Alemanha x Argentina, Copa do Mundo

Chegou ao fim o Mundial Brasil 2014. Foram 32 dias, 64 jogos com 171 golos marcados, igualando o registo de 1998 em França. Pela primeira vez uma selecção europeia conquista o título de campeão do mundo na América do Sul. A Alemanha levantou a Taça no Estádio Maracanã e sagrou-se tetrã campeã mundial. Esperemos que tenham gostado de mais este directo da grande final, da minha parte e de toda a equipa do VAVEL.COM que acompanhou todo o Mundial, um grande abraço e continuem a acompanhar a restante actualidade desportiva em VAVEL.COM. Até uma próxima oportunidade!

AÍ ESTÁ PHILIPP LAHM ERGUENDO O TROFÉU JULES RIMET QUE CELEBRA A ALEMANHA COMO NOVA CAMPEÃ DO MUNDO!

E neste momento a Alemanha vai subindo a escadaria até à tribuna de honra onde o capitão Philipp Lahm vai levantar a Taça de Campeão do Mundo.

E agora toda a selecção da Argentina sobe à tribuna de honra para receberem as medalhas de vice-campeões do mundo.

Nicola Rizzoli e os seus assistentes recebem também as medalhas pela presença na final.

Messi recebe a bola de ouro para o melhor jogador do campeonato do mundo. Thomas Mueller fica com a bola de prata e Robben com a bola de bronze.

Manuel Neuer sobe à tribuna para receber o prémio de melhor guarda-redes do mundial.

A Argentina não consegue chegar ao tri e logo no país do rival Brasil. Joachim Low depois de se sagrar vice-campeão da Europa, atinge agora o seu primeiro grande título ao serviço da Alemanha. No relvado do Maracanã as lágrimas correm de ambos os lados. Os alemães choram de alegria, os argentinos de tristeza.

Vinte e quatro anos depois e de novo frente à Argentina e novamente por 1-0, os alemães são campeões do mundo. Título justo para a melhor selecção deste mundial, que apresentou o melhor futebol, que esteve melhor fisicamente que todas as outras e hoje no prolongamento essa capacidade física veio ao de cima, perante uma Argentina, que já jogava nos limites e para as grandes penalidades.

Mário Gotze entrou a dois minutos dos 90' para se tornar no herói do Rio de Janeiro. A sete minutos do final do prolongamento o jogador do Bayern Munique concluiu de forma perfeita um cruzamento de Schurrle.

FINAL DA PARTIDA!!! A ALEMANHA É TETRA CAMPEÃ DO MUNDO AO DERROTAR A ARGENTINA POR 1-0!

120+3' Messi atira muito por cima da baliza.

120+1' Livre a favorecer a Argentina por falta de Schweinsteiger sobre Messi. É a última oportunidade para os argentinos chegarem ao empate.

120' Ùltima alteração na Alemanha, sai Ozil e entra Mertesacker.

117' Cruzamento de Rojo e Messi de cabeça atira ligeiramente por cima da barra.

113' GOOOOOOLLLLLLOOOOOO DA ALEMANHA!!! Cruzamento de Schurrle e Gotze na àrea domina no peito e de primeira com o pé esquerdo bate Romero.

111' Schweinster entra de novo na partida.

109' Aguero atinge com o braço Schweinsteiger no rosto e o jogador alemão fica a sangrar, tendo que sair para ser assistido.

RECOMEÇA O PROLONGAMENTO, SAIU A ARGENTINA!

Primeiros quinze minutos do prolongamento com uma oportunidade de golo para cada lado. Schurrle obrigou Romero a defesa apertada e Palacio depois de desviar a bola de Neuer, não conseguia atirar para dentro da baliza.

INTERVALO NO PROLONGAMENTO!

97' Que perdida de Palacio!!! Cruzamento de Rojo que isola Palacio, este pica a bola por cima de Neuer, mas depois não consegue evitar que esta saia pela linha de fundo.

92' Responde a Argentina com Aguero a rematar dentro da àrea, mas a bola acaba por sair pela linha lateral.

91' Que grande ocasião para a Alemanha!!! Schurrle surge na área descaído pela esquerda e remata para defesa a punhos de Romero.

COMEÇA O PROLONGAMENTO, SAIU A ALEMANHA!

Além disso Joachim Low ainda dispõe de uma alteração para fazer, enquanto Sabella já esgotou as substituições. Veremos o que nos vai trazer esta meia hora.

Com mais trinta minutos para jogar, o factor físico vai sem dúvida pesar e nesse aspecto a Alemanha leva uma ligeira vantagem, já que descansou mais um dia que os argentinos e não precisou de jogar um prolongamento nas meias-finais.

Segunda parte com um ritmo de jogo mais fraco que o da primeira, ainda assim com ocasiões de golo a surgirem para os dois lados. A Argentina conseguiu ter mais posse de bola e dessa forma contrariar a Alemanha.

FINAL DOS 90' MINUTOS!!! VAMOS TER PROLONGAMENTO!

90+1' Remate fraco de Gotze para as mãos de Romero.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação! Cada vez mais perto o prolongamento.

88' Alteração na Alemanha, sai Klose e entra Gotze.

86' Ùltima substituição na Argentina, sai Enzo Perez e entra Gago.

81' Ataque perigoso da Alemanha!!! Ozil pela direita faz o cruzamento rasteiro para a entrada da àrea, onde aparece Kroos a rematar rasteiro, mas ao lado.

77' Substituição na Argentina, sai Higuain e entra Palacio.

74' Messi a fugir da direita para o meio e a atirar em arco, mas a bola sai ao lado da baliza.

65' Cartão amarelo para Aguero por derrubar Schweinsteiger.

64' Cartão amarelo para Mascherano, por rasteirar Klose.

59' Cruzamento de Lahm na direita e Klose a saltar de cabeça, mas a sair fraco para as mãos de Romero.

55' Dez minutos da etapa complementar com uma grande oportunidade de golo para a Argentina através de Messi, e ao contrário da primeira parte são os argentinos a ter mais posse de bola.

47' Quase a marcar a Argentina!!! Grande passe de Biglia a isolar Messi, que atira rasteiro e cruzado com a bola a sair muito perto do poste de Neuer.

Substituição ao intervalo na Argentina, saiu Lavezzi e entrou Aguero.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU A ARGENTINA!

A formação alemã teve a sua grande ocasião para chegar ao golo no tempo de compensação, quando Hoewedes acertou de cabeça no poste de Romero, após canto de Kroos. O resultado é justo ao intervalo, sendo que podia ser colorido com um golo para cada lado, aguardemos que eles cheguem na segunda parte.

Kramer que entrou nos germânicos à última hora acabou por sair em cima da meia hora de jogo, devido a um choque com Garay minutos antes. A Argentina viu-lhe e bem um golo ser anulado por fora-de-jogo de Higuain.

A Alemanha domina a posse de bola «cedida» pelos argentinos que esperam pelo erro para sairem em contra-ataque e foi assim que Higuain esteve perto de marcar, após erro de Kroos, só que na cara de Neuer atirou ao lado.

Boa primeira parte com as duas equipas a proporcionarem um jogo dinâmico, agressivo e com ocasiões de golo para ambas as partes, com a Argentina a ter no entanto as melhores ocasiões.

INTERVALO NO MARACANÃ!!! ALEMANHA E ARGENTINA EMPATADAS A ZERO!

45+1' Quase marca a Alemanha!!! Canto de Kroos e Hoewedes a aparecer na pequena àrea que nem uma flecha e de cabeça acerta em cheio no poste esquerdo de Romero.

43' Erro de Mascherano a proporcionar um contra-ataque rápido da Alemanha, com Kroos à entrada da àrea a rematar no entanto à figura de Romero.

40' Outra vez muito perto do golo a Argentina!!! Messi entra na área pelo lado direito, desvia a bola de Neuer e quando Higuain se preparava para encostar, surge a perna de Boateng a evitar o golo.

37' Boa defesa de Romero a remate de Schurrle, mas o árbitro marca fora-de-jogo, já que Ozil interfere no seguimento do remate.

33' Cartão amarelo para Hoewedes por entrada dura sobre Zabaleta, que de resto podia ter valido o vermelho ao lateral alemão.

31' Primeira alteração na Alemanha, Kramer não recupera do choque com Garay e tem de ser substituído por Shcurrle.

30' Golo anulado à Argentina!!! Cruzamento de Lavezzi para Higuain que atira para dentro da baliza, mas estava adiantado o avançado do Nápoles.

28' Cartão amarelo para Schweinsteiger por rasteirar Lavezzi.

20' Que perto esteve a Argentina do golo!!! Kroos atrasa a bola de cabeça para a sua defesa, mas coloca-a em Higuain que isolado frente a Neuer, enche o pé mas atira ao lado.

18' A partida é reatada com o esférico a ser devolvido aos alemães e Kramer também a regressar ao relvado.

17' Jogo interrompido para ser prestada a assistência a Kramer, que foi atingido na cabeça de forma involuntária pelo ombro de Garay.

14' Kroos bate a bola ao segundo poste, mas surge Mascherano a cortar de cabeça.

13' Mais um livre a favorecer a Alemanha por falta de Demichelis sobre Klose, vai sair cruzamento para a àrea argentina.

10' Primeiros dez minutos de grande dinâmica com a Alemanha a ter mais posse de bola, mas a Argentina muito perigosa no contra-ataque a criar alguns calafrios à defensiva alemã.

4' Mueller acaba por acertar na barreira e num contra-ataque rápido dos argentinos Lavezzi remata cruzado e faz a bola passar à frente da linha de golo da baliza de Neuer.

2' Livre perigoso em zona frontal a favorecer a Alemanha, por falta de Rojo sobre Mueller.

Na selecção germânica uma alteração de última hora no onze titular, com a saída de Khedira e a entrada de Kramer.

COMEÇOU A FINAL DO CAMPEONATO DO MUNDO, SAIU A ALEMANHA!

19.56 E agora o hino nacional da Argentina!

19.55 Toca o hino nacional da Alemanha!

19.54 Entram neste momento as duas selecções no relvado com o trio de arbitragem chefiado pelo italianos Nicola Rizzoli na frente.

19.45 Carles Puyol e a modelo Gisele Bundchen entram no relvado e retiram dentro de uma mala a taça Jules Rimet que é mostrada a todos os espectadores presentes no Estádio Maracanã.

19.40 Neste momentos os jogadores de ambas as equipas vão recolhendo aos balneários, onde vão ouvir as últimas indicações dos selecionadores. Está cada vez mais próximo o início da final do campeonato do mundo.

19.20 As duas selecções já estão no relvado do Maracanã, onde vão fazendo os exercícios de aquecimento.

19.05 A Argentina faz alinhar, Romero na baliza, a defesa formada por Rojo, Garay, Demichelis e Zabaleta, meio-campo com Mascherano, Biglia e Enzo Perez, e no ataque Messi, Lavezzi e Higuain.

19.00 A Alemanha joga com, Manuel Neuer na baliza, defesa com Lahm, Mats Hummels, Boateng e Hoewedes, no meio-campo Khedira, Kroos e Schweinsteiger e na frente Mueller, Ozil e Klose.

18.55 Já existem os onzes oficiais de Alemanha e Argentina! No lado alemão Mats Hummels faz parte da equipa titular de Joachim Low, enquanto Di Maria fica de fora na equipa inicial de Alejandro Sabella

18.50 As duas selecções já estão no Estádio Maracanã, e os jogadores de ambos os lados estão neste momento no relvado a observar as bancadas que vão ficando compostas.

18.40 Está encerrada a cerimónia. No relvado cerca de 400 figurantes e escolas de samba desfilaram com as bandeiras de todos os países, que estiveram presentes neste Mundial 2014, com as bandeiras de Alemanha e Argentina em destaque no centro do terreno.

18.35 O desfile musical continua agora com a brasileira Ivete Sangalo.

18.30 Agora é a vez do trio composto por Carlos Santos, Alexandre Pires e Wyclef Jean animarem o público do Maracanã.

18.25 No centro do relvado está montado um pequeno palco onde neste momento actuam o brasileiro Carlinhos Brown e a colombiana Shakira.

18.20 Antes do apito inicial, irá decorrer a cerimónia de encerramento do campeonato do mundo. Neste momento no Estádio do Maracanã já decorre o espectáculo no relvado, enquanto as bancadas se vão compondo com adeptos alemães e argentinos.

18.10 Tanto Alemanha como Argentina contam com duas dúvidas para esta final. Nos germânicos o central Mats Hummels saiu ao intervalo do jogo com o Brasil e apesar de já ter treinado normalmente com a equipa, só perto da hora do desafio se vai ficar a saber da sua, ou não utilização. Di Maria é a grande dor de cabeça para o técnico Alejandro Sabella. O jogador do Real Madrid lesionou-se nos jogos dos quartos-de-final com a Bélgica e falhou a partida das meias-finais com a Holanda, tal como Hummels só perto da hora do encontro se saberá se joga ou não.

18.00 No lado da Argentina Leonel Messi carrega nos seus ombros um país e a «alma» de Diego Maradona que querem ganhar o mundial em pleno Maracanã, dando a «machadada» final no arqui-rival Brasil. Apesar das críticas que têm acusado o jogador do Barcelona de estar a realizar um campeonato do mundo aquém das expectativas, o certo é que Messi levá já quatro golos e participou nos outros quatro, no total de oito que os argentinos apontaram até ao momento. (Foto: ibtimes.co.in)

17.50 Miroslav Klose fez história ao tornar-se o melhor marcador da história dos campeonatos do mundo. O avançado alemão de 36 anos está no seu quarto mundial e na meia-final diante do Brasil fez o seu 16º golo em 23 jogos, batendo o recorde de quinze que pertencia ao brasileiro Ronaldo. Ao todo o actual ponta-de-lança da Lázio, que também tem nacionalidade polaca conta já com 136 internacionalizações e 71 golos apontados. (Foto: torcedores.com)

17.40 A Alemanha marca presença num mundial pela 19ª ocasião, sendo finalista pela quinta vez tendo saído vencedor em 1990, 1974 e 1954. Em 105 jogos conta com 65 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, marcou 223 golos e sofreu 121. A Argentina está num campeonato do mundo pela 17ª vez, e saiu vencedor em 1978 e 1986, perdendo as finais de 1930 e 1990. Com 76 jogos realizados, somou 42 vitórias, 14 empates e 20 derrotas, apontou 131 golos e sofreu 83. Ambas as selecções não perderam nenhum encontro até chegarem a esta final, hoje uma delas sofrerá o primeiro e mais doloroso desaire da prova.

17.30 Este vai ser o 21º encontro entre Alemanha e Argentina, o sétimo a contar para a fase final de um campeonato do mundo. Os alemães levam vantagem com três vitórias, somando dois empates e um triunfo argentino. No entanto se somarmos os resultados das vinte partidas anteriores, então è a alviceleste que está na frente com nove triunfos, cinco empates e seis vitórias germânicas.

17.20 Quatro anos volvidos e o Estádio Olímpico de Roma foi o palco da final do Itália 1990. De novo alemães e argentinos, numa partida em que a emoção e agressividade se sobrepôs à técnica e ao futebol bem jogado, o único golo da partida surgiu a cinco minutos dos 90' numa grande penalidade muito contestada pela Argentina, que o árbitro mexicano Edgardo Codesal não teve dúvidas em assinalar. Na transformação o lateral Andreas Brehme não falhou e deu o título à Alemanha, deixando Maradona em lágrimas. (Foto: conmebol.com)

17.10 Esta vai ser a terceira final entre as duas selecções e servirá para desempatar, já que cada uma delas conta com uma vitória. Em 1986 no México, Diego Maradona levou a Argentina ao título derrotando na final a República Federal da Alemanha por 3-2. José Luís Brown e Jorge Valdano deram vantagem aos argentinos, mas Karl-Heinz Rummenigge e Rudi Voller, restabeleceram o empate, que seria desfeito a sete minutos com um passe de El Pibe a isolar Burruchaga, que fez o resultado final. (Foto: desporto.sapo.pt)

17.00 Do outro está a Argentina melhor defesa deste Mundial com três golos consentidos ainda na fase de grupos. Depois nas rondas a eliminar, os argentinos derrubaram com um único golo, Suiça e Bélgica, enquanto nas meias-finais a igualdade a zero frente à Holanda só foi desfeita nas grandes penalidades, sorrindo o triunfo à equipa de Messi por 4-2.

16.50 A Alemanha chega à final do Mundial depois de ter eliminado o Brasil nas meias-finais aplicando uma goleada das antigas ao país anfitrião, 7-1. Antes haviam deixado pelo caminho a França vencendo por 1-0 e a Argélia, após prolongamento por 2-1. Os alemães contam com o melhor ataque da prova com 17 golos marcados e apenas quatro sofridos.

16.40 Para apitar a grande final a FIFA nomeou Nicola Rizzoli, italiano de 42 anos e arquitecto, vai dirigir a partida mais importante da sua carreira, onde já conta com uma presença na final da Liga dos Campeões da época 2012-2013 entre Bayern Munique e Borussia Dortmund. Neste mundial este vai ser o quarto jogo arbitrado pelo juiz, que já tinha estado presente no Espanha-Holanda e em dois encontros envolvendo a Argentina, primeiro com a Nigéria ainda na fase de grupos e depois nos quartos-de-final perante a Bélgica. (Foto: zimbio.com)

16.30 Muito boa-tarde e sejam bem-vindos à final do Campeonado do Mundo, Brasil 2014. Frente-a-frente Alemanha e Argentina. Aqui, em VAVEL.com vamos acompanhar todos os momentos da partida, relatando as jogadas, os golos, a emoção e a entrega da taça ao vencedor da competição. Às 20 horas no Estádio Maracanã, que vai ter perto de 75 mil espectadores recebe o seu sétimo jogo deste mundial e será o palco do tira-teimas entre alemães e argentinos. (Foto: falaglorioso.com.br)