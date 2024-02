Escuderías y pilotos viajaron a Baréin para empezar a preparar la ansiada temporada 2024 de Fórmula 1, que comenzará el próximo jueves 29 de febrero con el primer Gran Premio de la temporada en el Circuito Internacional de Sakhir.

Sin embargo, para llegar con nivel óptimo y adecuado para la primera carrera de las 24 que disputarán este año, los tres días de test han sido vitales para que muchos equipos sean capaces de, en cierto modo, entender y saber cómo enfocar el resto de la temporada.

Primeras sensaciones

Aunque siempre se dice que de los test de pretemporada no se pueden sacar conclusiones muy concretas, existen ciertas ideas generales que pueden posicionar, de alguna manera, a escuderías y pilotos en función de los tiempos a una vuelta rápida, tandas largas, degradación, etc.

RED BULL - VERSTAPPEN Y PÉREZ

Sin duda, el renovado coche de la bebida energética ha estado en el punto de mira de muchos de los ingenieros y pilotos de la parrilla. Inmersos en una trama pública protagonizada por su director, Christian Horner, el actual coche campeón del mundo ha sorprendido a muchos.

Su principal responsable, Adrian Newey, ha optado por un diseño agresivo, que mantiene la idea 'cero pontones' de la que el equipo Mercedes tuvo que deshacerse la temporada pasada tras no conseguir encaminar el nuevo modelo a un coche potente y capaz de ganar carreras.

Sin embargo, el equipo austriaco parece haber 'dado en el clavo', pues en la simulación a una vuelta, el tiempo de Max y de Sergio parece salir bastante fácil, a pesar de que el primer día de test tuvieron ciertos problemas de estabilidad cuando alguno de los dos pilotos apretaba 'más de la cuenta'.

Igualmente, tras corregir esos pequeños defectos, Verstappen y Pérez se ven cómodos y confiados con el RB20, tanto que, en simulación de carrera, parece que el coche de la escudería del toro cuenta con una degradación bastante mínima.

Sin duda, Red Bull sale con muy buenas sensaciones de estos test de pretemporada, sembrando, de nuevo, 'el miedo' en el paddock.

RB20 / @redbullracing

MERCEDES - HAMILTON Y RUSSELL

El equipo alemán no es precisamente una de las escuderías que comience el año con más fuerza, al menos en las últimas temporadas.

En esta primera toma de contacto, parece que el W15 es algo inestable en ciertos puntos del circuito, sin embargo, Mercedes es un equipo que siempre se guarda mucho para la hora de la verdad.

Hamilton, que afronta su última temporada en la escudería de las flechas plateadas, se veía como, en función de la goma usada y de la potencia que ejercía sobre el acelerador, tenía que hacer un control más excesivo sobre el volante.

A una vuelta, George Russell fue de los más rápidos de la última jornada de test, sin embargo, es cierto que usó un neumático mucho más blando que los demás, y que, además, no será usado en este primer Gran Premio.

En general, el W15 de ambos pilotos ingleses es una incógnita para el resto de sus contrincantes, porque, además, en el ritmo de carrera, tampoco mostró del todo su verdadero potencial.

Sin duda, estará muy seguramente por detrás del Red Bull, la duda está en qué posición tendrá en comparación con Ferrari, Aston Martin y McLaren.

W15 / @MercedesAMGF1

FERRARI - LECLERC Y SAINZ

El equipo de Maranello parece haber trabajado de manera excepcional durante el invierno. Cogiendo los datos 'con pinzas', la escudería italiana ha dado la sorpresa en comparación con los malos datos recogidos la pasada campaña en términos de gestión de gomas.

Ya el año pasado, el Ferrari era el único coche capaz de competir a una vuelta con Red Bull, y parece que este año, salvo sorpresa, será así también.

Sin embargo, el coche de Charles y Carlos perdía toda la ventaja obtenida en la qualy, al llegar a la carrera del domingo.

El SF-23 era un devorador de neumáticos, aunque es cierto que según añadían piezas nuevas, parecía que esa degradación tan abrasiva bajaba de manera considerada. Aun así, no era suficiente, pues equipos como Mercedes o Aston Martin, que cuentan con esas características pero de manera inversa, tardaban muy pocas vueltas en darles caza.

Este año, o al menos lo poco que se ha podido ver, Leclerc y Sainz han sido capaces de sacar tiempos prometedores en muy pocos intentos, pero es que además, en las tandas de carrera, parecen haber dado un salto hacia delante, aunque es cierto que en Ferrari suelen optar por poner un modo de motor bastante más agresivos que los demás equipos cuando de entrenar se trata.

Sin duda, la mejora es notable, y parece que el SF-24 puede ser el segundo equipo detrás de un Red Bull inalcanzable, pero todo dependerá del ritmo de carrera de los equipo de detrás.

SF-24 / @ScuderiaFerrari

MCLAREN - NORRIS Y PIASTRI

El equipo 'papaya' terminó el año de manera excepcional en comparación a como lo empezó. Durante cierta parte de la temporada se metió de lleno como segundo equipo por detrás de Red Bull, aunque es cierto que para las últimas carreras se vio sobrepasado por un Ferrari renovado, luchando en muchas ocasiones con Mercedes y Aston Martin.

En estos test de pretemporada, el equipo inglés, con una de las mejores duplas de la plantilla, se ha visto algo más atrás en comparación con el salto que han podido dar las escuderías de su alrededor.

Han tenido muchos problemas de fiabilidad durante los tres días, perdiendo bastantes vueltas y horas de rodaje por problemas mínimos pero que, al final, te interrumpen la oportunidad de poder estudiar cuantos más datos mejor.

Aún así, parece que el MCL38 es un coche bastante estable. Además, el tiempo por vuelta rápida parecía salir con bastante facilidad en manos de Lando Norris, sin embargo, es cierto que en términos de simulación de carrera, parecía que el coche contaba con una degradación algo más alta que la de sus rivales más cercanos.

Parece, aún sin saber con totalidad la realidad de lo mostrado, que el equipo ha añadido velocidad punta al nuevo McLaren, y eso les ha llevado a contar con una degradación más fuerte de lo esperado.

Igualmente, McLaren demostró el año pasado de lo que son capaces y, sin duda, estarán al acecho de Ferrari y Red Bull para poder subir al podio en aquellas carreras que los de arriba puedan fallar.

MCL38 / @McLarenF1

ASTON MARTIN - ALONSO Y STROLL

Durante los dos primeros días de test, el equipo inglés se centró por completo en cumplir y gestionar sus propios test internos. Es por eso que, hasta el último día de entrenamientos, no se pudo ver el potencial 'real' del equipo de Fernando y Lance.

Tras realizar vueltas y vueltas, y recopilar una cantidad de datos bastante llamativa, Fernando fue el encargado de sacar una vuelta rápida en la última tanda de la tarde del viernes, aunque es cierto que no con todo el potencial sobre la mesa.

Parecía además, que tanto a Lance como al piloto español, esa vuelta rápida salía con bastante facilidad. De hecho, Fernando consiguió arrebatarle el tiempo a Max y a Leclerc en el primer sector sin ningún esfuerzo, así como en el tercero, donde conseguía datos muy similares, sin embargo, el segundo sector parecía no ser muy favorable para el AMR24, aunque, como todo, no se sabe el mapa motor ni la potencia real de cada coche.

Sin duda, la simulación de carrera ha sido una de las sorpresas del equipo inglés. El año pasado ya contaban con un coche que, de primeras, no era muy favorable para las clasificaciones, viéndose superado normalmente por Ferrari y McLaren, sin embargo, su fuerte eran las carreras, donde contaba con una degradación bastante buena.

Este año, en las simulaciones realizadas a manos de Fernando, el Aston Martin parece que, incluso, han mejorado esos datos, pues en varias tandas coincidía incluso con el potencial de pilotos como Max.

Un coche renovado, mucho más agresivo que, por lo que puede parecer, va a dar bastante guerra los domingos, a esperas de saber en qué posición se encuentran equipos como Ferrari, Mercedes o, tal vez, McLaren.

AMR24 / @AstonMartinF1

ALPINE - GASLY Y OCON

Sin duda, una de las sorpresas negativas de los test. El equipo francés prometía, ya para la temporada anterior, que darían un paso hacia adelante para luchar de manera asidua por los podios. Sin embargo, no contaban con el gran salto de Aston Martin, ni con el posterior sobre paso de McLaren. Pero es que, además, a finales de temporada, se vieron también rebasados por el AlphaTauri.

Sin duda, una posición muy complicada para Pierre y Esteban, que parece que este año caerán incluso más abajo, con un Williams que se veía bastante más por delante del equipo de Enstone.

Y es que, durante los 3 días, el A524 se ha visto como un coche muy nervioso, que no respondía a las manos de los pilotos, que no sacaba el tiempo a una vuelta con facilidad y que, además, parece contar con una degradación bastante grande.

En resumen, salvo sorpresa, va a ser uno de los equipos que va a tener que luchar por entrar por los puntos en cada Gran Premio.

A524 / @AlpineF1Team

WILLIAMS - ALBON Y SARGEANT

El equipo inglés contaba el año pasado con un coche que, en circuitos rápidos de muchas rectas, podía dar la sorpresa, quedando incluso por delante de equipos como Mercedes o Aston Martin, sin embargo, a la hora de la carrera, la degradación de un coche tan 'afilado' le mandaba para la zona trasera de la parrilla.

Este año, a pesar de contar con cambios notables, Williams ha sido uno de los equipos con más problemas por mantener el coche dentro de la pista, aunque parecía que el tiempo a una vuelta estaba ahí.

Sin duda, el FW46 dará qué hablar en ciertos Grandes Premios, pero parecer estar en una posición bastante similar a la de la temporada 2023. Igualmente, con la más que segura caída de Alpine, las oportunidades de puntuar serán más altas.

FW46 / @WilliamsRacing

VISA CASH APP RB - TSUNODA Y RICCIARDO

El antiguo Alpha Tauri, que terminó la temporada con un salto bastante positivo, luchando incluso en la última carrera con el Aston Martin por la quinta, sexta y séptima plaza, parece haber confiado en las piezas y en el concepto de Red Bull del año pasado, y puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada.

Aunque es cierto que empezaron la pretemporada marcando tiempos sólidos, y con una supuesta simulación de carrera bastante positiva, parece que en cuanto los equipos de alante pusieron el motor en un punto más agresivo, el VCARB 01 quedaba algo más rezagado.

Igualmente, será un coche a tener en cuenta durante todo el fin de semana, y más con pilotos como Tsunoda o Ricciardo en sus volantes.

VCARB 01 / @visacashapprb

STAKE KICK SAUBER - BOTTAS Y ZHOU

Otro equipo renovado, el antiguo Alfa Romeo, parece que, a pesar de no contar con una velocidad punta llamativa, cuenta con una gestión de neumáticos bastante positiva en comparación con el año anterior.

Realmente, el equipo Sauber no contaba en 2023 con un potencial suficiente como para terminar entre los puntos de manera continua, y parece que, al menos el comienzo de esta temporada tampoco será fácil.

Muy posiblemente, su equipo más cercano con el que luchar sea Alpine, y con su potencial superior en gestión de neumáticos, sean capaces de dar caza a los Williams.

C44 / @stakef1team_ks

HAAS - HULKENBERG Y MAGNUSSEN

Con la reciente llegada de Ayao Komatsu como director del equipo, tras la cesión de Guenther Steiner un mes antes del comienzo de la temporada, parece que los cimientos del equipo de Nico y Kevin no son los óptimos para dar ese paso hacia adelante que necesitan.

Tras una temporada bastante desapercibida, donde les costaba bastante posicionarse en el top 10 de la parrilla, tanto en clasificación como en carrera, parece que las aspiraciones para 2024 van a ser muy similares.

Igualmente, el equipo Haas dio la sorpresa en varias situaciones al colarse en Q3 y 'fastidiar' a varios equipos de arriba, aunque es cierto que, al contar con una degradación tan agresiva, la felicidad duraba muy pocas vueltas.

Según las simulaciones de vuelta rápida y de tandas de carrera, parece que Haas será de nuevo el último equipo de la parrilla.

VF- 24 / @HaasF1Team

DECLARACIONES

Sergio Pérez, sobre el RB20: "El coche es un paso hacia delante y hemos ido en la dirección correcta, pero creemos que todo está más ajustado de lo que la gente cree."

Lewis Hamilton, sobre el W15: "Sabemos que tenemos trabajo que hacer y todavía no estamos donde queremos estar. Sabíamos estaríamos así en la pretemporada."

Charles Leclerc, sobre el SF-24: "Es un coche más fácil de conducir [...], aunque eso no significa que vayamos a ganar. Tenemos que trabajar mucho, pero hemos dado un paso adelante con la gestión de los neumáticos".

Lando Norris, sobre el MCL38: "Hemos dado un paso adelante, pero no sabemos dónde estamos en comparación con los demás. Creo que estamos lejos de Red Bull y Ferrari, aún queda trabajo por delante".

Fernando Alonso, sobre el AMR24: "El coche es un gran paso adelante en comparación con los demás, pero no sabremos donde está cada uno, eso nunca sucede en los test de pretemporada".

Pierre Gasly, sobre el A524: "No tenemos buena pinta, han pasado muchas cosas. Tenemos que ser pacientes, no vamos a empezar donde nos gustaría. No estamos arriba".

Alexander Albon, sobre el FW46: "No hemos dado muchas vueltas, pero la sensación es buena. En este circuito algunas curvas nos dan una idea de nuestros problemas, pero hemos solucionado cosas del año anterior."

Yuki Tsunoda, sobre el VCARB 01: "El coche es parecido al de la última carrera de la temporada, hemos hecho un buen trabajo. Quedar entre los 10 primeros ya será un gran resultado".

Valtteri Bottas, sobre el C44: "La sensación del coche es muy similar a la del simulador. Sin duda, hemos dado un paso adelante, pero eso todos lo han hecho. Igualmente, siento mejoras".

Kevin Magnussen, sobre el VF-24: "Tenemos buenas impresiones del coche. Queremos ser buenos los domingos, y creo que hemos conseguido arreglar algo con respecto a ese problema de la temporada pasada."

Vueltas totales de la pretemporada / @F1

En resumen, tres días de trabajo continuo y consistente para equipos, pilotos y, sobre todo, personal de la fábrica. Muchos datos que contrastar, muchas piezas nuevas que probar, y mucha incertidumbre.

Y es que, a pesar de los primeros indicios que nos dejan estos test de pretemporada, la realidad solo la sabremos cuando llegue el Gran Premio de Baréin del próximo 29 de febrero, hasta entonces, aunque las ideas estén 'más o menos' ordenadas, serán solo suposiciones.

Igualmente, parece que lo único claro es que Red Bull se mantendrá, otro año más, a la cabeza, con el grupo Ferrari - Aston Martin - Mercedes - McLaren buscando cualquier fallo para poder subirse al podio, aunque sin saber, de momento, el orden de esos cuatro equipos.

Después, se puede intuir un Visa Cash App RB bastante mejorado, lo que se sabe, es hasta que punto llegarán. Tras ellos, muy probablemente se vea a un renovado Stake Kick Sauber, que luchará con Williams o Alpine.

Por último, muy seguramente, encontremos a un equipo Haas perdido, sin capacidad de evolucionar al nivel de sus contrincantes.