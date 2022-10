Un Racing camaleónico

El Racing culmina con un punto -y una nueva portería a cero- su particular semana fantástica en LaLiga SmartBank (7/9). La ausencia por lesión de sus tres delanteros principales obligó a GFR a buscar alternativas, ubicando a Peque de falso "9". Su movilidad y asociación con la línea de 3 (Mboula, Pombo e IV) desajustó en varias ocasiones la defensa local, gozando así de las ocasiones más claras. Sin embargo, la falta de acierto y el cansancio acumulado en los futbolistas clave impidió que se moviera el marcador inicial.

Dinámicas positivas

Ambos conjuntos medían en el Alcoraz sus particulares rachas positivas: tres partidos invictos de los visitantes por cuatro de los locales. Se enfrentaban además dos de los equipos con menos posesión de toda la liga. Por tanto, estilo y trayectoria similares se cruzaban en el Alcoraz en esta 11ª jornada para poner fin a un ciclo de tres partidos en apenas una semana.

En cuanto a las alineaciones, pocas sorpresas por parte de los cántabros cuya principal novedad fue la ya mencionada presencia de Peque como hombre de referencia. Más cambios por parte de Cuco Ziganda, que buscó en Patrick Soko la velocidad por banda y, por qué no, continuar con la ya clásica maldición del ex.

Estos mismos protagonistas fueron los primeros hombres destacados de la contienda. Apenas había transcurrido un minuto cuando Pombo era capaz de robar un balón casi en el área contraria que, tras ceder a Peque, este mandaba a la red lateral. Primer aviso del joven delantero. Pocos minutos despues, un nuevo balón filtrado por Pombo era alcanzado por Jordi Mboula que, tras ubicarse en carrera, mandaba desviado a la derecha de la portería defendida por Andrés Fernández. Dos ocasiones claras y el Racing le metía el miedo en el cuerpo al Huesca, si bien es cierto que el guardameta apenas tuvo que intervenir.

Por contra, los ataques locales llegaban por la banda de Patrick Soko, disputando un bonito duelo de ex-compañeros con Eneko Satrústegui. La rapidez en las ayudas de IV, Juergen e Íñigo permitió a los racinguistas salir airosos en la mayoría de ocasiones, si bien es cierto que Patrick fue capaz de desarbolar a la defensa en varias jugadas. Desde la calma y en acciones más estáticas, Marc Mateu también se encargó de colgar buenos balones al área cántabra, con un Kevin Carlos hiperactivo.

Con un juego muy directo y poco combinativo de ambos, se llegaba al área por la vía rápida, siendo el Racing capaz de robar y combinar con precisión en varias ocasiones gracias a la movilidad de sus hombres de arriba. Íñigo y Juergen fueron fundamentales para sostener al equipo en los momentos de repliegue y posesiones más trabajadas. Con una intensidad en declive, ambos equipos llegaron al descanso en un encuentro donde podría haber pasado algo más con cierta precisión y templanza ofensiva.

Peque fue la novedad en el once actuando como referencia ofensiva. Imagen: LaLiga SmartBank

Falta de pulmones e ideas

El paso por vestuarios no fue suficiente para refrescar el cansancio acumulado en las piernas de los protagonistas tras una dura semana de calendario. La intensidad nunca llegó al pico inicial y apenas los hombres de refresco -Camus, Arturo y Aldasoro en menor medida- fueron capaces de aumentar el ritmo de un encuentro que languidecía. Miquel Parera estuvo expeditivo en una media vuelta de Carrillo en el área y Marco Camus fue capaz de llegar a línea de fondo en varias ocasiones de mérito, aunque sin premio final. Cuando el crono llegaba a su fin, una incorporación al ataque del capi Íñigo -incombustible, partidazo de otra categoría- fue rematada por Arturo en el área pequeña, aunque el disparo no fue entre los tres palos. Último "uy" antes del pitido final donde los racinguistas lamentaron no contar con algún delantero lejos de la enfermería.

En conclusión, partido y esfuerzo meritorio de los protagonistas que, si bien no encontraron el premio del gol, anularon de nuevo las virtudes ofensivas de un Huesca que llegaba en un gran momento. Destacable 7/9 de los verdiblancos que aumentan la distancia a 2 puntos con el descenso. Mucho por remar aún, pero este es el camino para obtener la permanencia. Tiempo para recuperar frescura y lesionados pues el próximo domingo a las 14:00 hay una nueva cita contra la Ponferradina (Campos de Sport de El Sardinero). Que el ritmo no pare.