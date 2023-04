Previa Sporting de Gijón - Granada CF: continuar con la línea ascendente lejos de Los Cármenes

La Liga Smartbank afronta esta semana la celebración de su jornada número 34, que enfrentará en El Molinón al Real Sporting de Gijón y al Granada CF. Será un nuevo desafío a domicilio para un Granada CF que llega en línea ascendente y que quiere conseguir una victoria que le permita continuar en los puestos de ascenso directo de cara a un tramo final de temporada apasionante. Por otro lado, el Sporting quiere conocer de nuevo la victoria ante su afición para poder alejarse del fantasma del descenso.

Alejarse del descenso

El Real Sporting de Gijón llega a este encuentro después de empatar en uno de los campos más complicados de la categoría como el Estadio de Gran canaria, donde consiguió un buen punto por 1-1 ante la UD Las Palmas en un partido igualado en el que se puso por delante el conjunto asturiano mediante un gol de Dani Queipo pasado el primer cuarto de hora de juego. Sin embargo, en la segunda parte, el equipo se vio más sobrepasado y no pudo aguantar el resultado, llegando a empatar el equipo rival con un gol de Jonathan Viera de penalti, siendo además expulsado José Marsà. De esta manera, el equipo gijonés se encuentra actualmente en decimoctava posición con 38 puntos, con una ventaja de cuatro con la SD Ponferradina, primer equipo dentro de los puestos de descenso.

La temporada del equipo sportinguista no está transcurriendo como se esperaba, el equipo se encuentra en la zona baja de la tabla y a lo largo de la campaña no ha sido capaz de encontrar la regularidad. Abelardo fue el entrenador con el que comenzó el proyecto al principio de temporada, pero el equipo no terminó de responder en cuanto a juego y resultados, lo que supuso su destitución tras la derrota frente al Racing de Santander. De esta manera, se oficializó la llegada de Miguel Ángel Ramírez, que tampoco está consiguiendo dar con la tecla necesaria, actualmente el equipo encadena cuatro jornadas consecutivas sin ganar, y el último encuentro en El Molinón se saldó con derrota ante el CD Mirandés por 3-4. Por lo tanto, el Sporting quiere volver a la senda de la victoria ante su afición para alejarse del descenso.

Para este encuentro, Miguel Ángel Ramírez no podrá contar por lesión con Djuka, Nacho Martín, Bamba, Gio Zarfino, Jony y Nacho Méndez, mientras que tendrá las sensibles bajas por sanción de Insúa, Izquierdoz y José Marsà, todos centrales y lo que provocará que el técnico canario tendrá que reorganizar completamente la defensa. Así pues, podría contar con el jugador del filial Varane en el eje central de la zaga, en una posición que ya ha jugado con el segundo equipo sportinguista. En cuanto a la delantera, es posible que entre Campuzano, que ya se ha recuperado de su lesión y podría tener una oportunidad de volver a la titularidad, otro jugador que se ha incorporado a la dinámica del primer equipo tras superar su lesión es Jeraldino.

Ganar para seguir en ascenso directo

El Granada CF llega a este encuentro en el que posiblemente será su mejor momento de la temporada después de vencer en la última jornada en Los Cármenes al Real Oviedo por 1-0, en un encuentro con varias fases de dominio y que se llevó el conjunto rojiblanco gracias al gol en los últimos minutos de Ricard Sánchez. De esta manera, el Granada ha conseguido de nuevo ocupar las posiciones de ascenso directo a Primera División con 61 puntos, está un punto por encima del Levante UD, equipo que ocupa la tercera posición y que ya ha disputado su partido esta jornada, mientras que está a dos del líder de la categoría, la SD Eibar. De esta manera, el conjunto granadinista quiere volver a ganar a domicilio para seguir estando dentro de los puestos de ascenso directo.

La segunda vuelta del Granada CF está siendo de un gran nivel, tiene un balance de nueve victorias, dos empates y una derrota, encadena diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, siendo la última derrota hace más de dos meses ante el Levante UD en el Ciudad de Valencia. Este gran nivel del equipo en la segunda vuelta no se entiende sin la mejoría a domicilio, donde en la primera vuelta sus estadísticas eran más que negativas, habiendo conseguido solo una victoria lejos de Los Cármenes. Ahora, el equipo lleva cuatro partidos como visitantes sin perder, ha ganado en sus últimas dos visitas en campos de rivales directos como el Burgos CF y el Albacete Balompié.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de Cabaco, Torrente, Jorge Molina y Rochina, mientras que Uzuni y Weissman han regresado de sus respectivas selecciones y podrán partir ambos de inicio esta jornada. Con respecto a la alineación, es posible que sea muy parecida a la del último partido, aunque con las entradas de Weissman como referencia en el ataque y Uzuni en la banda acompañando al israelí, mientras que por la otra banda podría estar Callejón. En cuanto al centro del campo, es posible que el doble pivote esté conformado por Pol Lozano y Bodiger, mientras que en el eje central de la zaga estarían de nuevo Miguel Rubio e Ignasi Miquel.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Real Sporting de Gijón, Miguel Ángel Ramírez, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha reflexionado sobre las lesiones: "También hay lesiones en el fútbol base y por eso estamos cambiando cosas. Habrá un cambio radical en los campos de Mareo porque vemos que afecta al primer equipo y al fútbol base. A partir de ahí hay un montón de elementos y queremos manejar mejor a los que sufren sobrecargas y están en riesgo de lesión, queremos regular las cargas de los entrenamientos". También ha hablado acerca del rival: "Se juega el ascenso, tiene mucha calidad y recupera al mejor goleador de la categoría". Por último, ha hablado sobre Varane: "Ya ha jugado en esa posición en el filial y es un chico que en ese perfil de mediocentro lo puede hacer de central o interior, tiene manejo suficiente para poder jugar a una de esas tres alturas".

Por su parte, el entrenador del Granada CF, Paco López también ha pasado por rueda de prensa, donde ha hablado sobre el buen momento del equipo fuera de casa: "Ya lo comentaba cuando no venían los resultados que tenían que llegar. En general, se está demostrando la dificultad de ganar cualquier partido porque todos los rivales se juegan algo y tienen sus armas. No me voy tanto al aspecto mental de si en casa o fuera sino al juego y a la incertidumbre de cada partido". También ha hablado sobre el rival: "El Sporting es un equipo necesitado porque está cercano a las posiciones de descenso. Juegan en su campo y van a querer agradar a su afición. Le generó muchas dificultades a Las Palmas, le sacó un punto y con un jugador menos le pudo ganar el partido". Por último, ha hablado sobre la ilusión del equipo: "El vestuario está como todo el mundo en el entorno, ilusionadísimo. Tenemos mucha ilusión en lo que nos resta por jugar. Ilusión y entusiasmo sin olvidarnos de lo más importante que es poner el foco en el trabajo diario y en tratar de mejorar".

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Cuéllar, Rosas, Pola, Bruno González, Diego Sánchez, Varane, Pedro Díaz, Carrillo, Otero, Aitor García y Otero.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Pol Lozano, Bodiger, Callejón, Melendo, Uzuni y Weissman.