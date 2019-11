Espanha x Holanda, Copa do Mundo 2014

Da nossa parte é tudo! Voltamos amanhã para acompanhar mais um jogo deste Mundial do Brasil 2014!

Obrigada por terem ficado desse lado!

Depois da falha de David Silva na cara de Cillissen, Robben aproveitou e fez o 2-1. A partir daí foi a queda do Campeão. A Espanha acabou por perder a concentração, o jogo acabou por pender para o lado laranja e a equipa de Del Bosque acabou por cair do pedestal a que tanto nos habituou.

«Fomos melhor no primeiro tempo, mas a Holanda acabou por ganhar tudo no segundo tempo. Agora só temos de pensar no jogo com o Chile». Del Bosque

Robben e Persie fizeram as delicias dos adeptos presentes nas bancadas, 2 bis para cada um deles com um golo de Vrij que antes tinha assistido as duas estrelas para os dois primeiros golos!

A estreia perfeita para a Laranja Mecânica contrasta com o jogo para esquecer da campeã do Mundo! A falta de concentração tomou conta de todo o segundo tempo da equipa espanhola e a equipa da velha raposa do futebol, Van Gaal, acabou por levar a melhor!

A vingança é um prato que não se serve frio, serve-se gelado! A equipa de Van Gaal fez o que quis neste segundo tempo da campeã do Mundo!

FINAL DO JOGO

ESPANHA 1-5



90+3' Já nem no contra-ataque nenhuma das equipas tem força!

90 +1' ACORDA TORRES! Sozinho e de frente para a baliza o avançado espanhol falhou o golo!

90' FALHOU O PÉ A SNEIJDER! O cansaço já é muito....

4 minutos de compensação!

88' Robben e Sneijder tentam fintar a defesa espanhola, mas a 2 minutos dos 90 a Campeã do Mundo pareceu acordar.....

86' CASILLAS FOI PERFEITO! Em menos de 20 segundos defendeu 2 remates muito fortes de Robben e Janmaat!

85' Cartão amarelo para Veltman por falta sobre Iniesta!

2º pior resultado de sempre para a Selecção Espanhola na história dos campeonatos do Mundo. Pior só o 6-1 na derrota com o Brasil em 1950!

83' Cantam bem alto os adeptos holandeses!

82' Robben perdeu a bola e Torres ia chegando a tempo, mas a bola fugiu-lhe!

A magia de Robben está comprovada! Robben agarrou a bola, fugiu a Ramos, tirou Casillas da frente e com um remate forte acabou com a bola no fundo da baliza! A Espanha está sem reacção!

80' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA HOLANDA!

78' SAI DAVID SILVA ENTRA FABREGAS na Selecção Espanhola!

SAI VAN PERSIE ENTRA LENS na Selecção Holandesa!

77' Fica a pedir penalti Torres...

77' SAI DE VRRIJ ENTRA VELTMAN!

76' Livre batido por Sergio Ramos, mas muito ao lado da baliza de Cillessen!

75' Com o 4-0 a 15 minutos do fim, o jogo parece estar arrumado! A Vingança da Laranja Mecânica está feita!

Erro crasso de Casillas que tenta segurar a bola e acaba por deixá-la fugir.... Persie aproveitou e fez o bis!

72' ACORDAAAAAAA CASILLAS! GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA HOLANDA!

70' A Espanha tenta o contra-ataque, mas Torres estava em fora de jogo!

69' Remate de Van Persie defende por instinto Casillas! A equipa de Del Bosque perdeu o rumo depois do golo de De Vrij!

Que reviravolta! 20 minutos bastaram para que a Selecção Espanhola sofresse 2 golos!

67' GOLO DA ESPANHA! Mas David Silva estava em fora de jogo!

66' CARTÃO AMARELO PARA VAN PERSIE por falta, muito feia, sobre Pedro Rodriguez!

Está feito o 3º! De Vrij fez o gosto ao pé depois de um livre perfeito de Sneijder! Ainda assim, Persie fez falta sobre Casillas!

64' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA HOLANDA!

62' SAI DE GUZZMAN ENTRA WIJNALDUM NA HOLANDA!

SAI DIEGO COSTA ENTRA TORRES NA SELECÇÃO ESPANHOLA!

SAI XABI ALONSO ENTRA PEDRO RODRIGUEZ NA SELECÇÃO ESPANHOLA!

60' QUE DEFESA CASILLAS! Grande jogada de Robben, a bola acaba em Persie e Casillas explodiu com a bola nas mãos... podia ser o 3-1! A Holanda está a aproveitar muito bem o contra-ataque!

59' Novo contra-ataque espanhol e, de novo, Diego Costa em fora-de-jogo!

57' Diego Costa tenta seguir no contra-ataque, mas estava em posição irregular....

55' Ficou por mostrar um cartão vermelho a Diego Costa depois de uma agressão a Martins!

Grande magia de Robben! Que golo perfeito! Nova assistência de Blind, para uma recepção perfeita e depois da fuga a dois defesas a bola acaba no fundo da baliza de Casillas!

52' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA HOLANDA!

51' A Holanda aperta agora o cerco à Campeã do Mundo!

51' Robben passou por 3, mas é travado por Sergio Ramos e fica muito zangado!

50' Remate forte de Iniesta, mas Cillessen segurou sem problemas!

49' Chegou a vez da Espanha tentar o contra-ataque, mas corta de Vrij!

47' Robben tenta seguir pela direita, mas muito bem Sergio Ramos a fazer o corte!

46' Chove agora intensamente no Fonte Nova, mas nada a que as duas equipas não estejam já habituadas!

RECOMEÇA O JOGO!

Não saiam daí! Nós já voltamos!

Ao intervalo o resultado é justo nem que seja pela qualidade do golo de Persie! O cabeceamento perfeito devia valer por dois! Que grande, grande golo! Agora resta saber como é que as duas equipas vão gerir o resultado ao intervalo!

O golo chegou na altura certa.... para as duas equipas! Ainda que a Espanha continuasse com o domínio de sempre, o golo de Xabi pareceu acordar a equipa de Van Gaal! Robben tentou, De Guzzman também, mas perto do intervalo foi Persie a fazer o gosto à cabeça! Depois de um passe de Blind, Persie saltou mais alto e, sem nunca perder o controlo da bola, acabou por bater Casillas! Estava feito o empate!

A equipa de Del Bosque mostrou algumas dificuldades em chegar à baliza de Cillessen, ainda assim o penalti a favor deu a oportunidade que há muito ansiavam! Depois de uma falta duvidosa de Vlaar sobre Diego Costa, Nicola Rizzoli acabou por aplicar o castigo máximo à equipa laranja! Xabi não perdoou e num remate forte deixou sem hipoteses o guarda-redes holandês!

Ao intervalo, vale o empate! A Selecção Espanhola entrou melhor que a Holanda e chegou a marcar primeiro, mas quando estávamos a chegar ao intervalo Persie acaba com as teimas e fez o golo do empate!

INTERVALO

ESPANHA 1-1 HOLANDA

1 minuto de compensação!

PERFEITO! Esta é a melhor característica para o golo que acabámos de ver! Depois de um passe de Blind, Van Persie saltou forte e bateu Casillas de cabeça! Que espectáculo de Futebol!

43' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA HOLANDA!

42' ESTEVEEEEEEE QUASEEEEEE! Passe sublime de Iniesta para David Silva, que tentou o chapéu, mas muito bem Cillissen a negar o segundo para a equipa espanhola!

41' Grande, grande passe de Xavi para Diego Costa, mas estava em fora-de-jogo o jogador do Atlético de Madrid.....

40' CARTÃO AMARELO PARA DE VRIJ por falta sobre Alba....

39' Grande jogada de contra-ataque da Holanda, mas Robben estava em fora de jogo....

38' Falta de De Guzzman sobre Xabi Alonso.... era amarelo! E era o segundo....

37' Muitos assobios nas bancadas para Diego Costa, o hispano-brasileiro é considerado um traidor!

36' Grande lance de contra-ataque da Holanda, mas, mais uma vez, Persie estava em posição irregular....

34' Remate forte de De Jong, mas foi fácil para Casillas! Muito atento o guada-redes do Real Madrid!

33' A Laranja Mecânica pareceu acordar nos últimos minutos!

32' Cruzamento perigoso de Blind, mas a bola acabou por sair ao lado!

31' Grande cruzamento de De Guzzmn, era para Persie, mas foi largo de mais.....

30' Fora de jogo de Van Persie! Podia ser o contra-ataque perfeito, mas ainda não apareceu no jogo o menino bonito do United!

29' A Espanha vai tentando chegar outra vez à baliza holandesa, mas muito bem a defesa de Van Gaal a evitar a passagem!

27' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE XABI ALONSO! Remate potentíssimo do jogador espanhol, sem chance para o guarda-redes!

26' PENALTI A FAVOR DA SELECÇÃO ESPANHOLA por falta sobre Diego Costa.... duvidoso, mas Rizzoli aplicou o castigo máximo!

25' CARTÃO AMARELO PARA DE GUZZMAN por falta sobre Iniesta!

Espanha vai dominando e a Holanda vai recuando numa altura em que faltam pouco mais de 15 minutos para o intervalo!

22' Grande jogada de Iniesta e mais um passe desperdiçado por David Silva....

21' A Espanha vai insistindo e está cada vez mais perto da baliza holandesa!

20' Grande visão de jogo de Xavi a fazer um passe profundo para David Silva, mas o jogador teve excesso de confiança e acabou por deixar fugir a bola!

18' Remate de Silva, mas a bola acabou por sair ao lado da baliza holandesa!

A equipa espanhola demonstra nesta fase muitas dificuldades em chegar à grande área holandesa! Está muito organizada a equipa de Van Gaal!

17' Fase muito faltosa no jogo por esta altura!

14' ENTRADA DURISSIMA de De Jong sobre Xavi Alonso! Sem cartão....

13' DIEGO COSTA TEVE O GOLO NOS PÉS! Mas falhou o pontapé e a defesa holandesa acabou por levar a melhor!

10' GRANDE remate de Iniesta com a bola a passar um bocadinho acima da baliza holandesa!

8' QUE GRANDE, GRANDE OPORTUNIDADE! Robben aproveitou um desentendimento e Sneijder rematou forte, mas Casillas esteve impecável e defendeu aquele que podia ser o primeiro golo laranja! Está feito o aviso!

7' Primeira de tentativa de ataque holandês, mas Persie não teve velocidade suficiente.....

6' A defesa holandesa está segura! A bola não passa por eles!

5' Domínio claramente espanhol nos primeiros minutos de jogo!

4' Faltou pouco para Diego Costa chegar à bola! O Passe longo de Iniesta quase que deu certo, mas muito bem Cillessen a adiantar-se e a chegar primeiro!

3' A Selecção Espanhola vai tentando o contra-ataque, mas a boa organização holandesa não deixa a redondinha passar do meio-campo.....

1' Passe longo de Sergio Ramos, era para Diego Costa, mas sobrou para o guarda-redes holandês!

ROLA A BOLA NO FONTE NOVA!

0' Chegou a vez do hino holandês!

0' Ouve-se agora o hino espanhol!

19:54. As equipas já subiram ao relvado! Está quase a começar!

19:45. Os jogadores regressam agora aos balneários... falta pouco para começar o jogo!

19:40. A vinte minutos do apito inicial, os adeptos presentes no Fonte Nova estão ansiosos por começar a torcer pelas respectivas equipas!

19:37.Este é o primeiro jogo oficial de Diego Costa com a camisola vermelha. O hispano-brasileiro já tinha sido titular frente à Itália, mas o jogo foi particular.

19:34. Entre os 22 presentes em campo 11 deles estiveram presentes na Final de 2010. Sete espanhóis e quatro holandeses.

19:30. Na equipa de Van Gaal o destaque vai para Sneijder que completa hoje o 100º jogo com a camisola laranja.

19:26. Também a Holanda e a equipa de arbitragem já subiram ao relvado para os exercícios de aquecimento!

19:22. Já aquece a equipa espanhola!

18:32. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO HOLANDESA:

18:31. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO ESPANHOLA:

18.30 JÁ TEMOS ONZES!

18:15. Do lado holandês as esperanças estão postas no menino de ouro. Van Persie é a estrela mais brilhante da Laranja Mecânica e é nele que os holofotes vão incidir! Com o estatuto de melhor marcador, Persie pode mesmo voltar a revelar-se uma das grandes estrelas deste Mundial!

17:50. Quanto a estrelas, a Selecção Espanhola não tem razões de queixa. De Casillas a Iniesta equipa de Del Bosque não tem falta de qualidade. Com mais de 10 anos de carreira, o espanhol é a estrela máxima da equipa de nuestros hermanos. Andrés Iniesta faz assim as delícias dos adeptos do Barcelona e espera-se que neste Mundial dê o litro e mostre a qualidade que tanto lhe caracteriza o estilo de jogo.

Espanha x Holanda em Directo

17:30. O jogo desta noite marca o 10º encontro oficial entre as duas Selecções e o saldo é favorável à equipa de Del Bosque: 5 vitórias, um empate e 4 derrotas. O jogo de hoje é a oportunidade perfeita para a equipa laranja mostrar a todos que tem o potencial necessário para a vitória final, mas a verdade é que a equipa espanhola não vai facilitar a vida aos holandeses. Tudo em aberto, mas uma coisa é certa: o Bom Futebol vai marcar presença!

17:15. Também a Holanda chega ao Mundial de consciência tranquila. Na fase de grupos a Laranja Mecânica estava no grupo D, juntamente com a Roménia, Hungria, Turquia, Estónia e Andorra e todas elas viram passar a equipa de Van Gaal. Van Persie foi a estrela máxima e marcou em todos os jogos, ajudando a totalizar os 28 pontos que deram o apuramento directo. O jogador do Manchester United marcou 11 dos 34 golos feitos e foi também o melhor marcador da fase de apuramento na chegada ao Brasil, à frente de jogadores com Edin Dzeko e de Vedad Ibisevic, ambos da Bósnia-Herzegovina.

16:45. A Selecção Espanhola chega ao Mundial com o estatuto de que mais nenhuma outra Selecção presente se pode gabar: Campeã Europeia e Campeã do Mundo. A equipa de Vicente Del Bosque passou pela fase de apuramento de forma incrível. Inserida no grupo I, juntamente com a França, a Filânia, a Geórgia e a Bielorussia, a equipa castelhana conseguiu uns incriveis 20 pontos. 14 golos marcados, 3 sofridos, 2 empates e seis vitórias. Tudo isto em oito jogos. A qualidade está mais que comprovada e a equipa espanhola precisa apenas de mostrar serviço para voltar a fazer acreditar os adeptos na vitória final.

16:15. As duas Selecções encontram-se mais uma vez num Mundial. O último jogo foi na final do Mundial da África do Sul em 2010 e revelou ser uma má memória para a equipa holandesa. A Selecção espanhola sagrou-se campeã do Mundo nesse mesmo jogo com uma vitória pela margem mínima. O golo de Iniesta no prolongamento acabou com o sonho da Laranja Mecânica e fez as delícias de toda a equipa técnica castelhana. A Holanda tem agora a oportunidade de mostrar à equipa de Vicente Del Bosque que tem valor e que consegue fazer mais e melhor do que aquilo que aconteceu há quatro anos atrás.

16:00. Faltam quatro horas para o apito inicial, mas no Fonte Nova, estádio onde hoje será disputada a partida, já está tudo pronto para receber as grandes estrelas do Futebol. Com capacidade para 50.000 pessoas, o Itaipava Fonte Nova foi especialmente concebido para o Mundial deste ano. Ainda assim, Dilma Roussef, prometeu que o espaço será usado para espectáculos de música e dança ao longo dos próximos anos.

15:45. Muito Boa Tarde e sejam muito-bem vindos a mais uma transmissão no VAVEL.COM, grátis e do jogo Espanha x Holanda. As duas equipas encontram-se às 20.00h num jogo a contar para a jornada 1 da fase de grupos do Mundial do Brasil 2014. Nós por cá vamos contar-lhe tudo, por isso não saia do seu lugar e desfrute do Mundial'2014 com o Vavel Portugal!