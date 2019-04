Com tripletta de Cavani, Napoli bate Inter

Jogando no San Paolo, o Napoli recebeu a Inter buscando se distanciar ainda mais do Milan, tendo em vista que, na hora do jogo, a Juventus já tinha se sagrado campeã. Já a Inter foi a campo ainda sonhando com uma vaga na Liga Europa, que ficou muito distante com o resultado final, já que, com bela atuação de Edinson Cavani, quem se deu melhor foi o time da casa, que venceu a partida por 3 a 1.

El Matador deu indícios de que tomaria conta do jogo, quando, com apenas três minutos, recebeu passe de Pandev e bateu na saída de Handanovic, abrindo o placar logo no início da partida.

O gol precoce não abalou a Inter, que foi para cima e exigiu De Sanctis por duas vezes antes de ver Ricky Alvarez cair na área e sofrer pênalti. O próprio cobrou, chutando forte e empatando a partida. Porém, foram precisos somente mais dez minutos para que o mesmo acontecesse do outro lado do campo. Zuñiga foi derrubado sem bola na área e o árbitro marcou pênalti, que Cavani bateu e converteu.

O jogo foi para o intervalo com o Napoli em vantagem no placar. Na volta para o segundo tempo, um jogo mais morno que na primeira etapa, com menos chances. A Inter teve apenas uma chance clara, em cabeçada após cobrança de escanteio que foi para fora, enquanto o Napoli chegou ao gol com Cavani. Contudo, o árbitro invalidou o tento do uruguaio alegando impedimento. Nada que atrapalhasse Cavani, que, minutos depois, completou cruzamento de Pandev para o gol vazio e concretizou sua oitava tripletta com a camisa napolitana.

Com o resultado, o Napoli abriu 7 pontos de vantagem sobre o Milan a três jogos do fim da competição. Já a Inter ficou cinco pontos atrás da Roma, última na zona de competições europeias.