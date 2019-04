Após igualar Ronaldo, Klose declara: "Só quero ter uma boa participação"

No Castelão, neste sábado (21), a Alemanha ficou apenas no empate com Gana por 2 a 2, mas a partida entrará para a história do futebol do país, já que o atacante Miroslav Klose marcou o segundo gol dos germânicos. Foi o 15º do centroavante em Copas do Mundo. Com isso, ele se igualou a Ronaldo, como o maior artilheiro da competição em todos os tempos.

Mas, depois da partida, Klose afirmou que não liga muito para a marca: "Eu só quero ter uma boa participação. Eu não fiquei pensando sobre isso, mas conseguimos bons feitos. Eu tenho uma relação muito boa com o treinador e só quero ajudar a minha equipe", declarou o atacante.

Klose igualou o recorde de Ronaldo aos 25 minutos do segundo tempo da partida deste sábado (21). Após cobrança de escanteio, a bola desviou em Höwedes e sobrou para o atacante, que mandou para o fundo do gol. O jogador ainda afirmou que a partida contra os africanos foi mais difícil que a estreia, quando a Alemanha bateu Portugal por 4 a 0, em Salvador.

"Houve muita adrenalina. A gente teve muita posse de bola, mas não conseguiu vencer. No jogo de Portugal, não houve tanta intensidade. Não foi nada fácil", disse.

Klose está em sua quarta Copa do Mundo. Em 2002, no Mundial da Coreia e do Japão, fez cinco gols. Quatro anos depois, quando a Alemanha estava em casa, repetiu o feito. Na África do Sul, em 2010, fez mais quatro.

Com o empate, a Alemanha chegou a quatro pontos e lidera o Grupo G da Copa. Mas os Estados Unidos podem assumir a ponta, se vencerem Portugal neste domingo (22). Gana, com um ponto, aparece em terceiro lugar.