estupiñán ya se recuperó plenamente y fue convocado para el partido en el estadio Jaraguay.

Ahora bien, el canterano Juan Camilo Aristizábal retorna a convocatoria, mientras que, Daniel García, canterano también, sale en esta oportunidad por decisión técnica. El uruguayo Jonathan Barboza debe cumplir con su segunda fecha de sanción tras la expulsión en el clásico ante Millonarios y por ello no puede estar para el juego ante Jaguares. El jugador José Enamorado, de quien el técnico Alfredo Arias dijo que ya se encontraba trabajando a la par con sus compañeros y estaba disponible, no fue tenido en cuenta.

Listado de convocados

Probables formaciones

Jaguares de Córdoba: Jorge Soto, Jaime Díaz, Juan Scarpetta, Jeremías Meléndez, Mauricio Castaño, Elián Villalobos, Daniel Padilla, Duván Rodríguez, Juan Castellanos, Jhonier Viveros y Jarlin Quintero.

D.T.: Alexis Márquez.

Independiente Santa Fe: José Silva, Edwin Herrera, José Aja, Geisson Perea, Jonathan Herrera, Carlos Sánchez, Jhojan Torres, Harold Rivera, Neyder Moreno, Wilfrido De La Rosa y Wilson Morelo.

D.T: Alfredo Arias.

Equipo arbitral

Central: Jhon Ospina - Quindío

Asistente Nro. 1: Jhon León - Caldas

Asistente Nro. 2: John Gómez - Antioquia

Cuarto Árbitro: Éder Vergara - Córdoba

VAR: Fernando Acuña - Boyacá

AVAR: José Ortiz – Norte de Santander

Observador VAR: Alberto Sandón - Federación