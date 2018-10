Once ideal SofaScore Serie A 2018/19, jornada 7: el show de Suso

Solamente cuatro jugadores vuelven a aparecer en este once ideal respecto jornadas anteriores. Otro equipo ideal, otro portero encabeza esta dinámica. La portería ha sido la posición donde cada jornada vemos un nuevo nombre, el mediocampo regularmente vemos uno o dos conocidos, pero en esta jornada vemos tres jugadores nuevos. Suso sigue enamorando aficionados gracias a sus actuaciones.

David Ospina

Llegó de Londres buscando minutos y en San Paolo los ha tenido, ha correspondido la confianza de Ancelotti, en el duelo contra Sassuolo tuvo oportunas atajadas para mantener su portería en cero, tuvo siete paradas, tres de ellas de disparos del área. Otro factor a añadir es su buen juego con los pies lo cual permite a sus compañeros apoyarse con el para construir jugadas desde atrás. Sin duda uno de los mejores arqueros de esta liga, tendremos que ver si mantiene la titularidad ya que se ha quedado dos veces en el banquillo para darle su lugar a Karnezis y recordemos que aún falta la vuelta de Alex Meret.

Calificación: 8.7

Foto: @D_Ospina1

Joao Cancelo

El mejor lateral derecho en ocho jornadas de Serie A, Cancelo está encaminado para lograr una primera temporada destacada en la Juventus, el lateral derecho aporta seguridad por el costado que tiene asignado a la horade defender y sus inteligentes apoyos en ofensiva lo están haciendo brillar en Turín, este fin de semana asistió para el primer gol de su equipo, uno de los jugadores con mayor porcentaje de pases acertados en su equipo pese a su posición hacen que Allegri apueste por él antes que retrasar a Cuadrado, veremos si esto se repite en las grandes citas.

Calificación: 8.6

Foto:@JuventusIndia

Lorenzo Tonelli

Después de cuatro jornadas de ausencia regresa uno de los centrales que mejores sensaciones nos ha dejado en este inicio de torneo, Tonelli es el responsable de la victoria de Sampdoria contra Atalanta. No solo por el gol también hay que hablar de su impresionante partido donde resulto impenetrable para Zapata y Gómez, fue el jugador que más pases completó en el partido, es la primera opción para iniciar las jugadas gracias a su facilidad para encontrar compañeros en el carril central.

Calificación: 8.4

Foto: @lorenzotonelli

Stefan Radu

Otro defensa que fue protegiste esta jornada es Radu, defensor de Lazio, quien participo el único gol del partido. Radu fue una de las dos piezas claves para vencer a los violas, aparte del gol fue decisivo en los duelos para que la ofensiva de Fiorentina no fuera efectiva. Un seguro para robar y asistir a sus compañeros, prueba de ello es la asistencia que le dio a Inmobile, su gran partido le valió para ser incluido en este once, pero para ser el jugador del partido.

Calificación: 7.9

Foto: @IoNascoQui

Alex Sandro

Uno de los mejores laterales zurdos de Europa aparece por primera ocasión en el once ideal. Los laterales bianconeri se robaron el partido, siendo unos auténticos puñales por las bandas. Alex Sandro ganó todos sus duelos defensivos y ofensivos, ocasionando estragos por el costado izquierdo del rival, apareciendo de manera recurrente para apoyar a Cristiano e interceptando a las espaldas de Matuidi fue un auténtico dolor de cabeza para Velázquez. No será la primera inclusión de este lateral en el equipo ideal de una jornada. ¿Quién pensaría que Cristiano Ronaldo encontraría otro socio con las mismas características de Marcelo?

Calificación: 8.4

Foto: @Juve_France

Luca Rigoni

Sus apoyos para tener a Piatek en un constante dos contra uno ayudaron a frenar al mejor delantero del Calcio. Además de su aporte defensivo, asistió y anoto en el partido donde su equipo visito al Genoa. El desgaste que tuvo el mediocampista fue tan grande que se fue reemplazado al minuto 77. Partido redondo para el italiano de 33 años, donde lo que más destaca son sus persecuciones al delantero polaco. Un jugador fundamental para el buen momento que vive el Parma, gracias a su experiencia.

Calificación: 8.0

Foto: @ParmaCalcio_en

Lucas Bilgia

Biglia llegó muy cuestionado a Milán, pero poco a poco ha recuperado ese nivel que lo puso en la agenda de los grandes equipos europeos. Tiene partidos imponentes como el de esta jornada donde se adueñó del mediocampo y cortó cada ocasión, destruyo todos los ataques del Chievo. Una lástima que estas exhibiciones solamente nos la regala contra equipos de media tabla para abajo. Un partido para enmarcar del argentino, esperemos que muestre consistencia.

Calificación: 8.0

Foto: @SempreAcMilan

Lucas Castro

El argentino de 29 años debuta en esta dinámica gracias a sus dos asistencias para que sus delanteros anotaran. Sus intervenciones hicieron que el Cagliari sumara potras tres unidades que lo mantengan en la parte media de la tabla. Oportuno es la palabra para el partido de este interior con vocación de mediapunta, ya que fue capaz de robar y repartir balones en campo contrario. Si mantiene su nivel sería una opción para la Selección Argentina.

Calificación: 9.0

Suso

Me acabe los adjetivos para las actuaciones de Suso, el gaditano está en un excelente estado de forma, es una pesadilla para las defensivas rivales. Lo hemos en tres de los últimos cuatro equipos ideales de Serie A, peor nunca desentona. El costado derecho del Milan es un quebradero de cabeza gracias al español, difícil de marcar por su movilidad, visión de juego e insostenible en el mano a mano lo hacen el mejor jugador rossonero. En esta jornada sumo tres asistencias y sigue siendo el más preciso a la hora de pasar en su equipo. No puedo decir nada que no haya escrito antes del español que va en camino de ser uno de los jugadores más determinantes de Italia.

Calificación: 10.0

Foto: @acmlock

Gonzalo Higuaín

El Pipita anotó un doblete en el partido contra Chievo. Higuaín mantiene un buen cartel en el Calcio y seguramente sus goles contribuirán a cumplir los objetivos de este equipo, pero no es el delantero que dominó Italia vestido de azul. Sin embargo, sus números lo respaldan ya que ha participado en seis goles de los 15 que ha anotado el Milan. Suso ha sido un complemento ideal para la forma de juego de Gonzalo y juntos pueden ser una dupla letal dentro del campeonato y en UEFA Europa League.

Calificación: 8.5

Foto: @acmlock

Alejandro Gómez

El Papu se cuela ente equipo ideal por la persistencia y el intento de echarse el equipo al hombro, aunque al final no fue suficiente y Atalanta dejo tres puntos más. La temporada en lo colectivo ha sido mala para el equipo de Bergamo, pero Gómez no ha desentonado en lo absoluto, siempre buscando marcar o asistir, colaborando en defensa y buscando romper las líneas del rival lo llevan a destacar en cada partido. Fue le jugador más destacado de su equipo y solamente fue superado por Tonelli en el partido.

Calificación: 8.0