Arsenal – Burnley: el poder de la grada

Muchas son las ocasiones en las que se miden los datos de un equipo como local y visitante. Sin embargo, son menos los casos en los que se ejemplifica tan bien el poder de la grada como en este partido. Arsenal y Burnley son más ante su público. Lo demuestran las siete victorias y dos empates Gunners que tienen su contrapunto en la derrota ante el Liverpool de la primera jornada liguera. En total, 23 de los 44 puntos de los londinenses han sido en el Emirates Stadium, un porcentaje que se acrecienta aún más en el caso de los Clarets. Y es que, los entrenados por Sean Dyche han conseguido el 96 por ciento de sus puntos -25 de los 26 que tienen- en Turf Moor. Apenas un empate, ante el Manchester United en Old Trafford, es lo que se puede salvar en una temporada aciaga para los de Burnley lejos de su afición.

El Burnley ha conseguido el 96% de sus puntos como local

En esta ocasión parece que poco o nada va a cambiar el panorama. El Arsenal parte como favorito ante un equipo que busca seguir aumentando su distancia respecto al descenso. Colocados en la décima posición, el Burnley parece haber cumplido con creces con su objetivo, pues está realmente lejos de Swansea, Sunderland y Hull City, los tres equipos que pueden acabar disputando encuentros en Championship de no poner un remedio inmediato a su temporada. En lo que a los entrenados por Wenger se refiere, hay que destacar que vuelven a ocupar puesto de UEFA Champions League tras su victoria ante los Swans en el Liberty Stadium. Cuartos, están a un punto de Tottenham y Liverpool, segundos y terceros respectivamente, mientras que ven como el Chelsea se aleja en ocho unidades.

Preparativos anteriores al encuentro de la primera vuelta entre Burnley y Arsenal | Fotografía: Arsenal

Prohibido fallar

Si hay un lema que se viene repitiendo una y otra vez en la temporada del Arsenal es, precisamente, ese. El prohibido fallar ante equipos a priori inferiores en rendimiento y calidad es la tónica de un curso que puede acabar de dos formas: por todo lo grande o como siempre. De conseguir el título, el equipo del Emirates Stadium pondría fin a una racha que ya se extiende desde la temporada 2003/2004, cuando se hicieron con su última Premier League sin perder ninguno de los 38 partidos que compusieron la competición. Sin embargo, también puede acabar como siempre, o lo que es lo mismo, con un puesto que da acceso a competiciones europeas. Esto, que sería muy valorado en otros equipos, ha dejado de sorprender a una hinchada que ve en esta regularidad el punto positivo de competir ante los más grandes y el negativo de no llegar a dar un paso definitivo.

Desde luego, el mensaje parece haber calado en un vestuario que se ha dejado pocos puntos ante rivales inferiores. Las únicas tres derrotas de los Gunners en la máxima competición inglesa han sido ante Liverpool en casa y frente a Everton y Manchester City fuera. Quizás, el único lunar haya sido ese empate sin goles ante el Middlesbrough de la jornada 9 que hizo perder dos puntos a un conjunto que propuso más sobre el terreno de juego. Fueron las dos derrotas ya mencionadas ante Toffees y Citizens las que encendieron unas alarmas que han sido apagadas de inmediato. El final de año para el Arsenal no fue el deseado, aunque el nuevo 2017 parece haber traído mejores resultados que, aunque no se traducen en rendimiento sobre el verde, sí dejan una buena suma de puntos en el casillero.

El Arsenal ganó 0-4 ante el Swansea su último partido de Premier League

Un casillero que fue aumentado por última vez ante el Swansea, cuando los de Arsène Wenger se impusieron 0-4 gracias a los tantos de Giroud, Alexis, y de Cork y Naughton en propia puerta. El delantero galo anotó estando lesionado, algo que provocó que la celebración fuera el gesto de sustitución al banquillo Gunner. Por su parte, el chileno también llamó la atención y no precisamente por su juego. Su mal gesto tras acabar el partido en el banquillo no dejó nada contento a un técnico francés que ya está acostumbrado a lidiar con este tipo de inconvenientes. Queda por ver si la respuesta se efectúa en este encuentro o no, pues el de Tocopilla es uno de los jugadores más en forma de la temporada del Arsenal.

Alexis en el momento de anotar frente al Swansea | Fotografía: Arsenal

¿Por qué no?

Recordando los encuentros del Burnley fuera de casa, se puede comprobar que los de Sean Dyche siempre han puesto las cosas complicadas a los grandes rivales. Tanto Manchester United, que no pasó del empate a cero, como Tottenham o Manchester City, que apenas ganaron por la mínima, pueden dar buena cuenta de ello. Solo el Chelsea, que se deshizo de los Clarets por un contundente 3-0, puede presumir de haber salido airoso con cierta facilidad de su compromiso ante los de Turf Moor.

El Burnley llega tras pasar a la siguiente ronda de FA Cup eliminando al Sunderland

Los últimos partidos dejan esperanzas para los Clarets, pues además de sumar tres puntos importantes ante el Southampton el pasado fin de semana, han podido deshacerse del Sunderland en la FA Cup disputando un encuentro de desempate que se saldó con un 2-0 gracias a los tantos de Vokes y Gray al final del primer y segundo tiempo. Echar de la competición copera a los Black Cats, un equipo inmerso en la lucha por eludir el descenso, quizás no sea algo representativo, pero sí lo es el hecho de haber conseguido la gesta con los jugadores menos habituales. Todo esto llevo al entrenador inglés a mostrarse orgulloso de su vestuario en una rueda de prensa posterior al encuentro en la que pudo verse la gran unión del vestuario de Turf Moor.

Vokes hace uno de los goles ante el Sunderland en FA Cup | Fotografía: Burnley

Precisamente, el primer encuentro de esa eliminatoria ante el Sunderland, que acabó con empate a cero en el marcador, fue el último partido que los de Burnley han disputado fuera de casa. En Premier League hay que remontarse hasta el 2 de enero para ver la derrota por la mínima ante un Manchester City que acabó pidiendo la hora a pesar de haberse situado 2-0 en el marcador. La expulsión de Fernandinho en la primera parte igualó mucho más un encuentro en el que el Burnley sacó fuerzas para poner contra las cuerdas a un conjunto que se espera esté mucho más arriba en la tabla.

Un presente muy ‘Gunner’

La estadística de los enfrentamientos recientes entre Arsenal y Burnley sonríe claramente a los de Londres. Los últimos cinco encuentros se han saldado con victoria Gunner, habiendo anotado diez goles y encajando, únicamente, dos. Lo cierto es que para encontrar el último triunfo de los de Turf Moor ante los del Emirates Stadium hay que remontarse hasta el 2 de diciembre de 2008, cuando se impusieron 2-0 en la ya extinta Carling Cup. Esa victoria ya está añadida al dato que muestra como los Clarets han ganado 33 de los 102 enfrentamientos ante el Arsenal. Un 32 por ciento de victorias que contrasta, y mucho, con el 47 por ciento -48 triunfos- de los dirigidos ahora por Arsène Wenger. Los 21 empates registrados culminan un balance bastante halagüeño para los londinenses.

Mismas expectativas se producen en cuanto a los goles. De los 310 que se han registrado en esos 102 enfrentamientos, 178 favorecen a los Gunners, un equipo que consiguió su mayor goleada en la FA Cup de la temporada 1936/1937. El 1-7 ha quedado grabado para la posteridad, igual que el 6-1 del Burnley sobre el Arsenal en la FA Cup de la temporada 1895/1896. Parece raro pensar que se vaya a dar un resultado así el próximo domingo, pues los registros goleadores de ambos conjuntos dejan poco lugar para la sorpresa.

El Burnley apenas ha anotado tres goles como visitante esta temporada

A pesar de que el conjunto de Arsène Wenger es el segundo más goleador de la competición, con 48 goles, el Burnley no ha mostrado demasiada fragilidad defensiva. Los de Dyche han encajado 31 dianas de las cuales, veinte, han sido fuera de casa. Ese dato tampoco ocupa el primer puesto de una tabla que sí lidera el Crystal Palace, equipo que más goles recibe como visitante. Más preocupante es su estadística de goles a favor en campo contrario, pues apenas han hecho tres dianas. Eso sí, a la encajada por el Southampton en la jornada 8 hay que añadir las dos endosadas a Tottenham y Manchester City en sus dos últimas salidas. Tampoco se caracteriza el Arsenal por la contundencia defensiva. Los del Emirates son el sexto equipo, empatados con Manchester City y Middlesbrough, que menos goles reciben como locales con diez tantos. Con la mitad está el Tottenham, equipo que menos apuros hace pasar a su afición.

En definitiva, el encuentro puede seguir un guión similar al de la primera vuelta, cuando el Arsenal se impuso por un escaso 0-1 en Turf Moor gracias a un gol sobre la bocina de Koscielny. También por la mínima consiguieron la victoria la pasada temporada, cuando el sorteo de dieciseisavos de FA Cup emparejó a ambos conjuntos. A pesar de que Chambers adelantó a los locales, Vokes se encargó de situar las tablas en el marcador a la media hora de partido. Al final, tuvo que ser Alexis Sánchez el que diera el pase a la siguiente ronda a un Arsenal que terminó cayendo ante el Watford.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Koscielny en el partido ante el Burnley de la primera vuelta | Fotografía: Arsenal

Actores principales y secundarios

Sin lugar a dudas, la temporada del Arsenal tiene dos protagonistas claros, Olivier Giroud y Alexis Sánchez. El francés perdió el sitio en el once inicial al principio del curso porque no llegó lo suficientemente bien preparado de la Eurocopa de Francia. La escasez de entrenamientos unida a los problemas físicos que arrastraba terminaron con el delantero ocupando un banquillo del que se ha deshecho a base de goles y protagonismo sobre el terreno de juego. Lleva cinco partidos consecutivos viendo puerta y si el Arsenal no está peor clasificado es, en gran parte, a su contribución. Por otro lado está el chileno, uno de los jugadores con más peso en el conjunto de Arsène Wenger. Su no renovación está trayendo de cabeza a directivos y aficionados, aunque son ellos los que también pueden disfrutar de su rendimiento sobre el campo. Con catorce goles en Premier League, seis de ellos para abrir el marcador, y siete asistencias, el de Tocopilla puede ser fundamental en las aspiraciones al título de los Gunners.

Los cuatro tantos de Vokes han servido para abrir el marcador

En el bando rival hay dos casos similares, Andre Gray y Sam Vokes. Juntos desde la temporada pasada, ambos se encargan de hacer la tarea más importante del fútbol, anotar gol. Más activo el primero que el segundo es, sin embargo, es el galés el que parece tener más importancia para los de Dyche. A pesar de que solo ha anotado cuatro tantos, uno de ellos de penalti, todos han servido para abrir el marcador de ese partido para el Burnley. Este dato, en un equipo como los Clarets, con escasas oportunidades de cara a la portería contraria, se convierte en algo fundamental para eludir el descenso, deseo principal de los de Turf Moor.

Alexis Sánchez celebra uno de sus tres goles ante el West Ham | Fotografía: Arsenal

Jonathan Moss, sin influencia

El que no debe verse influenciado por lo que suceda en la grada es Jonathan Moss, el colegiado de 46 años nacido en Sunderland. Con una amplia trayectoria en el mundo del arbitraje, comenzó en la Premier League en la temporada 2010/2011. Este año, además de imponer el orden en los campos de la máxima división inglesa, también ha dirigido partidos de League One, FA Cup y Copa de la Liga. Con 66 amarillas en quince encuentros ligueros, promedia 4,4 cartulinas amarillas. Sin embargo, a pesar de tener una cifra alta para tratarse de un árbitro inglés, no ha expulsado a ningún jugador por doble amonestación, aunque sí con roja directa. Concretamente a dos: Nolito, en el Manchester City – Bournemouth, y Xhaka, en el Arsenal – Swansea.

Ese encuentro ante los Swans es el último dirigido al Arsenal de una lista compuesta por catorce encuentros más. En total, el balance de los Gunners con Moss es de trece victorias, un empate y una derrota. Por su parte, el Burnley ha recibido el arbitraje de este colegiado en trece ocasiones entre Premier League, Championship, FA Cup y Copa de la Liga. Sus estadísticas no son nada esperanzadoras, pues a las escasas cinco victorias hay que unirles un empate y siete derrotas.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Poco a poco se va vaciando la enfermería del Arsenal. Aunque aún siguen entre médicos jugadores como Debuchy o Cazorla, otros empiezan a ejercitarse de forma progresiva. En la rueda de prensa anterior al encuentro, Wenger confirmó que en esta última situación se encontraban Mertesacker y Walcott, ambos descartados para el encuentro ante el Burnley pero con atisbos de mejora en sus estados físicos. Los que sí han vuelto a entrenarse con el grupo han sido Bellerín, Coquelin y Gibbs, tres hombres de corte defensiva que aportarán multitud de opciones al técnico francés. Con Welbeck disputando minutos poco a poco, la única duda estaba en Giroud, que también ha entrenado con normalidad desde el miércoles. Así pues, a Cazorla, Debuchy, Walcott y Mertesacker hay que unir a Elneny concentrado con Egipto para la disputa de la Copa de África.

En lo referente al Burnley, solo Kevin Long es una ausencia confirmada para Sean Dyche. El defensor irlandés tuvo que someterse a una cirugía en su rodilla que le apartará de los terrenos de juego unas semanas. Las dudas residen en cuatro hombres con posibilidades muy distintas. Por un lado se encuentran Dean Marney y Ashley Barnes, quienes no disputaron el encuentro copero ante el Sunderland por unos golpes recibidos en el anterior partido liguero. Parece que ellos sí van a poder jugar, casos contrarios a los de Johann Berg Gudmundsson y Scott Arfield, quienes según su técnico están progresando bien pero no tienen garantizada la participación en el Emirates Stadium.