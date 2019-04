Federação Italiana de Futebol confirma idade de Minala

Quantos anos tem Joseph Marie Minala? A pergunta explodiu alguns meses atrás nas redes sociais e através de piadas, sarcasmo e montagens, internautas questionavam a idade real do jogador que estreou no time principal da Lazio no último 6 de abril. A FIGC (Federação Italiana de Futebol), entretanto, acabou, pelo menos por enquanto, com a polêmica, e arquivou nesta quarta-feira (28) o processo que contestava a idade do meio-campista.

A entidade emitiu comunicado em seu site oficial reiterando a ausência de evidências que coloquem em dúvida a real idade do jogador e encerrou a discussão que ganhou grande repercussão na mídia italiana. "O Procurador Federal, examinado o relatório da investigação e seus anexos, ordenou a arquivação dos processos relativos às investigações sobre a real idade cronológica do jogador Joseph Marie Minala, inscrito para a temporada esportiva pela S.S. Lazio desde 2 de dezembro de 2013 porque não foi revelado qualquer fato disciplinar relevante a respeito do atleta citado", diz a nota.

Minala completará 18 anos no próximo 24 de agosto e deve ser nome frequente na equipe profissional da Lazio para a próxima temporada. O camaronês já conta com uma Coppa Italia sub-19 na sua sala de troféus e é considerado um dos jovens mais promissores da Velha Bota.