Terminado Alemanha x Itália  no Euro 2016

OS BÁVAROS ESTÃO NAS MEIAS FINAIS!

GOLO DA ALEMANHA

Hector e Buffon

DEFENDE NEUER

Neuer e Darmian

GOLO DA ALEMANHA

Buffon e Boateng

GOLO DA ITÁLIA!

Neuer a defender De Sciglio a marcar

GOLO DA ALEMANHA

Buffon a defender Kimmich a marcar

GOLO DA ITÁLIA

Neuer a defender Parolo a marcar

GOLO DA ALEMANHA

Buffon a defender Hummels a marcar

GOLO DA ITÁLIA

Neuer a defender.... Giaccherini a marcar

POR CIMA!

Buffon a defender Schweinsteiger a marcar

DEFENDE NEUER

Neuer a defender , Bonnuci a marcar

GOLO DA ALEMANHA

Buffon a defender...Draxler a marcar!

AO LADO!

Neuer a defender ... Pellè a marcar

AO POSTE!

Buffon a defender... Ozil a marcar

GOLO DA ITÁLIA

Neuer a defender .. Barzagli a marcar

DEFENDE!

Buffon a defender .. Muller a marcar

FALHOU!

Neuer a defender ..Zaza a marcar

GOLO DA ALEMANHA

Buffon a defender... Kroos a marcar

GOLO DA ITÁLIA

Neuer a defender ... Insigne a marcar....

Vamos a penaltis

120'. Substituição : Sai Chiellini entra Zaza.

119'. Remate de Ozil, agarra Buffon.

116'. A Alemanha não desiste.

113'.Remate de Insigne, segura Neuer!

112'. Amarelo para Schweinsteiger

111'. A Alemanha vai rondando a área....

107'. Substituição: sai Éder entra Insigne

107'. Barzagli faz o corte, mas a bola chega a Draxler que num pontapé de bicicleta faz a bola sair ao lado.

INICIO DA 2ª PARTE DO PROLONGAMENTO

Final da 1ª parte do prolongamento

103'. Amarelo para Giaccherini

99'. O cansaço é evidente...

95'. O jogo está mais dividido.

91'. Amarelo para Pellè (de fora no próximo jogo)

INICIO DO PROLONGAMENTO

Vamos mesmo para prolongamento! Grande segunda parte!

FINAL DO JOGO

92'. Cruzamento de Ozil, afasta Chiellini na hora H.

3 minutos de compensação.

90'. Amarelo para Hummels (de fora no próximo jogo).

88'. Pontapé forte de De Sciglio mas à malha lateral.

86'. Substituição: Sai Florenzi entra Darmian

57% de posse de bola para a Mainschaft

81'. Grande contra-ataque da Itália, mas o remate de Pellè saiu ao lado!

Bonucci! Neuer ainda acertou no lado, mas não chegou a tempo.

77'. GOLOOOOO DA ITÁLIA!

Boateng foi à bola com os braços abertos! Bonucci para concretizar.

76'. PENALTI PARA ITÁLIA!

74'. Pellè ! O remate é bom, mas a bola sai ao lado...

71'. Substituição: Sai Gomez entra Draxler.

68'. BUFFON! Passe de Ozil para Gomez, o ponta de lança alemão agarra a bola de frente para Buffon e tenta o remate de calcanhar, mas Buffon foi gigante e negou o 2-0.

OZIL! Grande contra-ataque da Alemanha que culmina com Mario Gomez a assistir Ozil para o 1-0.

65'. GOLOOOOOO DA ALEMANHA!

58'. Amarelo para Parolo.

57'. Amarelo para De Sciglio (de fora no próximo jogo ).

56'. Amarelo para Sturaro

54'. Pontapé forte de Boateng... sai por cima. A Alemanha está outra vez no comando.

53'. Muller remata forte! Mas Florenzi corta em cima da linha de golo!

52'. Corte de Barzagli! Kroos estava pronto para rematar....

47'. Desta vez foi a Itália quem entrou forte.

SEGUNDA PARTE

As poucas oportunidades existentes acabaram por ser divididas. Grande jogo em Bordéus, mas sem golos. Veremos como corre o segundo tempo.

INTERVALO

1 minuto de compensação.

43'. Por pouco!!! Giaccherini foge à defensiva alemã e ainda faz o cruzamento, na sequência Chiellini remata, mas a bola tirou tinta ao poste.....

42' Remate de Muller, mas a bola acaba por sair enrolada para as mãos de Buffon.

41'. Depois do cruzamento de Kimmich, Gomez cabeceia ao lado.

40'. Jogo muito táctico, mas um bom jogo de ambas as formações com a Alemanha por cima e com a Itália a pressionar muito alto.

31'. Corta Boateng ! No último segundo.

64% de posse de bola para os bávaros.

27'. Golo de Schweinsteiger mas posição irregular.

26'. A Alemanha começa a pressionar....

19'. HUMMELS! O pontapé falhou por pouco!

15'. Substituição: Sai Khedira entra Schweinsteiger.

15'. Remata Florenzi agarra Neuer.

Khedira vai ser substituido.

Recuperou, segue o jogo. '

É assistido agora Kedhira. O jogo está parado.

11'. Muito bem a Itália na pressão alta.

7'. Já a equipa alemã tem tido muitas dificuldades em ultrapassar as linhas italianas.

5'. A Itália está a crescer...

4'. Remate de Sturaro.... saiu torto.

3'. Os bávaros estão com muitas dificuldades em passar o meio-campo italiano.

1'. A Alemanha entrou forte.

INICIO DO JOGO

1 minuto de silêncio no Bordeaux pelas vitimas do Bangladesh

Agora a vez do alemão.

Tempo do hino italiano.

As equipas estão prontas a entrar!

19:45. Tudo pronto para o inicio do jogo!

19:04. Onze da Itália: Buffon; Barzagli, Bonucci e Chellini; Florenzi, Sturaro, Parolo, Giaccherini e De Sciglio; Pellè e Éder.

19:00. Onze da Alemanha: Neuer; Boateng, Hummels e Höwedes; Kimmich, Kroos, Khedira, Hector e Özil; Müller e Mario Gomez.

17:00. A arbitragem esta noite estará a cargo de Viktor Kassai da Hungria.

16:45. Já Antonio Conte elogiou o trabalho alemão, e avisa que a equipa bávara em nada se compara à selecção espanhola “Vamos jogar contra uma equipa muito forte de todos os pontos de vista. Eles são melhores do que Espanha e são os campeões mundiais em título. Penso que, de momento, a Alemanha é a equipa mais completa do mundo. Tem muitos jogadores fortes. Tem uma equipa com fortes princípios e organização – dou os meus parabéns ao seleccionador e aos jogadores alemães.”

16:30. Joachim Low diz que a Alemanha está preparada para o encontro e que a equipa preparou-se bem para uma Itália defensiva “Esta semana analisámos a Itália e vimos os outros jogos que fez – não só é uma equipa com qualidade defensiva, como também tem boas soluções ofensivas. É claro que eles sabem como defender e nós preparámo-nos para isso, além de analisarmos outros aspectos. Penso que estamos bem preparados. Trata-se de ter equilíbrio entre a defesa e o ataque – é preciso criar oportunidades, mas contra a Itália elas têm de ser aproveitadas, porque se calhar não vamos ter tantas como as que tivemos contra a Irlanda do Norte.”

16:15. A Alemanha é a única equipa que chega aos quartos de final deste Euro sem ter sofrido um único golo, por outro lado, a Itália só perdeu um dos últimos 16 jogos e já foi neste Euro 2016, contra a República da Irlanda por 1-0.

16:00. Em Europeus as duas selecções encontraram-se por 3 vezes. Dois empates, a uma bola em 1988, a zeros em 1996 e há quatro anos atrás a vitória sorriu aos italianos com um 2-1.

15:30. Este será o 34º encontro entre as duas equipas. A vantagem está do lado italiano com 15 vitórias contra apenas oito dos bávaros.

15:15. O jogo realiza-se no Estádio de Bordéus que conta ccom capacidade para mais de 43 mil pessoas e claro, a casa vai encher para ver jogar duas das melhores selecções do Mundo.

15:00. Muito boa tarde e sejam mais uma vez bem vindos a um acompanhamento em directo deste Euro 2016. Alemanha e Itália encontram-se esta noite para discutir a passagem às meias finais da prova onde vão encontrar o vencedor do jogo entre a França e a Islândia que apenas jogam amanhã.