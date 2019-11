Copa do Mundo 2014: jogo Colômbia x Grécia

15:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Colômbia e Grécia. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

48' TERMINA O JOGO! A Colômbia estreia na Copa do Mundo 2014 com vitória sobre a Grécia por 3 a 0.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! JAMES RODRIGUES FAZ O TERCEIRO!

45' MAIS TRÊS! O árbitro dá mais três minutos de acréscimo.

39' Samaras chuta no canto e leva muito perigo ao gol de Ospina.

31' MUDANÇA NA GRÉCIA! Kone sai para a entrade de Karagounis.

30' MAIS UMA SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Téo Gutiérrez, autor do segundo gol, para a entrada de Martinez.

28' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai Armero, autor do primeiro gol, para a entrada de Arias.

24' Mitrouglou arrisca de fora da área, mas a bola desvia na defesa colombiana e sai pela linha de fundo.

18' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA! Sai Gekas para a entrada de Mitrouglou.

17' Após triângulação, Gekas cabeia, na frente do gol, e acerta o travessão.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! TÉO GUTIÉRREZ AMPLIA NO MINEIRÃO.

10' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA! Fetfatzidis entra para a saída de Salpingidis.

9' Salpingidis faz falta dura e leva o segundo cartão amarelo do jogo.

8' Em cobrança de falta, James Rodrigues acerta a barreira e, na sequência, Cuadrado isola a bola pela linha de fundo.

5' Transmissão oficial da Fifa mostra Falcao García acompanhando o jogo nas arquibancadas.

4' James Rodrigues parte em contra-ataque, invade a área e chuta para defesa do goleiro grego Karnezis.

2' Samaras cai dentro da área, mas o árbitro diz que não foi nada. Continua 1 a 0 para a Colômbia.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando no Mineirão.

14:00 Equipes já estão túnel que levam ao gramado. Daqui a pouco, a bola rola para a segunda etapa de Colômbia 1x0 Grécia.

13:55 A Colômbia terminou a primeira etapa com 59% de posse de bola.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Com gol de Armero, a Colômbia está estreando com vitória na Copa do Mundo 2014.

45' MAIS UM! O árbitro dá um minuto de acréscimo.

44' DEFESAÇA DE OSPINA! Kone arrisca de fora da área, com perigo, e o goleiro colombiano Ospina faz grande defesa.

40' Yepes cruza, mas Zúñiga cabeceia pela linha de fundo.

32' Cuadrado arrisca de fora da área, mas não leva perigo ao gol da Grécia.

27' Após falta cobrada dentro da área, Torisidis cabeceia, com perigo, para fora.

26' Sánchez faz falta dura em Samaras, da Grécia, e leva o primeiro cartão amarelo do jogo.

25' O jogador Ibargo vem sendo o grande destaque da Colômbia, pela velocidadena lateral esquerda

20' Sem espaço para chegar ao ataque, a Grécia troca passes no campo de defesa.

18' James Rodrigues, da Colômbia, arrisca de fora da área e o goleiro grego Karnezis faz a defesa tranquila.

16' Após o gol colombiano, o jogo cai um pouco de ritmo.

15' Neste momento, a Colômbia tem 60% da posse de bola.

8' O volante grego Kone chega forte em James Rodrigues, que caiu no chão e reclamou da falta.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! ARMERO ABRE O PLACAR NO MINEIRÃO.

3' As cores colombianas predominam no Mineirão, dando a sensação de que a Colômbia está jogando em casa.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Colômbia e Grécia, no Mineirão.

12:56 Mesmo com o término do hino colombiano, os torcedores continuaram cantando à capela.

12:56 Agora são executados os hinos nacionais.

12:55 As duas seleções caminham, neste momento, para o gramado. Daqui a pouco a bola rola no Mineirão para Colômbia e Grécia, pelo Grupo C.

12:48 Grécia também está escalada: Karnezis, Torosidis, Sokratis, Manolas, Holebas; Maniatis, Katsouranis, Kone; Salpingidis, Gekas, Samaras

12:47 Colômbia já está confirmada: Ospina, Zúñiga, Zapata, Yepes, Armero; Aguilar, Sánchez, Cuadrado, James Rodriguez; Teo Gutiérrez e Ibarbo

12:46 Mais de 30 mil colombianos devem acompanhar a estreia da sua seleção no Mineirão.

12:45 Georgios Karagounis, capitão do selecionado grego, é também o grande nome e esperança para a Grécia. Ao lado dele, aparecem como destaques Salpingidis e Mitrouglou.

12:43 Na história das copas do mundo, a Grécia tem apenas uma vitória na competição: 2 a 1 contra a Nigéria em 2010.

12:42 O treinador português Fernando Santos terá a missão de treinar a seleção grega nesta Copa do Mundo 2014.

12:40 Com o corte de Falcao García, Carlos Bacca é o grande nome do ataque da Colômbia para esta competição. É dele que os colombianos esperam gols e deixar o fantasma de 1994 para trás.

12:38 Mesmo de fora da Copa do Mundo 2014, Falcao Garcia esteve ontem no centro de imprensa, o IBC, e falou que dará apoio para a Colômbia antes de enfrentar a Grécia.

12:37 A partida entre Colômbia e Grécia será apitada pelo norte-americano Mark Geiger, de 39 anos.

12:33 Os colombianos voltam a disputar um mundial após 16 anos. Sua última participação foi em 1998 na França, quando foram eliminados ainda na primeira fase, com apenas uma vitória contra a Tunísia pelo placar de 1 a 0.

12:35 Nos EUA 1994, os gregos sofreram três derrotas, contra Argentina (4 x 0), Bulgária (4 x 0) e Nigéria (2 x 0), e voltaram para casa sem marcar um gol sequer. Em 2006 disputando a competição na Alemanha, o país conseguiu uma vitória contra a Nigéria (2 x 1), mas foi derrotado por Coreia do Sul (2 x 0) e Argentina (2 x 0) e acabou ficando de fora das oitavas de final.

12:30 Em 1994, a Colômbia chegou à Copa do Mundo dos Estados Unidos para surpreender. Após conseguir a primeira colocação nas eliminatórias, a fraca participação decepcionou a todos que esperaram uma campanha histórica. A seleção foi eliminada ainda na fase de grupos.

12:26 Da maior conquista da história do futebol grego, a Eurocopa 2004, apenas dois jogadores ainda permanecem no grupo: o zagueiro Katsouranis e o volante Karagounis.

12:25 Os colombianos conquistaram quatro dos seis pontos que disputaram nas Eliminatórias Sul-Americanas com Leonel Álvarez. Apesar disso uma derrota para a Argentina em casa foi o motivo da demissão do treinador. Depois, José Perkerman assumiu o comando e levou a Colômbia a segunda posição.

12:18 O único jogo que a Colômbia venceu na estreia de uma Copa do Mundo foi em 1990, na Itália, contra os Emirados Árabes pelo placar de 2 a 0.

12h20 Nas Eliminatórias, os gregos fizeram dez partidas, conseguiram oito vitórias, cinco delas por 1 a 0, além de um empate e uma derrota. Os únicos pontos desperdiçados foram justamente no confronto contra o seu concorrente direto à primeira colocação. Depois de um empate por 0 a 0 em casa, os campeões europeus de 2004 foram derrotados na cidade de Zenica, na Bósnia, por 3 a 1. Com isso, a Grécia teve de disputar a repescagem e se classificar diante da Romênia para a Copa do Mundo 2014.

12:15 Após ficar 12 anos fora da Copa do Mundo, a Colômbia está de volta a competição. A última participação em 1998, quando não conseguiu passar da fase de grupos. Já a Grécia disputou a última edição, na África do Sul, mas não passou da primeira fase.

12:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Colômbia x Grécia , pela abertura do Grupo C da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 13h, no Mineirão, em Minas Gerais. Fique conosco!