Anuario VAVEL Segunda B Grupo II 2017: el año de las sorpresas

Sestao - Barakaldo,uno de los derbis más especiales de la categoría (fuennte VAVEL)

2017 ha sido un año tremendamente variado en lo que a fútbol de bronce se refiere. El Grupo II no ha sido la excepción. En este grupo, la igualdad ha sido brutal y las jornadas, simplemente imprevisibles. El balón ha juntado en el césped a auténticos históricos de nuestro fútbol. Cinco fundadores de la Liga forman actualmente parte de la competición. Bilbao Athletic, Real Sociedad B, Arenas de Getxo, Real Unión y Racing de Santander. Además, otros conjuntos potentes como Logroñés, Barakaldo, Fuenlabrada, Real Madrid Castilla, Toledo o Albacete forman o han formado parte de este grupo en el presente año. Cuatro nombres han brillado con luz propia en este curso. Dos vizcaínos (Leioa, Gernika), un madrileño (Rayo Majadahonda) y un asturiano (Sporting B). Otros conjuntos no han conseguido alcanzar sus expectativas. A continuación, lo analizamos.

Igualdad por antonomasia

Enero comenzaba con estos cuatro primeros: Albacete (37), Toledo (32), SD Gernika (30) y Leioa (29). Por esas fechas, el grupo estaba muy comprimido, ya que de la cuarta plaza al playout había apenas siete puntos. Una auténtica locura. Por abajo, el Mensajero (22) ocupaba la promoción. Los cuatro últimos, de arriba hacia abajo, eran Sanse (20), Amorebieta (20) y ya algo descolgados Sestao River y Zamudio (13), conjuntos que acabarían en Tercera. El primer mes fue extraordinario para el Queso Mecánico, que consiguió destacarse en primera plaza. Por detrás, el sorprendente Leioa acabó el mes segundo e invicto. Tercero era el Toledo de Onésimo y cuarto, momentáneamente el Bilbao Athletic. Por abajo, el Logroñés comenzaba a meterse en la boca del lobo, Mensajero, Socuéllamos y Sanse luchaban cada punto, mientras que los dos colistas, Sestao y Zamudio, cada vez lo tenían más complicado. Todo seguía en un pañuelo.

Febrero iba a ser fabuloso para albaceteños, leioztarras y toledanos, que abrieron hueco al frente de la tabla, sobre todo el cuadro de Aira, que con 56 puntos, soñaba en plata. Por detrás, Fuenlabrada, Castilla, Barakaldo, Real Unión, Bilbao Athletic y algún invitado más peleaban por el "playoff". Nueve puntos separaban al cuarto del decimosexto a falta de once jornadas para el final. Prácticamente todos los equipos tenían algo en juego. En Logroño las nubes negras se cernían sobre un Berges que se iba a ver obligado a abandonar el banquillo. En Las Llanas y Gazituaga se empezaba a asumir un futuro descenso, sobre todo en el caso tecnológico. El Amorebieta se encontraba en una situación complicada, aún con opciones. La lucha por la permanencia era feroz, con cuatro equipos pugnando por todo.

El Castilla no cumplió sus objetivos (fuente RealMadrid.com)

Rayo y Fuenla, al alza

Entró la primavera y con ella, las dudas al líder, un Albacete que hasta entonces se había mantenido sólido. El Leioa, aunque con un bache de resultados, se mantenía segundo. El mejor equipo de esa fase de campeonato fue el Fuenlabrada (52), quien acumuló cuatro victorias seguidas y se metió en el podio. En la cuarta, un Toledo (50) cada vez más irregular. Cerca, Castilla, Real Unión y Barakaldo respiraban en la nuca al conjunto de El Salto del Caballo. Sin hacer ruido, el Rayo Majadahonda (44) empezó a despertar. El Gernika comenzó a sufrir, pero supo administrar su margen. A falta de siete jornadas, la tabla definitivamente se partió. El Mensajero marcaba la salvación con 36. En promoción, Sanse (33) y en descenso, Amorebieta (33), un Socuéllamos en caída libre (31). El Sestao, que parecía revivir, sufrió una durísima derrota en La Palma, que fastidió muchas de sus opciones de permanencia. Farolillo rojo seguía siendo el Zamudio, que con 21 puntos, era virtualmente equipo de Tercera.

Duelo entre Mensajero y Sestao (fuente VAVEL)

Sonrisas y lágrimas

En abril, el Albacete (65) seguía siendo el líder. El Leioa (59) cayó hacia la cuarta plaza, ocupando sus lugares Toledo (62) y Fuenlabrada (59). Abril fue el mes del Rayo Majadahonda (57), un conjunto que a falta de dos jornadas, tocaba con los dedos la cuarta plaza, a base de acumular más de un mes sin perder. También de la Unión Deportiva Logroñés, que con el nuevo míster Sergio Rodríguez dejó atrás el abismo, soñando incluso con el paraíso y logrando seis victorias consecutivas (pasando de 35 a 53 puntos). Al Barakaldo, que había prescindido de David Movilla tiempo atrás, le acabó pasando factura la crisis institucional y acabó incluso sufriendo. El Amorebieta también reaccionó y pasó de estar hundido a lograr la salvación. Urritxe se convirtió en un fortín. Tres equipos, Zamudio (21), Socuéllamos (35) y Sestao (36) , confirmaron su descenso. Así pues, quedaban dos plazas en juego en dos jornadas.

Imparable Logroñés (fuente riojapress)

En la jornada 36, la situación en la zona baja era la siguiente. Barakaldo (47), Gernika (46), Amorebieta (45) y Navalcarnero (44), fuera del descenso. En promoción, Sanse (43). Con muy pocas opciones de salvación, el Mensajero (40), primera plaza de descenso. Históricos como el Arenas de Getxo ya habían logrado salvarse hace jornadas. En la penúltima, lo hicieron Gernika, Amorebieta y Barakaldo. Tres equipos: Fuenlabrada, Leioa y Rayo Majadahonda se jugaban dos plazas de "playoff". Otros tantos (Naval, Sanse y Mensajero), una de salvación y el cara o cruz. El Albacete (69) se proclamó campeón de grupo y el Toledo se quedó segundo. Fuenlabrada (63) y Rayo (61) ocuparon playoff, quitando en el último momento a un Leioa sobresaliente. El relegado fue el Mensajero (46), a pesar de ganar sus dos últimos duelos. Promoción para el Sanse (47) y salvación directa para el Navalcarnero (47).

Sólo pudo ascender el campeón; salió cara para el Sanse

La temporada acabó el 14 de mayo para la mayoría de equipos, pero no para los cuatro primeros y el decimosexto. El conjunto del Carlos Belmonte se midió al Lorca, pero cayó por el valor doble de los goles fuera de casa y fue repescado a la segunda oportunidad (1-1 en La Mancha y 0-0 en Murcia). El Alba tuvo que superar dos rondas más, primero frente a un combativo Atlético Baleares (1-1 y 2-1 en Albacete) y la final frente al Valencia Mestalla. Esa última eliminatoria fue una auténtica fiesta. En la ida, concluida con 0-1, acudieron más de veinte mil aficionados a Mestalla. La vuelta, en la capital manchega, se saldó con un 0-0. Tomeu Nadal, arquero local, fue el auténtico héroe. Los de Aira ascendieron a Segunda y el duelo fue una auténtica exhibición de deportividad entre ambas aficiones.

Instantes de ese duelo final por el ascenso (fuente valencia.com

Al resto de equipos, les tocó el camino largo. El Toledo cayó a las primeras de cambio ante el Atlético Baleares, perdiendo los dos partidos ante los isleños (1-0 en las Islas y 1-2 en El Salto). Tampoco tuvo suerte el Fuenlabrada, a quien el Villanovense eliminó con un doble 1-0. El cuarto clasificado, Rayo Majadahonda, fue apabullado por un Racing superior (1-3 y 3-0 en Santander). No estuvieron afortunados los no campeones de este grupo. En cuanto a la promoción por no descender, al Sanse le tocó en liza el Levante Atlético, 16º del Grupo II. Tras una eliminatoria sin goles durante 210 minutos, el punto fatídico salvó a los madrileños.

Locura en Albacete tras el ascenso (fuente VAVEL)

Ser el Rey del Norte

El verano iba a ser una época de cambios. La RFEF aprobó la nueva composición de grupos. Esta vez, vascos, navarros, riojanos, burgaleses, cántabros y asturianos jugarían juntos, conformando el auténtico Grupo del Norte. De esta forma, canarios, madrileños y manchegos dejarían de formar parte del Grupo II. Recién descendido desde Segunda, se incorporaba el Mirandés. Por su parte, desde Tercera, llegaban Peña Sport, CD Vitoria y Sporting B como recién ascendidos. Conjuntos como Tudelano o Racing pasaban a formar parte de la vida de vascos y riojanos. Desde verano, el favoritismo recayó en Miranda y Santander, con equipos como Burgos, Logroñés o Barakaldo a la espera, sin olvidar a los filiales.

Una nueva temporada arrancó así a mediados de agosto. El inicio fue tremendo en Anduva, El Plantío y Las Gaunas. Estos tres bloques sumaron 10 de 12 puntos en las cuatro primeras jornadas. Cuarto se postulaba un Sporting B que ya apuntaba maneras. Por abajo, Lealtad en promoción y Osasuna B, Amorebieta, Izarra y Peña Sport, los cuatro sin ganar. En el caso de la Peña, todavía sin conseguir un solo punto. Entró el otoño, el Burgos seguía sin encajar un solo tanto, el Mirandés cogió velocidad de crucero, Sporting B y Racing se colocaron en puestos privilegiados. Real Unión, Barakaldo y Tudelano querían la cuarta plaza, mientras que el conjunto riojano pasaba una crisis de resultados. Por abajo, mismo panorama, con la salvedad de un Leioa metido en problemas. En San Francisco se seguía sin puntuar...

La Gradona de los Malditos, en todo su esplendor (fuente VAVEL)

Podio ocupado, cuarta plaza disputada

Octubre fue el mes del Mirandés, que tras 11 jornadas seguía invicto y cogía hueco en cabeza con 27 puntos. En el derbi regional, Cervero rompió la imbatibilidad del Burgos. Los propios burgaleses, sportinguistas y montañeses, le seguían, aunque ya más de lejos. Fabriles, tudelanos y logroñeses se mantenían a menos de un partido de la cuarta plaza. En el Stadium Gal, los txuribelz entraron en pánico y se posicionaron en media tabla, acabando el mes con tres derrotas seguidas. Por abajo, decimosexto Osasuna B (11), y en descenso unos renovados Izarra (10) y Amorebieta (9), un Caudal en barrena (9) y una Peña Sport (0) a la que nada le salía. Se produjeron así, cambios en el banquillo, Nacho Martín llegó a Merkatondoa y Rodrigo Hernando a Tafalla. Ambos iban a lograr mejorar la imagen de sus equipos con el paso de las jornadas.

El Leioa se cargó al Racing en partido copero esta temporada (fuente SD Leioa)

Noviembre fue un mes maravilloso en Gernika y Santander. El conjunto de Luaces sumó cuatro de cinco victorias posibles y se colocó a dos puntos de la promoción. Los de Viadero, por su parte, lograron ponerse terceros, a solo tres tantos del líder Mirandés (36). Segundo, empatado con los cántabros, era el Sporting B (33). Cuarto era el Burgos, aunque provisionalmente, puesto que ese escalón de la tabla estuvo y sigue estando luchadísimo. No fue el mes del Logroñés, ni mucho menos de un Real Unión que se vio obligado a contratar a Ribera para su banquillo, al verse ya cerca del abismo. Amorebieta e Izarra mejoraron, saliendo del descenso. La promoción era para Lealtad (14) y el descenso, para Osasuna B (14). CD Vitoria (13), un hundido Caudal (10) y un esperanzado Peña Sport (8). que sumó sus primeros puntos.

Jabatos hacia el cielo, históricos en apuros

La recta final de 2017 fue increíble en Miranda de Ebro. Los de Alfaro acabaron la primera vuelta con 43 puntos. Plata para el Sporting B (39) y tercero el Racing de Santander (37). Un Bilbao Athletic en racha acabó cuarto (32) , seguido de una pujante Real B (32), un fantástico Gernika (31) y unos irregulares Burgos y Logroñés (30 y 29). Por detrás, Barakaldo y Tudelano. En tierra de nadie, un enrrachado Amorebieta. Por abajo, Leioa e Izarra con poco margen. Dos históricos, Arenas de Getxo y Real Unión, en muchos problemas, contando con 20 tantos. Los irundarras acabaron decimosextos. En Gobela y Olarambe se libraron por los pelos del azufre, empatados a esa veintena. Por abajo, Osasuna B (14), Lealtad (14), una Peña Sport que no se rinde (13) y un Caudal que incluso cambiando de técnico, ya que Paco Fernández renunció, seguía último con 12 puntos.

El Plantío nevado, efectivos del Burgos quitan la nieve (fuente Burgos CF)

Las sorpresas de lo que va de año son, sin duda Sporting B y Gernika, tercero y sexto respectivamente. Los guajes como recién ascendidos y los de Urdaibai demuestrando que el presupuesto no lo es todo. Por abajo, las decepciones son claramente el Arenas de Getxo y el Real Unión, ambos en su día fundadores de la Primera División. Es cierto que se esperaba algo más de Burgos, Logroñés y Barakaldo, pero aún tienen tiempo para recuperarse. Destacable la circunstancia de que de ningún equipo vasco ocupa plaza de descenso directo. Todo ello a pesar de no ser una gran temporada para los equipos de Euskadi no filiales, estando casi todos en la zona media de la tabla. El futuro de los primeros equipos asturianos pinta muy negro, al contrario que el de los burgaleses. Será difícil que al menos un navarro no caiga a Tercera, más viendo la brecha abierta entre promoción y descenso directo. En Cantabria se quiere el ascenso y en La Rioja, al menos, luchar por él.