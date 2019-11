Lazio confirma venda de Hernanes para a Internazionale

Nesta sexta-feira (31), a Lazio confirmou a venda do meio-campo Hernanes para a Internazionale por cerca de 20 milhões de Euros. O brasileiro já está em Milão para acertar detalhes da transferência.

Hernanes confirmou em sua página oficial no Facebook que pediu ao presidente do clube biancoceleste, Claudio Lotito, que o negociasse com a Inter porque o jogador queria melhorar profissionalmente. Além disso, o brasileiro se dirigiu à torcida da Lazio para se despedir do clube falando do carinho e amor que recebeu em sua passagem pelo clube da capital italiana.

“Eu pedi ao Presidente para ir embora, pois creio que melhorarei a nível profissional. Dói-me o coração saber que haverão muitas pessoas tristes por estas palavras! Pessoal, obrigado pelo amor que vocês me demonstraram desde o primeiro dia até hoje. Saibam que vos amarei para sempre e que jamais vos esquerecei”, disse o jogador em sua página oficial.

Hernanes chegou a Lazio em agosto de 2010 por cerca de 13,5 milhões de Euros e durante as três temporadas e meio que permaneceu no clube era considerado o maior ídolo da torcida. O meia de 28 anos marcou 41 gols em 156 jogos com a camisa biancoceleste.

Em entrevista à Lazio Style Radio, Hernanes afirmou que já tinha atingido o ápice de sua carreira na Lazio e queria novos objetivos para seu futuro.

“Minha escolha não tem nada a ver com dinheiro ou fama. Quero fazer algo grande, esse é o motivo da minha escolha. Quando cheguei à Lazio, queria vencer o scudetto. Dei tudo de mim para alcançar esse objetivo, ainda se não fosse fácil. Vencer a Coppa Italia foi muito importante, mas percebi que esse talvez era o ponto mais alto que eu poderia chegar com o clube”, finalizou.

A Lazio está na 10ª posição da Serie A enquanto a Internazionale, novo clube de Hernanes, está na 5ª posição e briga por uma vaga na próxima Uefa Champions League.