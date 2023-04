Tigre cosechó un importante triunfo frente al Globo que no levanta vuelo

Tras la gran victoria en Ibagué, el Matador volvía a jugar en su casa. El partido originalmente estaba programado para el lunes a las 21:30 pero debido a las demoras en los viajes de Tigre y Huracán, ambos clubes consensuaron posponer el partido para la noche de hoy martes.

Finalmente Tigre, aún sin Mateo Retegui ni Sebastián Prediger como bajas fundamentales, recibía a un lastimado Huracán incapaz de ganar desde la fecha 4 en el mes de Febrero, Diego Dabove en la cuerda floja debía buscar un triunfo urgente.

Diego Martinez implementó una serie de cambios para enfrentar al Globo, Leizza entró por Luciatti tras una seguidilla de partidos en las que el central no descansó, Tomás Badaloni ingresó por Alexis Castro en pos de sumar una referencia en el area rival ante los enormes defensas de Huracán.

La novedad se produciría con el ingreso de Lucas Blondel por Martin Ortega, el ex Atletico Rafaela se ubicó como volante para aprovechar su perfil ofensivo y tener un hombre de más para cubrir las peligrosas galopadas de Juan Gauto, convocado al seleccionado Sub 20.

El Globo tendría variadas aproximaciones durante la primera mitad pero no supo ser ningún problema para la defensa de Tigre, donde se destacó un gran nivel por parte de la zaga Leizza-Aguilera.



Cuando mayor eran las dudas de Tigre incapaz de generar su juego, Badaloni juega de espaldas, suelta para Facundo Colidio que con su gran conducción y un magnifico uso de los tiempos pone un pase al desmarque a Blas Armoa que la pinchaba por encima del arquero y ponía el 1-0 antes de llegar al descanso.

Empezada la segunda mitad, algo que poco se acostumbra a ver en Tigre fue un cambio hecho durante el entretiempo, el experimento con Blondel como volante no dio resultado el jugador se sintió fuera de posición y sumado a su flojo rendimiento, llevo a un partido que no pudo dar todo de sí.

Ingresó Cristian Zabala quien tuvo más soltura para conducir en ataque, generó faltas, probó desde fuera del area y siempre fue una opción clara de pase para sus compañeros.

El partido seguiría con su tónica equilibrada, Tigre tuvo ocasiones claras en el primer cuarto de la segunda mitad y Huracán con los cambios fue presionando al matador, Gonzalo Marinelli se convertiría en heroe en la unica ocasión que debió intervenir ante un cabezazo a bocajarro de Coccaro que desvió al corner.

Durante el encuentro Martin Garay salió lesionado por una inflamación en el tendón rotuliano pero se espera que no sea nada grave, a espera de estudios.

Finalmente el partido acabaría 1-0, tercer victoria consecutiva para Tigre como local, desde aquella derrota con Arsenal no pierde por el torneo local y sumó 11 de 15 puntos posibles.

FICHA DE PARTIDO

Estadio: Jose Dellagiovanna

Fecha: 13

Arbitro: Fernando Echenique

Formaciones:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Martin Garay, Brian Leizza, Emanuel Aguilera, Sebastián Prieto; Agustín Cardozo, Lucas Blondel, Lucas Menossi; Facundo Colidio, Blas Armoa, Tomás Badaloni.

DT: Diego Martinez

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Fernando Tobio, Joaquin Novillo, Guillermo Benitez; Federico Fattori, Santiago Hezze, Lucas Castro, Valentín Burgoa, Juan Gauto; Nicolás Cordero.

DT: Diego Dabove

Goles: Blas Armoa (44')

Cambios:

Cristian Zabala x Lucas Blondel, Alexis Castro x Lucas Menossi, Abel Luciatti x Blas Armoa, Martin Ortega x Martin Garay, Gonzalo Flores x Facundo Colidio (T)

Gabriel Gudiño x Valentin Burgoa, Matias Coccaro x Nicolas Cordero, Enzo Luna x Santiago Hezze, Juan Manuel Garcia x Juan Gauto, Patricio Pizarro x Fernando Torrent (H)

Amonestados:

Lucas Blondel, Cristian Zabala (T)

Joaquin Novillo, Patricio Pizarro (H)