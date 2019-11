A 'Copa das Copas' e o melhor início dos últimos tempos

Com apenas quatro dias de disputa desde o seu início, a Copa do Mundo 2014 é considerada por muitos torcedores como o melhor mundial de todos os tempos. Concordamos que é cedo para afirmar tal fato, em vista que ainda há muita bola para rolar nos gramados brasileiros. Porém, em números, podemos cravar que este é o melhor início de competição no quesito gols, desde que a nova regulamentação da Fifa entrou em vigor.

O confronto entre Rússia e Coréia do Sul, que empataram em 1 a 1, encerrou a primeira rodada desta edição de Copa do Mundo, e foi a partir daí que iniciamos nossa contagem. Foram 16 partidas finalizadas, cerca de 1.440 minutos de bola rolando, descontando os acréscimos. Obtivemos 49 gols, formando uma média de 3,06 tentos por jogo. Indo mais além, a matemática mostra que a maioria deles acontecem após os 20 minutos do segundo tempo. Destaques para a Holanda, que goleou a Espanha por 5 a 1, e para a Alemanha, que não deu chances para Portugal, vencendo por 4 a 0.

A Copa do Mundo de 2002 foi a que chegou mais próxima da atual edição no quesito gols marcados. Foram 46, perdendo a disputa por apenas dois tentos. A média de 2,8 gols por confronto mostra que este campeonato também não deixou a desejar. Por exemplo, a goleada da Alemanha por 8 a 0, em cima da Arábia Saudita, contribuiu bastante para esse número.

Já a Copa do Mundo de 2010 surge como a retardatária desta contagem. Com apenas 25 gols marcados e uma média de 1,56 por jogo, os futebolistas desta edição já elegeram uma culpada: a bola. Popularmente conhecida como Jabulani, a bola oficial não agradou devido a sua leveza, difícil controle e falta de precisão. Mesmo nas fases finais, após muitos treinos e contato, a média de gols seguiu baixa.

Confira a lista completa

Edição 1ª rodada Gols Média por partida Copa do Mundo de 1998 16 jogos 37 2,31 gols por jogo Copa do Mundo de 2002 16 jogos 46 2,8 gols por jogo Copa do Mundo de 2006 16 jogos 39 2,43 gols pro jogo Copa do Mundo de 2010 16 jogos 25 1,56 gols por jogo Copa do Mundo de 2014 16 jogos 49 3,06 gols por jogo

OBS.: Na contagem, foram incluindas apenas as Copas do Mundo com o regulamento Fifa idêntico ao atual. Com oito grupos classificatórios de quatro participantes cada, contabilizando 32 países na disputa. Em 1994, 1990, 1986 e 1982, o regulamento garantia apenas 24 países, o que diminuia os confrontos na primeira rodada. Nos anos anteriores, o número só veio a diminuir.

Maiores goleadas e placares

O nervosismo pode ser um diferencial para todas as estreias em Copas do Mundo. Porém, mesmo em edições mais escassas, os mundiais nos proporcionaram grandes goleadas, consagraram exímios jogadores e criaram os primeiros parâmetros para o que poderíamos esperar para o decorrer do campeonato. Separamos neste espaço os confrontos com maiores quantidades de gols dentre os 16 primeiros jogos das cinco edições citadas acima.

2014: Espanha 1 x 5 Holanda - 6 gols.

A primeira rodada da Copa do Mundo de 2014 marcou o reencontro entre os finalistas do mundial anterior. Espanha e Holanda se enfrentaram na Arena Fonte Nova e o resultado foi surpreendente. La Fúria, tida como favorita, sofreu com o passeio do Carrosel Holandês e amargou a maior goleada deste início de competição. Sonoros 5 a 1, somando seis gols na partida. Logo em seguida, também na Fonte Nova, a Alemanha golearia Portugual por 4 a 0, o que não seria suficiente para roubar o posto de confronto com maior número de gols marcados.

2010: Alemanha 4 x 0 Austrália - 4 gols.

Como citado acima, a Jabulani ditou o ritmo dos jogos e a pífia quantidade de gols na Copa do Mundo de 2010. Entretanto, uma partida fugiu a regra e salvou o início do torneio. A Alemanha, que terminaria na terceira colocação do mundial, não daria chance para a Austrália em Durban e saíria de campo goleando por 4 a 0, na abertura do Grupo F. O confronto que mais se aproximaria no quesito gols marcados seria Brasil e Coréia do Norte que, com o placar de 2 a 1 para o canarinhos, terminaria com três gols no placar somado.

2006: Alemanha 4 x 2 Costa Rica - 6 gols.

De fato, como citamos acima, o placar de Alemanha e Costa Rica, na abertura da Copa do Mundo de 2006, não foi a maior goleada do início da competição. Em termos futebolísticos, a vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Ucrânia teria de ser mencionada no lugar. Mas como citamos a quantidade de gols marcados, e não apenas o placar geral, os seis gols marcados por alemães e costa riquenhos definiram o confronto com mais tentos na primeira rodada da competição.

2002: Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita - 8 gols.

Não apenas a maior goleada da primeira rodada da Copa do Mundo de 2002, mas como também a maior goleada do torneio em sua forma completa. A Alemanha abriu o Grupo E da competição como uma sapatada para cima de Arábia Saudita. Simplesmente 8 a 0, com destaque para os três gols marcados por Miroslav Klose. Ballack, Jancker, Linke, Biehoff e Schneider completaram o placar. Os alemães terminariam com o vice-campeonato mundial, sendo derrotado pelo Brasil, por 2 a 0, na decisão.

1998: Nigéria 3 x 2 Espanha - 5 gols.

Não tivemos grandes placares na abertura da Copa do Mundo de 1998. No máximo, uma boa vitória da França, por 3 a 0, contra a África do Sul. Porém, seguimos os mesmos parâmetros do confronto citado no Mundial de 2006. Contamos o número de gols, e não apenas a elasticidade dos marcadores. Destacamos a partida entre Nigéria e Espanha, uma das mais marcantes do ano de 1998, onde os africanos conseguiram uma bela virada e venceram os então favoritos por 3 a 2.