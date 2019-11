Juventus x Benfica, Liga Europa e

18:10 Muito obrigado à você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo conosco! Em instantes, a crônica de Juventus 0-0 Benfica estará disponível em nosso site. Boa noite, até a próxima!

18:05 Benfica e Sevilla farão a final da Uefa Europa League, no Juventus Stadium, em 14 de maio. O time da andaluzia perdeu pro Valência por 3 a 1, mas o gol marcado fora, por M'Bia, aos 94 minutos, classifica o time blanco e rojo.

98' Fim de jogo! O Benfica consegue de forma heroica a sua classificação para a final da Europa League! 0 a 0 contra a Juventus em Turim!

97' UUUUUUH! Chiellini cabeceou firme, Oblák fez uma defesa milagrosa!

96' Pirlo bateu a falta na barreira! Escanteio que Tevez vai cobrar!

95' Cartão amarelo para Salvio, por colocar a mão na bola! Pirlo se prepara para a cobraça perigosa!

93' UUUUUH!! Tevez quase abre o placar no Juventus Stadium!

90' Seis minutos de acréscimos em Turim!

89' Garay recebeu entrada violenta de Pogba e teve que sair de campo. Benfica com nove jogadores.

88' Após confusão no banco da Juventus, Markovic e Vucinic foram expulsos de jogo.

83' Markovic cai na área, mas o árbitro manda o jogo seguir.

81' Cartão amarelo para Oblák, por atrasar o jogo.

79' Asamoah cruzou da esquerda, Lichsteiner não conseguiu dominar e a bola saiu.

78' Dupla alteração na Juventus. Entraram Osvaldo e Marchisio; saíram Llorente e Vidal.

75' Mais uma alteração no Benfica. Entrou Sálvio e saiu Nico Gaitán.

72' Primeira alteração na Juventus! Entrou Giovinco e saiu Bonucci.

70' Tevez recebe de Vidal, passa por André Almeida e chuta, mas Oblak faz a defesa!

68' Primeira alteração no Benfica! Entrou André Almeida e saiu Rodrigo.

66' Cartão vermelho para Enzo Pérez, Benfica com 10 em campo!

63' Cartão amarelo para Asamoah, por falta em Gaitan.

61' QUASE! Pirlo bateu a falta com maestria, Oblak fez uma defesa milagrosa!

60' Cartão amarelo para Pérez, do Benfica, por falta em Tevez.

58' Markovic bateu a falta cruzando pra área, mas Bonucci afastou!

56' Cartão amarelo para Rodrigo, por falta em Buffon.

55' Markovic lançou Rodrigo, mas Buffon se antecipou e ficou com a bola!

49' QUASE! Cruzamento de Siqueira, Garay ajeitou de cabeça e Gaitán finalizou, mas por cima do gol!

47' Tevez arrisca de longe, a bola bate em Siqueira e vai pra escanteio!

45' Apita o árbitro!

17:10 Equipes no gramado do Juventus Stadium, para a segunda etapa!

17:00 Partida de amplo domínio da Juventus nesta primeira etapa. Ao todo, foram nove chances de finalização criadas, contra apenas uma dos portugueses. (Foto: Reprodução/Uefa)

45+2' Apita Mark Clattenburg! Intervalo de jogo em Turim! Juventus 0 a 0 Benfica!

45' Dois minutos de acréscimos em Turim!

44' QUASE! Asamoah cruzou da esquerda, Vidal cabeceou pro chão, a bola ia entrando, mas Luisão afastou! Pressão juventina!

42' QUASE! Pirlo bateu o escanteio, Bonucci desviou de cabeça e Tevez chegou atrasado.

40' Pirlo arriscou de loge, e a bola passou muito próximo do gol de Oblák!

35' Pirlo dá uma bela assistência para Llorente, que finaliza, mas é travado por Garay! Na sequência, Tevez cruza, Vidal cabeceia, mas a bola vai pra fora! Pressão dos bianconeri!

31' Pirlo recebe de Vidal e chuta de fora da área, mas a bola desvia em Tévez e vai pra fora.

28' Lichsteiner arriscou de longe, mas Oblak fez a defesa sem sustos.

23' UUUUUUH! Tevez recebeu de Llorente e mandou um voleio perigoso, mas pra fora!

19' QUASE! Pirlo cruzou na área e Vidal mandou um chute esquisito, mas que passou muito próximo do gol do Oblák!

16' Lichsteiner cruzou na área tentando achar Llorente, mas Oblak ficou com a bola!

15' Partida bastante disputada no meio de campo.

16:20 Maradona está no Juventus Stadium, assistindo Juventus x Benfica. 'Don Diego' também esteve em Stamford Bridge, ontem. (Foto: Reprodução/Twitter)

9' Na sequência, Vidal tentou fazer jogada individual, mas Luisão travou.

8' UUUUUH! Pirlo finalizou da entrada da área, Oblak espalmou pra escanteio!

6' Pogba recebeu na área, mas Maxi Pereira se antecipou!

1' E o Benfica já se mandou pro ataque! Maxi Pereira bateu o lateral na área, Markovic finalizou mas a bola bateu em Chiellini.

0' Apita Mark Clattenburg! Bola rolando para Juventus x Benfica! Acompanhe conosco!

16:00 Equipes no gramado do Juventus Stadium! Jogadores perfilados para o hino da Europa League!

15:45 Na história, só a Inter de Milão foi campeã da Europa League/Copa Uefa um ano após ser vice (1997 vice, 1998 campeã). Benfica vem de vice pro Chelsea em 2013.

15:40 A Juventus não perde em casa há 27 jogos oficiais, com 23 vitórias e 4 empates. Time está prestes a ser campeão italiano, com mais de 100 pontos. Se for campeã, a velha senhora se tornará a recordista de títulos de Europa League/Copa Uefa (4). No momento, está empatada com Inter e Liverpool (3).

15:35 Torcida encarnada, de vermelho, presente em Turim! (Foto: Paolo Menicucci/Uefa)

15:30 Benfica também escalado: Oblák; Maxi Pereira, Luisão, Garay, Siqueira; Rubén Amorim, Enzo Pérez, Markovic, Gaitán; Rodrigo, Lima. No banco de reservas: Artur, Jardel, André Almeida, Cavaleiro, Sulejmani, Salvio, Oscar Cardozo.

15:25 Saíram as escalações! Juventus: Buffon, Caceres, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah, Llorente, Tevez. No banco de reservas: Storari, Barzagli, Padoin, Marchisio, Giovinco, Osvaldo, Vucinic.

15:10 Palco do duelo de logo menos, o Juventus Stadium será o estádio da final da Europa League, que será realizada em 14 de maio. Inaugurado em 2012, o estádio custou cerca de 132 milhões de euros à Juventus e tem a capacidade de 42 mil lugares. (Foto: Divulgação/Juventus)

15:05 Mark Clattenburg será o árbitro da partida de daqui a pouco, em Turim. Aos 39 anos, o inglês é árbitro Fifa desde 2006. (Foto: Getty Images)

15:00 FIQUE DE OLHO! No Benfica, Lima foi o autor do gol da vitória na partida de ida, em Lisboa. O brasileiro, revelado no Paysandu em 2006, é jogador do Benfica desde 2012, tendo atuado em 91 jogos e marcado 48 gols. (Foto: Getty Images)

14:55 FIQUE DE OLHO! Na Juventus, Carlos Tevez voltou à marcar um gol em competições europeias no jogo de ida, no Estádio da Luz. O argentino não marcava desde 30 de março de 2009, quando ainda atuava pelo Manchester United, em partida válida pela Champions League. (Foto: Getty Images)

14:50 Jorge Jesus também relacionou para o jogo o meia-atacante Eduardo Salvio, que dependerá de liberação médica para utilizar uma proteção no braço esquerdo, em que o jogador sofre uma fratura há cerca de 10 dias. Outro que está na lista é o meia Enzo Pérez, apesar do recurso da Juventus junto a Uefa sobre uma suposta agressão do argentino a Giorgo Chiellini na partida de ida. Segundo a imprensa de Portugal, a entidade já descartou qualquer punição.

14:45 Enquanto a Juventus deverá apostar na pressão para vencer, o Benfica admite adotar uma postura defensiva, tentando aproveitar os contra-ataques, especialidade do técnico Jorge Jesus, que dispõe de jogadores velozes. O meia Nico Gaitán, desfalque no jogo de ida por conta de uma lesão, está de volta ao time titular, que certamente contará com o zagueiro brasileiro Luisão e o lateral esquerdo Guilherme Siqueira. O atacante Lima, herói do título do Campeonato Português, provavelmente começará no banco.

14:40 Em seguida, o treinador português foi ainda mais ousado nas suas palavras. “O Benfica almeja conquistar os quatro títulos que disputa nesta temporada. Já ganhamos a Liga Zon Sagres e estamos nas finais das taças nacionais. Mas conquistar a Europa League teria um sabor muito especial para a nossa equipe, que vem fazendo por merecer cada vitória que tem conquistado. Respeitamos a Juventus, mas nosso pensamento é vencer na Itália”, concluiu o técnico. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

14:35 Também em entrevista coletiva para o jogo de daqui a pouco, Jorge Jesus, treinador do Benfica, está convencido de que seu time terá que marcar um gol no Juventus Stadium, caso os encarnados queiram chegar à final da Europa League, no dia 14 de maio. “Acreditamos firmemente que temos que marcar. Temos jogadores que podem nos ajudar a fazer isso. Graças as nossas grandes características e qualidades técnicas, podemos pensar em um jogo ofensivo”, disse Jorge Jesus.

14:30 Sobre a derrota na partida de ida, Conte relatou: "Há um grande pesar porque o resultado foi injusto. Demos a eles entusiasmo e a vantagem com um chute evitável logo aos dois minutos de jogo. Mas fomos atrás e parecia que eles estavam com problemas depois do gol de Tevez, mas eles encontraram o gol em seguida", afirmou o treinador da Juve.

14:25 Já na entrevista coletiva para o jogo de daqui a pouco, Antonio Conte pregou respeito ao Benfica, porém não hesitou ao dizer que o seu time não conhece a palavra “medo”, pois a mesma não existe no vocabulário dos bianconeri. “Medo? Nós não sabemos o que é medo, isso é claro. Entendemos da palavra respeito, visto que temos respeito com o nosso adversário de Portugal, da mesma forma iríamos demonstrar respeito se estivéssemos jogando contra um time da Serie B. Mas, para nós, o medo não existe, não faz parte do nosso vocabulário”, disse Conte na sala de imprensa. (Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)

14:20 Para a Juventus, o fato de a decisão ser disputada justamente no Juventus Stadium, no dia 14 de maio, é mais um ponto de motivação. Para chegar a esta final, o técnico Antonio Conte que a torcida cumpra o seu papel e empurre o time para a classificação. "Quinta-feira seremos 12 em campo, porque esperamos o grito e o apoio de uma grande torcida. Quem quiser vir ao estádio, deve se sentir em casa", disse o treinador, em entrevista ao jornal La Stampa.

14:15 O Benfica fez valer o seu mando de campo e venceu a Velha Senhora em Lisboa. Agora, os encarnados chegam ao norte da Itália para enfrentar um dos melhores elencos da Juventus dos últimos tempos, que consiste em uma defesa sólida, um meio-campo contundente e um ataque letal. Além da conquista antecipada da Liga Zon Sagres, o Benfica é finalista na Taça de Portugal e na Taça da Liga de Portugal. Jorge Jesus terá os desfalques de Salvio e Silvio, lesionados, e André Gomes, suspenso. Fejsa e Gaitán são dúvidas.

14:10 Soberana e absoluta na Serie A italiana, que com mais uma vitória conquistará o 32º scudetto de sua história, a Juventus tem potencial e vários jogadores com qualidade acima da média para reverter a derrota sofrida em Portugal para o Benfica. Uma vitória por 1 a 0 deixa os comandados de Antonio Conte na final, entretanto não será nada fácil vencer o sólido time de Jorge Jesus. Assim como no primeiro jogo, a única dúvida para o duelo é se o chileno Arturo Vidal estará à disposição de Conte, uma vez que o meio-campista está com dores no joelho.

14:05 O Benfica entrará em campo daqui a pouco contra a Juventus, em Turim, querendo fazer jus a vantagem de ter vencido a ida por 2 a 1, em duelo de duas equipes que lutam para levar a boa fase em seus países para a Europa League, garantindo assim um lugar na decisão do torneio. De um lado no jogo estará o campeão português, do outro o virtual campeão italiano, que deverá selar a conquista neste fim de semana. Nas competições continentais, as duas equipes querem quebrar retrospecto recente ruim, conquistando o título.

14:00 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Uefa Europa League 2013/2014! Juventus x Benfica se enfrentam daqui a pouco, às 16h05, no Juventus Stadium, em Turim, Itália e você acompanha todos os lances aqui, conosco!