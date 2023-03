Alonso logra el podio número 100 y Pérez gana la carrera

Sergio Checo Pérez ha conseguido la victoria en la segunda cita de la temporada 2023 de la Fórmula 1, en el Gran Premio de Arabia Saudí, en el circuito de Jeddah. El mexicano consiguió redimirse de la carrera de la temporada pasada que, pese a conseguir la pole, no logró la victoria. Tras el triunfo de hoy, Checo ya lleva cinco en la categoría reina.

El podio lo completaron un Max Verstappen que logró remontar trece posiciones tras salir el 15º, y un Fernando Alonso que subió al último escalón del podio en dos ocasiones, ya que tras la carrera le sancionaron y le dieron el trofeo a George Russell, pero horas más tarde le devolvieron la posición.

El top diez por el momento de Arabia Saudí | Fuente: Twitter @F1

Fernando Alonso

El asturiano comenzó la carrera de una manera brillante, empezando en segunda posición, consiguió adelantar al Red Bull de Checo Pérez antes de la primera curva tras una salida magnífica. Alonso llegó a liderar un par de vueltas con el Aston Martin, hasta que el mexicano llegó a su altura y no pudo hacer nada para defenderse.

Sin embargo, la FIA se dio cuenta de que "Magic" se había posicionado mal en el cajón de salida. Es por esto que tras realizar una breve investigación, los comisarios decidieron sancionarle con cinco segundos.

Fernando Alonso en el podio | Fuente: Getty Images

Esta penalización se cumpliría presuntamente después de una parada bajo safety car, provocado por su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, que paró el coche por un problema, por el momento desconocido, en su monoplaza. Alonso conseguiría salir de boxes en segunda posición, tan solo detrás de Pérez.

Tras una relanzada en la que el asturiano se quedaría algo descolgado, le tocó defender esa segunda plaza hasta que llegó el vigente campeón del mundo, Max Verstappen. Una vez que se encontraron en pista, "El Samurai" no tuvo opción y prácticamente dejo pasar al neerlandés para no perder tiempo frente a los Mercedes de atrás.

A falta de cinco vueltas del final, los ingenieros de Russell le avisaron de que Alonso podría recibir el mismo tiempo de penalización por no cumplir bien la sanción en la parada, es por esto que ambos llevaron al límite al coche y "Magic" logró acabar a más de cinco segundos del británico. Fernando Alonso consiguió subir al podio, el que sería el número cien de su carrera, pero en la misma celebración la FIA anotó e investigó la sanción mal cumplida, y finalmente penalizó a Alonso. No obstante, horas más tarde del final de la carrera, los comisarios decidieron darle el podio número cien al asturiano, que gracias a este hito vuelve a escribir su nombre en este deporte.

Imagen conmemorativa de Fernando Alonso | Fuente: Twitter @F1

No obstante, y pese al jarro de agua fría que supuso el quedarse fuera del top tres de esa manera, antes de saber que les devolverían la posición, el equipo se mostró optimista por las prestaciones del monoplaza. Alonso declaró más tarde sobre esto y explicó que pese a ser su podio número 100, no le importa mucho que se lo quiten si el coche funciona bien y que al menos pudo disfrutar de la celebración del champán, así que como dijo el mismo, que le "quiten lo bailado".

Red Bull, en otra liga

Por si no estaba confirmado se ha reafirmado hoy, los Red Bull están a años luz del resto. Desde que consiguió adelantar a Fernando Alonso, Checo Pérez dominó toda la carrera.

Max Verstappen demostró de que pasta están hechos los campeones del mundo, y, pese a salir el 15º tras una clasificación con fallos en el monoplaza que le impidieron clavar una vuelta en la Q2, el neerlandés remontó prácticamente sin problemas a casi toda la parrilla hasta colocarse en segunda posición.

Pérez levantando el trofeo | Fuente: Getty Images

El bicampeón no se frenó al superar a Alonso, quería más. Verstappen siguió acelerando para intentar llegar a la altura de su compañero de equipo. A cada vuelta que pasaba, los dos de Red Bull hacían la vuelta rápida, mostrando la verdadera potencia del monoplaza austriaco.

Ambos pilotos tuvieron problemas en sus coches al final de la carrera, Checo en los frenos, que según la información de la escudería fue por el desgaste, y Verstappen presuntamente en un palier trasero, aunque todavía no hay una versión oficial de ello.

"Mad Max" no llegó a donde su compañero de equipo, pero eso sí, consiguió arrebatarle en el último giro de la carrera la vuelta rápida, llevándose así un punto extra que le sirve para mantener la primera posición en el campeonato de pilotos.

Los Red Bull en lo alto del podio | Fuente Getty Images

Y con esto la escudería consigue un fin de semana perfecto, liderando en todas las sesiones de entrenamientos libres, consiguiendo la pole y logrando hacer un "1-2" en la carrera, además del punto extra de la vuelta rápida de Verstappen.

El resto de la parrilla

Poco hay para decir del resto de los competidores. Mercedes ha conseguido el primer podio de la temporada, aunque haya sido solo por unas horas, pero no por rendimiento del coche, sino por la sanción a Alonso y la penalización de Leclerc. Aun así, se espera un diseño de coche nuevo de la escudería alemana para el Gran Premio de Australia, habrá que ver si consiguen dar en la tecla al fin, o tendrán que seguir investigando.

Ferrari sigue pasando desapercibido esta temporada. Charles Leclerc realizó una vuelta de clasificación espectacular, que le colocó en la segunda posición. Sin embargo, tuvo que penalizar al cambiar la centralita. El monegasco consiguió remontar posiciones hasta llegar a la altura de su compañero, Carlos Sainz. Leclerc pareció molesto en la radio por no poder pasar a Sainz, no obstante, no pareció tener más velocidad que él. Por otra parte, el madrileño no tuvo su mejor fin de semana. No clasificó especialmente bien, y salió finalmente en una cuarta posición. En la salida perdió algunas posiciones y finalmente quedó una posición por encima de su compañero, el sexto.

Los dos Ferrari en el circuito | Fuente: Getty Images

McLaren parece otra esta temporada. Pese a que el rookie de la escudería, Oscar Piastri, salía noveno, no consiguieron aprovechar esa ventaja y no es que se quedasen fuera de los puntos, es que quedaron 15º y 17º, siendo el ya veterano del equipo, Lando Norris, quien ocuparía esta última plaza.

Y con todo esto ya el "Gran Circo" de la Fórmula 1 se traslada hasta otro continente para preparar la tercera ronda del campeonato, el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park.