A mantener la racha y seguir prendidos arriba

Argentinos Juniors y Sarmiento se enfrentarán este sábado a partir de las 15.30 en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional, en el estadio Eva Perón.

Los dirigidos por Gabriel Milito, con una agenda bastante apretada, están logrando resultados importantes que lo dejan bien plantado en los tres frentes abiertos. El rendimiento colectivo comenzó a regularse y los partidos están saliendo como el equipo planea y ejecuta. De los últimos diez encuentros ganó seis, empató dos y perdió los dos restantes. En la liga se ubica octavo con 14 puntos a siete de River Plate, el puntero.

En el estreno en el plano internacional le ganó, con firmeza, a Independiente del Valle. Si bien el resultado fue tan solo 1-0, en el desarrollo del encuentro se vio a un “Bicho” superior que tuvo –en varias ocasiones- la oportunidad de estirar la mínima ventaja. Javier Cabrera, por su entrega y su cuota goleadora, fue el mejor jugador de la cancha.

Para este sábado no está confirmado el 11, pero seguramente haya rotación por el desgaste físico que significó poner titulares contra Godoy Cruz y contra el “Matagigantes”. Los principales apuntados a salir son Francisco González Metilli, Federico Redondo y Javier Cabrera que fueron, quizás, los que más piernas perdieron. Thiago Nuss, Alan Rodríguez, Luciano Sánchez, Franco Moyano y Rodrigo Cabral son los principales candidatos que suenan para ingresar. Dos nombres que no apareceb entre los concentrados son los de Miguel Torrén que sigue recuperándose de su lesión grado 2 en el bíceps femoral derecho y el de José María Herrera.

Los convocados:

Por su parte, los juninenses llegan con la necesidad de volver a ganar en los que fue un comienzo de año bastante malo con la eliminación de Copa Argentina de por medio a manos de Chaco For Ever. A diferencia que, en el 2022, la localía no fue un punto fuerte ya que solamente ganó uno (Rosario Central) y perdió tres (Barracas Central, San Lorenzo y River). En la tabla se encuentra vigésimo con nueve puntos.

La semana pasada empató sin goles con Belgrano de Córdoba. El comienzo fue para el “Pirata”, pero, con los cambios, en el segundo tiempo se emparejó la historia. Emiliano Méndez ingresó en el complemento y revitalizó la mitad de la cancha por lo que es posible que vaya desde el arranque contra el “Bicho”. Otro cambio que podría hacer Ismael Damonte es el ingreso de David Gallardo por Lucas Melano.

🏟️ Viernes en el Estadio, pensando en el encuentro de mañana ante @AAAJoficial 👊#DaleVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/HVixYLEpGA — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) April 7, 2023

Síntesis

Posible formación de Sarmiento (4-4-2): Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Alejandro Donatti, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Sergio Quiroga, Fernando Martínez, Emiliano Méndez, David Gallardo; Javier Toledo y Luciano Gondou.

Posible formación de Argentinos Juniors (3-5-2): Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Thiago Nuss, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Fabricio Domínguez, Luciano Sánchez; Gabriel Ávalos y Gastón Verón.

Horario: Sábado 15.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Eva Perón